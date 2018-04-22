Робин ван Перси !!!
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Ньюкасл
|-:-
|Челси
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Боруссия Д
|-:-
|РБ Лейпциг
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|19:15
|сегодня
|Эспаньол
|-:-
|Валенсия
|-
|-
|-
|23:15
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Вильярреал
|-
|-
|-
|23:15
|сегодня
|Жирона
|-:-
|Реал
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Интер
|-:-
|Торино
|-
|-
|-
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Оренбург
|-:-
|Краснодар
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Уфа
|-:-
|Зенит
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Локомотив М
|-:-
|Анжи
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Бордо
|-:-
|Монако
|-
|-
|-
Робин ван Перси !!!