Фильмы онлайн: футболисты в кино

Златан не исключает, что станет актером. Бывшие футболисты порой снимались в кино, и «Соккер.ру» предлагает вспомнить, где вы могли видеть знакомые лица?

Винни Джонс

Футбольный костолом Джонс оказался крепким мужиком, а кино - способ отвлечься от жизненных испытаний. У его супруги Тани ужасная история болезней, ведь во время родов дочки от предыдущего мужа молодая девушка добила сердце, пришлось делать пересадку в 21 год. Здоровья такие операции не добавляют, она развелась с бывшим мужем, а уже с Джонсом пережили два лечения онкологических заболеваний. Даже когда у него самого нашли рак кожи, не сдался.

У валлийца очень плодовитая карьера в кино, много фильмов и сериалов. Судя по тому, что прошло пять лет с первого лечения, а в этом году на экраны вышел сериал «Хитрость», в котором Винни вроде выглядит неплохо и играет немца из группы поддержки фокусника, что расследует убийства (проходное шоу), Джонс держится. В его послужном списке полно добротных фильмов, где футболист играет себя, то есть крутого парня. Винни такой, как был двадцать лет назад: когда Каррагер плюнул в дочь фаната МЮ, который его оскорблял, Джонс удивился, что тот провокатор не избил Джейми и не протаранил его авто.

Фильмы, которые можно посмотреть: «Карты, деньги, два ствола» (1998), «Большой куш» (2000), «Костолом» (2001), «Евротур» (2004), «Полуночный экспресс» (2008), «Занесло» (2015).

Эрик Кантона

Эпатажный Кантона - сильный актер, как и футболист. Даже личную жизнь устроил через кино, вторая супруга Эрика – актриса Радиша Бракни. Вместе сделали отличный фильм «Обжора», где Кантона играл 160-килограмового комиссара полиции, который заставляет красивую девушку Селену смотреть, как он пожирает пищу, в обмен на помощь в криминальном деле. Эта картина и фильм «В поисках Эрика» от классика британского социального кино Кена Лоуча – лучшие с участием Кантона на данный момент. Хотя Эрик вполне может вернуться, ведь фактура налицо.

Француз до сих пор большой провокатор и хулиган. Пару лет назад толкнул фотографа, который снимал его в кафе с какой-то брюнеткой, похожей на девчонку из кинокомпании – за это Эрика забрала полиция Лондона. Король любит приватность, живет в Париже, воспитывая маленьких детей от второго брака, и видится с двумя детьми от первого. А вот карьера актера в последнее время не складывается. В 2013-м снялся в ужасной картине «Встречи после полуночи» - о свинг-вечеринке с претензией на арт-хаус, но полным провалом по смыслу. Дайте Кантона хорошую роль, он умеет играть!

Фильмы, которые можно посмотреть: «Обжора» (2003), «В поисках Эрика» (2009), «Подмена» (2011), «Спасение» (2014).

Дэвид Бекхэм

Жена Виктория превратила смазливого блондина в татуированную икону стиля, перевезла свой бизнес в США – а в случае бывшей певицы это ее огромная семья. Теперь с помощью Гая Ричи пробуют превратить киногеничного Дэвида, который пока кажется ужасным актером, в звезду блокбастеров. Получается примерно так, как у бодибилдера Шварценеггера в первых фильмах в США, но у Бекхэма не главные роли, как в фильме-сериале «Гол!», где играет сам себя вместе с другими футболистами.

За последние годы Дэвид дважды был на подхвате у Гая Ричи в крупных проектах. И оба раза получал на орехи за отсутствие актерской игры в легких приключенческих фильмах. Впрочем, картины нормальные. И о поединке агентов британской и советской разведки, где герой Илья Курякин в исполнении Арми Хаммера является, пожалуй, главным по обаянию из персонажей фильма. И о короле Артуре, хотя картина провалилась в прокате - публика ждала большего от Ричи и Чарли Ханнэма (вы его знаете по роли в «Хулиганах» или «Сынах анархии»).

Фильмы, которые можно посмотреть: «Агенты А.Н.К.Л.» (2015), «Меч короля Артура» (2017).

Златан Ибрагимович?

Спортсмены в кино – американская мода. Бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон – всемирно известный актер. Американский футболист О. Джей Симпсон – актер, ставший знаменитым благодаря обвинению в убийстве жены и ее любовника (об этом деле даже сняли крепкий сериал). Есть много других ребят, и даже если вы не знаете их по фамилиям, могли видеть в фильмах «От заката до рассвета», «Марс атакует», «Рокки» или «Полицейская академия».

В Голливуде спортсмены на экране – норма. Так что европейский футболист Ибрагимович не удивил слушателей американской радиостанции, заявив, что может начать актерскую карьеру. Златан сознательно устраивает шоу, значит, есть вероятность, что опередит Бекхэма, которому прочили карьеру актера, и засветится в Голливуде. Пока же в основном футболисты используются в камео – играют самих себя, как Джибриль Сиссе в «Такси 4» или дон Диего в картине «Марадона Кустурицы».

Бывают и отличные примеры, где футболисты на вторых ролях – например, старый фильм «Цена победы» с шотландской легендой Алли Маккойстом, где форвард «Рейнджерс» играет бывшего игрока «Селтика». Но чаще это плохие роли, как у Пеле в фильме со Сталлоне «Бегство к победе», или эпизодические. Как у Коллимора в «Основном инстинкте 2», где его близость с Шерон Стоун заканчивается для героя Стэна неприятностями. Или у Зидана в одной из частей франшизы «Астерикс и Обеликс».

Но Златан может влиться в компанию серьезных актеров Джонса и Кантона. Возможно, станет известным злодеем боевиков, ведь предпочитает фильмы вроде «Рокки» или «Идентификация Борна»? Его природную уверенность скрыть невозможно – легко создать образ крутого, но самоироничного парня, который спасает мир, и не совсем обязательно злодея и нового Ивана Драго. У Ибрагимовича есть актерская фактура, отличная физическая подготовка, что важно для боевиков, и оказался в правильном месте для начала карьеры – Лос-Анджелесе.

Бекхэм пока плохой актер, поскольку на поверку робкий и не цепляющий, а швед может стать отличным. Ведь он как Джонс и Кантона - всю жизнь успешно играет Златана, и многие вправду не понимают, что нападающий постоянно пародирует сам себя. Раз народ верит актерской игре Ибрагимовича и людей задевает его саркастичная заносчивость – ждем на больших экранах. Или в сериалах, которые вытесняют фильмы из меню любителей хорошего кино.