Старт этого сезона прошел под лозунгом доверия молодым футболистам. «Соккер.ру»

«Соккер.ру» предлагает читателям поделиться эмоциями, ведь дерби «Спартака» и

Впервые за три года «Рубин» не проиграл «армейцам» дома. Футбол команда показала