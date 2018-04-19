Кто сыграет в Лиге чемпионов от РФПЛ?

Три путевки в Лигу чемпионов, пять претендентов, четыре тура до конца чемпионата. «Соккер.ру» выясняет, кто будет представлять Россию в престижнейшем турнире Старого Света.

Первое место – чемпионство и прямая путевка в групповой раунд Лиги чемпионов. Вторая строчка – прямая путевка в основную сетку ЛЧ. Третье место дает право выступить в квалификации главного клубного соревнования Европы. Разница между этими местами налицо, но еще досаднее будет финишировать вне первой тройки и остаться всего лишь с Лигой Европы.

«Локомотив» - 56 очков (+8 от четвертого места)

Оставшиеся матчи: «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Формулируем вопрос правильно: попадет ли «Локомотив» в Лигу чемпионов? Ответ: да, несомненно. Если в чемпионстве железнодорожников вы еще можете немного посомневаться или не упоминать о нем из суеверий, то прямой выход в ЛЧ команде Юрия Семина практически гарантирован. Чисто математически «Локо», конечно, еще может вылететь из первой тройки, но для этого должно сойтись слишком много факторов – собственные поражения серией, победы конкурентов, у которых еще есть матчи между собой. Нет причин у «Локомотива» вдруг развалиться и остаться без прямой путевки в Лигу чемпионов. То, что «красно-зеленые» займут одно из первых двух мест (скорее, конечно, первое) – 100%. Для чемпионства «Локо» достаточно переиграть «Уфу» и «Арсенал», можно даже уступить «Краснодару» с «Зенитом», а для попадания в Лигу чемпионов нужно и того меньше.

«Спартак» - 50 очков (+2 от четвертого места)

Оставшиеся матчи: «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).

«Спартак» за полнедели получил два жутких нокдауна в Екатеринбурге от «Урала» и в полуфинале Кубка России от «Тосно», и ближайшие матчи покажут, не хрустальная ли челюсть у команды Массимо Карреры. С одной стороны, у «Спартака» по-прежнему самый простой календарь на концовку чемпионата: команды от десятого места и ниже, три домашних матча при всего одном выезде. Но поражение от «Тосно» может убить команду психологически. Болельщики «красно-белых» после вылета из Кубка России с надеждой отчаяния смотрят в таблицу РФПЛ и изучают шансы догнать «Локомотив» в финишном створе, но есть мнение, что они не о том беспокоятся. «Спартаку» нужно не на первое место заглядываться, а опасаться того, что ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» - все вместе или по отдельности, настигнут и обгонят их за следующие четыре тура. Если честно, не удивит финиш «Спартака» как на втором месте, так и на пятом – всего можно ожидать.

ЦСКА - 48 очков (-2 от второго места; = четвертому месту)

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (д), «Зенит» (г), «Арсенал» (д), «Анжи» (д).

В ближайших двух турах решится судьба ЦСКА. Армейцы могут либо отцепить «Краснодар» и «Зенит» от лигочемпионской гонки, а после этого еще и замахнуться на прямую путевку в ЛЧ, либо уступят и тогда сами угодят в группу отстающих. В заключительных двух турах с «Арсеналом» и «Анжи» опытные армейцы свое соберут, но сменивший тренера «Краснодар» и избавившийся от груза психологической ответственности «Зенит», которые борются за те же высоты, что и армейцы, могут испить кровушки и оставить ЦСКА без жизненно необходимой Лиги чемпионов. И все же в этой гонке ставлю на армейский характер и опыт: второе или третье место будет за ними, а для «Краснодара» и «Зенита» позицию на воображаемом пьедестале почета может освободить «Спартак», если провалится на радость конкурентам.

«Зенит» - 48 очков (= третьему месту)

Оставшиеся матчи: «Арсенал» (г), ЦСКА (д), «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д).

«Зенит» выиграл в двух предыдущих матчах у «Анжи» и «Динамо», не то чтобы это было как-то ярко и уверенно, но победы есть победы, и они оставляют «Зенит» в гонке. К тому же, становится ясно, что Манчини покидает команду, а это может послужить мотивирующим фактором для футболистов. Правда, календарь непрост: «Арсенал» с Дзюбой в Туле, потом ЦСКА и «Локомотив» и только в последнем туре десерт в виде «СКА-Хабаровска». Вообще, если смотреть на все то, что происходило с «Зенитом» по ходу сезона, на провалы и ужасную по качеству игру, то не будет ничего нелогичного или странного, если «сине-бело-голубые» третий год подряд останутся без Лиги чемпионов. Ну а если выстрелят серией побед, обойдут ЦСКА за счет успеха в очной встрече – тогда им и лавровые венки на шеи. В последних турах команда с берегов Невы должна показать, какой нынче «Зенит» настоящий и в чем его сила.

«Краснодар» - 47 очков (-1 очко от третьего места)

Оставшиеся матчи: ЦСКА (г), «Локомотив» (д), «СКА-Хабаровск» (г), «Рубин» (д).

Получается, «Краснодар» и «Зенит», которые в промежуточном варианте турнирной таблицы расположились за пределами первой тройки, сыграют с ЦСКА, то есть здесь выяснение отношение перетекает в формат очного спора, а это всегда интересно. «Краснодару» пошла на пользу смена тренера, ведь при Мураде Мусаеве «быки» обыграли «Зенит» (это помогло остаться в числе претендентов на путевку в Лигу чемпионов) и разбили крепкий «Арсенал». Но следующие испытания еще тяжелее – ЦСКА и «Локомотив», тут у «Краснодара» есть риск первым вылететь из борьбы. Или, наоборот, перехватить инициативу.

Важно, что за четыре тура до финиша попадание в Лигу чемпионов для каждого из соискателей является не мечтой, а задачей, все держат собственную судьбу в своих руках. «Спартак» должен просто собирать очки в матчах с командами, уступающими в классе, что москвичам удается не всегда, ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» должны проявить себя в играх друг с другом и «Локомотивом», который уже вроде бы напрямую не участвует в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, но может оказать серьезное влияние на сам процесс.