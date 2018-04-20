Михайлович хочет в Россию. Кому он нужен?

В последние дни появились слухи о том, что Михайлович может приехать в РФПЛ. Заговорили о «Динамо» и «Ростове», а потом и о «Зените». «Соккер.ру» - о сербском специалисте.

Знаменитый в прошлом футболист

Михайлович, даже несмотря на десятилетний стаж тренерской работы, остается крутым футболистом из детства. Кто немного постарше, тот помнит, как этот «Бомбардировщик из Борово» или «Дальнобойщик» классно исполнял штрафные удары с дальних дистанций. В этом искусстве Синиша тягался с самим Роберто Карлосом, другим ярким левым защитником. К 22-м годам Михайлович успел поиграть за три сербских клуба – «Борово», «Войводину» и «Црвену Звезду», с которой выиграл Кубок чемпионов, сделав немалый вклад в эту великую победу в решающих матчах (гол в ворота «Баварии» в полуфинале со штрафного, реализованный послематчевый пенальти в финале). В том же 1991-м Синиша завоевал с «Црвеной» Межконтинентальный кубок, а на следующий год он укатил в Серию A – сильнейший на тот момент чемпионат Старого Света, где выступал на протяжении 14 лет.

«Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер» - вот клубы, за которые успел поиграть в своей итальянской одиссее Михайлович. Дважды он выигрывал Скудетто, а со столичными «орлами» брал еще и Кубок Кубков в 1999 году. Период в «Лацио» вообще получился наиболее успешным: шесть лет, семь трофеев, много забитых в фирменном стиле голов. У футболистов, особенно в России, существует поверье, что не игравший на высоком уровне тренер не может добиться успехов, работая с профессиональными игроками. Да и вообще часто наставнику для подтверждения своего авторитета приходится прибегать к демонстрации футбольных качеств своим подопечным, даже Зинедин Зидан прибегает к этому приему на тренировках «Реала». В этом смысле Михайлович для работы в России подходит – априори человек с таким послужным списком вызывает уважение. А дальше – работа, работа, работа.

Михайлович-тренер

Первая тренерская работа Михайловича – пост помощника Роберто Манчини в штабе «Интера» в 2006 году. Серб только что повесил бутсы на гвоздь и сразу же переключился на новую роль. Проработав два года с Роберто, Михайлович подготовился к самостоятельному старту и в 2008-м принял сражающуюся за выживание «Болонью» в ноябре, чтобы лишиться своего поста в апреле. Куда удачнее получилось сотрудничество с «Катанией», которую Синиша возглавил в декабре, когда команда шла на 19-й строчке, а к концу сезона вывел «слонов» на 13-е место, но тут же покинул клуб ради более амбициозной «Фиорентины». Впрочем, с «фиалками» получилось не очень здорово: 9-е место в кампании 2010/2011, увольнение по ходу следующего сезона. После этого Михайлович возглавил сборную Сербии, которую не смог вывести на ЧМ-2014. Просто констатируем: пока из решенных задач только сохранение прописки «Катании» в Серии A.

Но дальше – больше. Покинув сборную, Михайлович вернулся в Серию A, сумел завоевать для «Сампдории» путевку в Лигу Европы, а для себя – приглашение в «Милан». Работа с «россонери», в кресле, которое в разные годы занимали Витторио Поццо, Нерео Рокки, Нильс Лидхольм, Арриго Сакки, Фабио Капелло и Карло Анчелотти, это, конечно же, главный момент карьеры сербского наставника. Но вряд ли пик, Михайлович не стал человеком, который вернул «Милан» к жизни. Синиша даже не доработал до конца сезона, сложив полномочия в апреле, когда «россонери» безнадежно отстали от первой тройки, застряв на шестой строчке. После «Милана» Михайлович полтора года поработал с «Торино». Эта команда в какой-то момент заставила о себе говорить, но потом скатилась к беспросветному «середнячеству».

Какой тренер Синиша Михайлович?

Нет причин и предпосылок считать Михайловича тренером, который вдруг придет в РФПЛ и разорвет всех. Достижения и провалы в его карьере убеждают, что перед нами тренер-ремесленник, причем, вероятно, с серьезным апломбом из-за своего славного прошлого на футбольном поле. Давайте приведем только факты:

«Болонья» - не решена задача по сохранению прописки в Серии A

«Катания» - решена задача по сохранению прописки в Серии A

«Фиорентина» - до Михайловича и при нем команда-середняк, отсутствие прогресса

Сборная Сербии - не решена задача попасть на ЧМ-2014

«Сампдория» - добыта путевка в Лигу Европы

«Милан» - не решена задача попадания в еврокубки

«Торино» - команда-середняк, отсутствие прогресса

На двух из семи рабочих мест Михайлович добивался положительного результата – когда спас «Катанию» от вылета и достал для «Сампдории» билетик в Лигу Европы. Задачи в «Болонье», сборной Сербии и «Милане» он проваливал, а «Фиорентина» и «Торино» под его руководством не прогрессировали.

Нужен ли Михайлович в РФПЛ?

Честно говоря, пока вся возня вокруг Михайловича не тянет на что-то большее, чем на агентские игры. Не российские клубы мечтают о Синише, а его представители активно зондируют почву в РФПЛ – так все это видится. Куда ни шло еще говорить о «Ростове» и «Динамо», хотя с учетом знания специфики нашего футбола, Хохлов и Карпин могут работать даже эффективнее человека с опытом в Серии A и школой в Коверчано за плечами. Тем более удивляют новости об интересе «Зенита» к персоне сербского наставника, причем источник серьезный – Джанлука Ди Марцио и итальянский «Скай Спорт».

Может быть, Роберто Манчини предложил своего бывшего помощника на пост в «Зените», который он покидает ради работы в сборной Италии? Человек, который работал с середняками и боролся за выживание, не подходит «сине-бело-голубым», каким бы крутым футболистом и норовистым мужиком он ни был. Ну а если это не агентские игры, обусловленные желанием Михайловича поработать и заработать в России, а нечто большее, тогда мы будем весьма удивлены и обескуражены.