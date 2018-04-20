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Михайлович хочет в Россию. Кому он нужен?

20 апреля 2018, 13:00
Михайлович хочет в Россию. Кому он нужен?

В последние дни появились слухи о том, что Михайлович может приехать в РФПЛ. Заговорили о «Динамо» и «Ростове», а потом и о «Зените». «Соккер.ру» - о сербском специалисте. 

Знаменитый в прошлом футболист

Михайлович, даже несмотря на десятилетний стаж тренерской работы, остается крутым футболистом из детства. Кто немного постарше, тот помнит, как этот «Бомбардировщик из Борово» или «Дальнобойщик» классно исполнял штрафные удары с дальних дистанций. В этом искусстве Синиша тягался с самим Роберто Карлосом, другим ярким левым защитником. К 22-м годам Михайлович успел поиграть за три сербских клуба – «Борово», «Войводину» и «Црвену Звезду», с которой выиграл Кубок чемпионов, сделав немалый вклад в эту великую победу в решающих матчах (гол в ворота «Баварии» в полуфинале со штрафного, реализованный послематчевый пенальти в финале). В том же 1991-м Синиша завоевал с «Црвеной» Межконтинентальный кубок, а на следующий год он укатил в Серию A – сильнейший на тот момент чемпионат Старого Света, где выступал на протяжении 14 лет. 

«Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер» - вот клубы, за которые успел поиграть в своей итальянской одиссее Михайлович. Дважды он выигрывал Скудетто, а со столичными «орлами» брал еще и Кубок Кубков в 1999 году. Период в «Лацио» вообще получился наиболее успешным: шесть лет, семь трофеев, много забитых в фирменном стиле голов. У футболистов, особенно в России, существует поверье, что не игравший на высоком уровне тренер не может добиться успехов, работая с профессиональными игроками. Да и вообще часто наставнику для подтверждения своего авторитета приходится прибегать к демонстрации футбольных качеств своим подопечным, даже Зинедин Зидан прибегает к этому приему на тренировках «Реала». В этом смысле Михайлович для работы в России подходит – априори человек с таким послужным списком вызывает уважение. А дальше – работа, работа, работа.

Михайлович-тренер 

Первая тренерская работа Михайловича – пост помощника Роберто Манчини в штабе «Интера» в 2006 году. Серб только что повесил бутсы на гвоздь и сразу же переключился на новую роль. Проработав два года с Роберто, Михайлович подготовился к самостоятельному старту и в 2008-м принял сражающуюся за выживание «Болонью» в ноябре, чтобы лишиться своего поста в апреле. Куда удачнее получилось сотрудничество с «Катанией», которую Синиша возглавил в декабре, когда команда шла на 19-й строчке, а к концу сезона вывел «слонов» на 13-е место, но тут же покинул клуб ради более амбициозной «Фиорентины». Впрочем, с «фиалками» получилось не очень здорово: 9-е место в кампании 2010/2011, увольнение по ходу следующего сезона. После этого Михайлович возглавил сборную Сербии, которую не смог вывести на ЧМ-2014. Просто констатируем: пока из решенных задач только сохранение прописки «Катании» в Серии A.

Но дальше – больше. Покинув сборную, Михайлович вернулся в Серию A, сумел завоевать для «Сампдории» путевку в Лигу Европы, а для себя – приглашение в «Милан». Работа с «россонери», в кресле, которое в разные годы занимали Витторио Поццо, Нерео Рокки, Нильс Лидхольм, Арриго Сакки, Фабио Капелло и Карло Анчелотти, это, конечно же, главный момент карьеры сербского наставника. Но вряд ли пик, Михайлович не стал человеком, который вернул «Милан» к жизни. Синиша даже не доработал до конца сезона, сложив полномочия в апреле, когда «россонери» безнадежно отстали от первой тройки, застряв на шестой строчке. После «Милана» Михайлович полтора года поработал с «Торино». Эта команда в какой-то момент заставила о себе говорить, но потом скатилась к беспросветному «середнячеству». 

Какой тренер Синиша Михайлович? 

Нет причин и предпосылок считать Михайловича тренером, который вдруг придет в РФПЛ и разорвет всех. Достижения и провалы в его карьере убеждают, что перед нами тренер-ремесленник, причем, вероятно, с серьезным апломбом из-за своего славного прошлого на футбольном поле. Давайте приведем только факты:

«Болонья» - не решена задача по сохранению прописки в Серии A
«Катания» - решена задача по сохранению прописки в Серии A
«Фиорентина» - до Михайловича и при нем команда-середняк, отсутствие прогресса
Сборная Сербии - не решена задача попасть на ЧМ-2014
«Сампдория» - добыта путевка в Лигу Европы
«Милан» - не решена задача попадания в еврокубки
«Торино» - команда-середняк, отсутствие прогресса

На двух из семи рабочих мест Михайлович добивался положительного результата – когда спас «Катанию» от вылета и достал для «Сампдории» билетик в Лигу Европы. Задачи в «Болонье», сборной Сербии и «Милане» он проваливал, а «Фиорентина» и «Торино» под его руководством не прогрессировали. 

Нужен ли Михайлович в РФПЛ?

Честно говоря, пока вся возня вокруг Михайловича не тянет на что-то большее, чем на агентские игры. Не российские клубы мечтают о Синише, а его представители активно зондируют почву в РФПЛ – так все это видится. Куда ни шло еще говорить о «Ростове» и «Динамо», хотя с учетом знания специфики нашего футбола, Хохлов и Карпин могут работать даже эффективнее человека с опытом в Серии A и школой в Коверчано за плечами. Тем более удивляют новости об интересе «Зенита» к персоне сербского наставника, причем источник серьезный – Джанлука Ди Марцио и итальянский «Скай Спорт».

Может быть, Роберто Манчини предложил своего бывшего помощника на пост в «Зените», который он покидает ради работы в сборной Италии? Человек, который работал с середняками и боролся за выживание, не подходит «сине-бело-голубым», каким бы крутым футболистом и норовистым мужиком он ни был. Ну а если это не агентские игры, обусловленные желанием Михайловича поработать и заработать в России, а нечто большее, тогда мы будем весьма удивлены и обескуражены. 

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
21 апреля в 17:47
Михалыч...
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил димон 37
21 апреля в 07:49
димон 37:
а ты адвокат бомжей?
Это называется другим словом. Там еще про чупа чупс что то близко...
andre_can
andre_can
21 апреля в 05:48
да кому он нужен....
димон 37
димон 37 ответил Jum13
20 апреля в 22:02
Jum13:
На фото оператора машинного доения должна быть другая макарона. Та, которая должна была дальше всех пройти в ЛЧ, заработать больше всех очков, выиграть КР-2018, чемпионат сезона 2017/2018... А по итогу - его фанаты 2 дня в подушку ревели после 1/2 финала КР )))
а ты адвокат бомжей?
kingoffam
kingoffam ответил Jum13
20 апреля в 21:34
Jum13:
kingoffam У тебя там троллинг - наверное как всегда глупость написал. Ну - бывает )))
Ну главное,что ты прочёл.Я за лайками не гоняюсь.
spartach n1
spartach n1 ответил Jum13
20 апреля в 21:17
Jum13:
На фото оператора машинного доения должна быть другая макарона. Та, которая должна была дальше всех пройти в ЛЧ, заработать больше всех очков, выиграть КР-2018, чемпионат сезона 2017/2018... А по итогу - его фанаты 2 дня в подушку ревели после 1/2 финала КР )))
    Jum13
    Jum13
    20 апреля в 21:10
    kingoffam

    У тебя там троллинг - наверное как всегда глупость написал. Ну - бывает )))
    kingoffam
    kingoffam ответил Jum13
    20 апреля в 20:34
    Jum13:
    На фото оператора машинного доения должна быть другая макарона. Та, которая должна была дальше всех пройти в ЛЧ, заработать больше всех очков, выиграть КР-2018, чемпионат сезона 2017/2018... А по итогу - его фанаты 2 дня в подушку ревели после 1/2 финала КР )))
      борька
      борька ответил spartach n1
      20 апреля в 19:36
      spartach n1:
      Куда заявку направлять, только с курсов дяров вернулся
      борька
      борька
      20 апреля в 19:31
      Своих девать некуда, давай в Ростов, мы тебы в СКА ростов пристроим, иои в Чайку Песчанокопскую!
      Jum13
      Jum13 ответил spartach n1
      20 апреля в 19:28
      spartach n1:
      На фото оператора машинного доения должна быть другая макарона. Та, которая должна была дальше всех пройти в ЛЧ, заработать больше всех очков, выиграть КР-2018, чемпионат сезона 2017/2018... А по итогу - его фанаты 2 дня в подушку ревели после 1/2 финала КР )))
      spartach n1
      spartach n1 ответил Nerai Sairensa
      20 апреля в 18:20
      Nerai Sairensa:
      На олимпийской дистанции по виду спорта "доение бакланов" - новое лицо! Дои их хорошо, нежно, по-европейски)
      самуил кац 1
      самуил кац 1
      20 апреля в 17:07
      Если правда с Зенитом - вариант " шило - на мыло", причем " Шило"( синьор Роберто) посильнее " Мыла" будет, все-таки !
      MAUS
      MAUS ответил FROLL 001
      20 апреля в 16:31
      FROLL 001:
      Он еще и в игнор меня закинул. Как будто мне дело есть до него! Гыгыгы!
      Иди пожалуйся ещё))))))))))))))))))))))
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил Семьнуль команда
      20 апреля в 15:52
      Семьнуль команда:
      Петух замаскировался после ошеломительного провала пупсиков?
      Он еще и в игнор меня закинул. Как будто мне дело есть до него! Гыгыгы!
      FROLL 001
      FROLL 001
      20 апреля в 15:49
      Михайлович хочет в Россию?
      MAUS
      MAUS ответил cadmiy
      20 апреля в 15:47
      cadmiy:
      Как тренер никто, типа кареры - сплошной неудачник.
      Зато Манчини себя показал как «Удачник» в Зените))))))
      Да вообще пускай идёт в зенит, хоть заработает, не первым будете не последним)))))
      Jum13
      Jum13 ответил Miaf
      20 апреля в 15:19
      Miaf:
      Просто откровенно жалко человека, неужели ради денег надо гробить свою репутацию..
      Какую репутацию? У него ее нет
      Miaf
      Miaf
      20 апреля в 15:13
      Просто откровенно жалко человека, неужели ради денег надо гробить свою репутацию..
      Nerai Sairensa
      Nerai Sairensa
      20 апреля в 14:48
      На олимпийской дистанции по виду спорта "доение бакланов" - новое лицо! Дои их хорошо, нежно, по-европейски)
      Багор
      Багор
      20 апреля в 14:16
      Это не тот тренер, который нам поможет.
      Pozitivs
      Pozitivs
      20 апреля в 14:15
      Денег он хочет и дальше разваливать Зенит.
      Jimmy Jimmy
      Jimmy Jimmy
      20 апреля в 14:13
      Только не он, Семака давай!
      cadmiy
      cadmiy
      20 апреля в 14:12
      Как тренер никто, типа кареры - сплошной неудачник.
      valt134
      valt134
      20 апреля в 14:10
      Протэжэ Манчини. А это уже настораживает. Да и как специалист слабоват.
      Не спартак
      Не спартак
      20 апреля в 14:10
      В Питере будет то же самое, что и в Милане.
      Семьнуль команда
      Семьнуль команда ответил Кто-то за кулисами
      20 апреля в 14:09
      Кто-то за кулисами:
      «Зенит» - команда-середняк, решена задача подоить Газпром
      Петух замаскировался после ошеломительного провала пупсиков?
      Jum13
      Jum13
      20 апреля в 13:54
      - Кому это надо?
      - Никому не надо!
      - Кому это нужно?
      - Никому не нужно!

      (с) В. Цыганова
      Кто-то за кулисами
      Кто-то за кулисами
      20 апреля в 13:50
      «Зенит» - команда-середняк, решена задача подоить Газпром
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