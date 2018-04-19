Антисборная 23-го тура: провал обороны Бердыева и тень Шалимова

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Антисборная 23-го тура: провал обороны Бердыева и тень Шалимова

19 апреля 2018, 17:00
Антисборная 23-го тура: провал обороны Бердыева и тень Шалимова

«Соккер.ру» закрывает тему растянувшегося на месяц 23-го тура составлением антисборной, в защите которой выступят парни Бердыева, обычно не позволяющие себе подобных вольностей.

Внимание! Говорим о лучших и худших футболистах 23-го тура РФПЛ, пять матчей которого состоялись еще 17 марта, а оставшиеся три поединка с участием ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива» прошли в среду, 18 апреля.

Вратарь

Давид Юрченко («Тосно»)

Герой вчерашнего полуфинального поединка в Кубке России против «Спартака», спасавший «Тосно» и в основное время, и в овертайме, и в серии пенальти, не был так успешен во встрече с «Анжи» месячной давности. В случае с обоими пропущенными мячами есть вопросы по позиции вратаря, хотя в то же самое время не стоит сбрасывать со счетов мастерство Антона Паула, который стрелял очень мощно. 

Защитники

Иван Мельников («Амкар»)

Вадим Евсеев постепенно подпускал молодого защитника к основе, а в игре с ЦСКА Иван вышел в стартовом составе, но этот блин получился комом. Часто Мельников просто не успевал вступать в отбор, оказывался отыгранным, где-то наоборот слишком стеснялся выброситься. Впрочем, все это лечится опытом, так что Ивану не унывать и использовать набитые шишки с умом.

Сесар Навас («Рубин»)

Кошмарная игра Наваса, не припомню похожих фокусов в исполнении испанского столпа обороны. Сесар подарил «Спартаку» первый забитый гол, не сумев сыграть в мяч, который был у него в ногах, а потом возрастной испанец участвовал в других «пожарах», которые то и дело вспыхивали в обороне «Рубина».

Руслан Камболов («Рубин»)

Гранат – тоже вполне себе кандидат в антисборную, каждый из трех центральных защитников «Рубина» наработал на порицание, но Камболов был замечен при особенно выдающихся обстоятельствах. Так, еще в первом тайме Руслан выдал пас Луису Адриано на пустые ворота, а после перерыва принял непосредственное участие (или безучастие?) в победном голе все того же бразильца. Кандидат в сборную России, однако. 

Григорий Морозов («Динамо»)

Не пошла игра у Григория от слова «совсем»: часто ошибался в передачах, постоянно не успевал за оппонентами, а потом еще и пенальти заработал в ворота своей команды вместе с желтой карточкой. Дмитрий Хохлов в концовке предпочел не рисковать и заменил Морозова на Ивана Темникова, ведь дело могло закончиться и удалением. Для крайнего защитника Григорий грузноват, у него перманентно возникают проблемы, если приходится соперничать с быстрыми соперниками. 

Полузащитники

Шарль Каборе («Краснодар»)

Претензия к Каборе зачастую только одна – он совершенно, просто категорически не хочет продвигать мяч вперед. Шарль прекрасно подходит, если нужно обороняться с мячом, он и в матче с «Уфой» выполнил 95% точных передач, но пасовал либо поперек поля, либо назад своим защитникам. «Краснодар» - команда атакующая, рискованная, но системообразующую позицию в составе «быков» занимает футболист, который не ищет обострений и почти в любой ситуации делает выбор в пользу аккуратности, даже если «Краснодару» нужно идти вперед и отыгрываться. 

Олег Шатов («Краснодар»)

В общем-то, в атакующей линии «Краснодара» по итогам встречи с «Уфой» можно ткнуть в любого и назначить его «на галеры», то есть в символическую антисборную. Взломать оборону, выстроенную Сергеем Семаком, не удалось, владение мячом и количество передач не переросло в качество моментов и забитые мячи. Предъявляем претензии Шатову, Мамаеву, Классону и Смолову, а отдуваться за всех будет Олег, у которого статистические показатели хуже, чем у партнеров. 

Кирилл Панченко («Динамо»)

Дмитрий Хохлов использует Панченко в полузащите, на позиции «десятки». К примеру, против ЦСКА Кирилл провел стоящий матч, пусть главным героем там стал Ташаев, но с «Локомотивом» и «Зенитом» у Панченко не получилось ничего. Кирилл не был тем человеком, от которого исходит угроза, он редко встречался с мячом, да и тех половину растерял, поэтому нет ничего удивительного, что первым покинул поле.

Нападающие

Ари/Эдер («Локомотив»)

Именно бразилец занял место на острие атаки «Локомотива» в игре с «Ахматом», но отыграть ему Юрий Семин позволил всего один тайм. В перерыве Ари сменил Эдер, которому, впрочем, тоже не удалось забить.Один вальяжный, другой неповоротливый, пожалуй, в матче с «Ахматом» железнодорожникам не хватило именно смелого и умелого форварда на острие, поэтому в нападении антисборной одно из мест делит собирательный образ форварда «Локомотива» в матче с грозненским клубом.

Евгений Луценко («Динамо»)

Не только Панченко, но и центральный нападающий «Динамо» Луценко играл в невидимку в Санкт-Петербурге. Евгению просто не дали развернуться: за 65 минут на поле он встретился с мячом полтора десятка раз, причем половина из этих встреч завершилась потерями. 

Аарон Оланаре («Амкар»)

Когда большие клубы запрещают своим командированным игрокам играть против них в чемпионате, их обвиняют в трусости, но разве лучше и честнее, когда игрок, находящийся в аренде настолько «никак» играет против держателя своего контракта? У людей впечатлительных могут начаться подозрения, хотя можно и банально предположить, что Оланаре перегорел накануне игры с ЦСКА. Так или иначе, Евсеев демонстративно заменил основного форварда в перерыве.
Символическая сборная 23-го тура: дубль Чалова и джокер Скроботов

Тренер

Игорь Шалимов («Краснодар»)

Прецедент! Игорь Шалимов становится главным тренером антисборной тура спустя пару недель после своего увольнения. И такое бывает! Просто «Краснодар» провел свой матч 23-го тура РФПЛ в марте под руководством Игоря Михайловича и проиграл «Уфе». То поражение во многом тренерское, «Краснодар» облажался, и уже безработного Шалимова отмечаем со знаком «минус».

Поделиться
Другие материалы по теме
Символическая сборная 23-го тура: дубль Чалова и джокер Скроботов
19 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические сборные41
Пятеро игроков «Манчестер Сити» вошли в символическую сборную года в АПЛ
18 апреля 40
Футболисты, по которым скучаем
16 апреляAngry Ded в блоге Футбольная ностальгия57
Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе
16 апреляFace2Face в блоге Символические сборные22
Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»
16 апреляВадим Багров в блоге Символические антисборные45
МОК включил Яшина в символическую сборную олимпийских призеров
14 апреля 26
Обсудить
Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
20 апреля в 08:55
Согласен со всеми.Хотя на вратаря антисборной несколько кандидатов.
rector
rector
20 апреля в 02:02
Сама идея антисборной - дрянь по сути.
А уж включение туда народа-игроков - субъективная обидная дурь.
И не знаю как покарать автора идеи, но щипцы в камине с дымком, как свечка на новогодней елке.
И не надо раздувать.
Palex
Palex
19 апреля в 19:29
Панченко-звезда пердива.
Jum13
Jum13 ответил Sully
19 апреля в 19:12
Sully:
грушаков это похороны спартака!
Единственный претендент на приз года "Коричневая бутса"
Sully
Sully ответил parallels
19 апреля в 19:00
parallels:
если вне конкурса включить вчерашний позор - то в антисборной можно было бы увидеть 11 рыл)
грушаков это похороны спартака!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
19 апреля в 18:59
Юрченко добавили из мести за сейвы против спартака.
Не спартак
Не спартак
19 апреля в 18:00
Тройку спартачей добавить и будет наша сборная страны.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 апреля в 17:29
Сборная без вопросов. Все по делу.
parallels
parallels
19 апреля в 16:56
если вне конкурса включить вчерашний позор - то в антисборной можно было бы увидеть 11 рыл)
Jum13
Jum13
19 апреля в 16:52
Когда большие клубы запрещают своим командированным игрокам играть против них в чемпионате, их обвиняют в трусости, но разве лучше и честнее, когда игрок, находящийся в аренде настолько «никак» играет против держателя своего контракта?

==============================================

То есть если Аарон не забил ЦСКА - значит он играет "никак" против держателя своего контракта? Свиная логика беспощадна )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100