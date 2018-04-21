|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Эвертон
|-:-
|Ньюкасл
|2.25
|3.3
|3.25
|Испания. Примера 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Атлетико М
|0:0
|Бетис
|1.55
|3.75
|6.8
|22:00
|сегодня
|Атлетик Б
|-:-
|Леванте
|1.67
|3.6
|5.5
|Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Ювентус
|0:1
|Наполи
|2.2
|3.2
|3.4
|21:45
|сегодня
|Дженоа
|-:-
|Верона
|1.45
|4.2
|7.6
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Ахмат
|1.48
|4.5
|7.8
|Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|22:00
|Матч завершен
|Бордо
|0:1
|ПСЖ
|6.5
|4.5
|1.47
|Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Челси (до 19)
|-:-
|Барселона (до 19)
|-
|-
|-