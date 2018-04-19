Антисборная 23-го тура: провал обороны Бердыева и тень Шалимова

«Соккер.ру» закрывает тему растянувшегося на месяц 23-го тура составлением антисборной, в защите которой выступят парни Бердыева, обычно не позволяющие себе подобных вольностей.

Внимание! Говорим о лучших и худших футболистах 23-го тура РФПЛ, пять матчей которого состоялись еще 17 марта, а оставшиеся три поединка с участием ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива» прошли в среду, 18 апреля.

Вратарь

Давид Юрченко («Тосно»)

Герой вчерашнего полуфинального поединка в Кубке России против «Спартака», спасавший «Тосно» и в основное время, и в овертайме, и в серии пенальти, не был так успешен во встрече с «Анжи» месячной давности. В случае с обоими пропущенными мячами есть вопросы по позиции вратаря, хотя в то же самое время не стоит сбрасывать со счетов мастерство Антона Паула, который стрелял очень мощно.

Защитники

Иван Мельников («Амкар»)

Вадим Евсеев постепенно подпускал молодого защитника к основе, а в игре с ЦСКА Иван вышел в стартовом составе, но этот блин получился комом. Часто Мельников просто не успевал вступать в отбор, оказывался отыгранным, где-то наоборот слишком стеснялся выброситься. Впрочем, все это лечится опытом, так что Ивану не унывать и использовать набитые шишки с умом.

Сесар Навас («Рубин»)

Кошмарная игра Наваса, не припомню похожих фокусов в исполнении испанского столпа обороны. Сесар подарил «Спартаку» первый забитый гол, не сумев сыграть в мяч, который был у него в ногах, а потом возрастной испанец участвовал в других «пожарах», которые то и дело вспыхивали в обороне «Рубина».

Руслан Камболов («Рубин»)

Гранат – тоже вполне себе кандидат в антисборную, каждый из трех центральных защитников «Рубина» наработал на порицание, но Камболов был замечен при особенно выдающихся обстоятельствах. Так, еще в первом тайме Руслан выдал пас Луису Адриано на пустые ворота, а после перерыва принял непосредственное участие (или безучастие?) в победном голе все того же бразильца. Кандидат в сборную России, однако.

Григорий Морозов («Динамо»)

Не пошла игра у Григория от слова «совсем»: часто ошибался в передачах, постоянно не успевал за оппонентами, а потом еще и пенальти заработал в ворота своей команды вместе с желтой карточкой. Дмитрий Хохлов в концовке предпочел не рисковать и заменил Морозова на Ивана Темникова, ведь дело могло закончиться и удалением. Для крайнего защитника Григорий грузноват, у него перманентно возникают проблемы, если приходится соперничать с быстрыми соперниками.

Полузащитники

Шарль Каборе («Краснодар»)

Претензия к Каборе зачастую только одна – он совершенно, просто категорически не хочет продвигать мяч вперед. Шарль прекрасно подходит, если нужно обороняться с мячом, он и в матче с «Уфой» выполнил 95% точных передач, но пасовал либо поперек поля, либо назад своим защитникам. «Краснодар» - команда атакующая, рискованная, но системообразующую позицию в составе «быков» занимает футболист, который не ищет обострений и почти в любой ситуации делает выбор в пользу аккуратности, даже если «Краснодару» нужно идти вперед и отыгрываться.

Олег Шатов («Краснодар»)

В общем-то, в атакующей линии «Краснодара» по итогам встречи с «Уфой» можно ткнуть в любого и назначить его «на галеры», то есть в символическую антисборную. Взломать оборону, выстроенную Сергеем Семаком, не удалось, владение мячом и количество передач не переросло в качество моментов и забитые мячи. Предъявляем претензии Шатову, Мамаеву, Классону и Смолову, а отдуваться за всех будет Олег, у которого статистические показатели хуже, чем у партнеров.

Кирилл Панченко («Динамо»)

Дмитрий Хохлов использует Панченко в полузащите, на позиции «десятки». К примеру, против ЦСКА Кирилл провел стоящий матч, пусть главным героем там стал Ташаев, но с «Локомотивом» и «Зенитом» у Панченко не получилось ничего. Кирилл не был тем человеком, от которого исходит угроза, он редко встречался с мячом, да и тех половину растерял, поэтому нет ничего удивительного, что первым покинул поле.

Нападающие

Ари/Эдер («Локомотив»)

Именно бразилец занял место на острие атаки «Локомотива» в игре с «Ахматом», но отыграть ему Юрий Семин позволил всего один тайм. В перерыве Ари сменил Эдер, которому, впрочем, тоже не удалось забить.Один вальяжный, другой неповоротливый, пожалуй, в матче с «Ахматом» железнодорожникам не хватило именно смелого и умелого форварда на острие, поэтому в нападении антисборной одно из мест делит собирательный образ форварда «Локомотива» в матче с грозненским клубом.

Евгений Луценко («Динамо»)

Не только Панченко, но и центральный нападающий «Динамо» Луценко играл в невидимку в Санкт-Петербурге. Евгению просто не дали развернуться: за 65 минут на поле он встретился с мячом полтора десятка раз, причем половина из этих встреч завершилась потерями.

Аарон Оланаре («Амкар»)

Когда большие клубы запрещают своим командированным игрокам играть против них в чемпионате, их обвиняют в трусости, но разве лучше и честнее, когда игрок, находящийся в аренде настолько «никак» играет против держателя своего контракта? У людей впечатлительных могут начаться подозрения, хотя можно и банально предположить, что Оланаре перегорел накануне игры с ЦСКА. Так или иначе, Евсеев демонстративно заменил основного форварда в перерыве.

Символическая сборная 23-го тура: дубль Чалова и джокер Скроботов

Тренер

Игорь Шалимов («Краснодар»)

Прецедент! Игорь Шалимов становится главным тренером антисборной тура спустя пару недель после своего увольнения. И такое бывает! Просто «Краснодар» провел свой матч 23-го тура РФПЛ в марте под руководством Игоря Михайловича и проиграл «Уфе». То поражение во многом тренерское, «Краснодар» облажался, и уже безработного Шалимова отмечаем со знаком «минус».