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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг - - -
Испания. Примера 2018/2019, 2 тур 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 3 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн - - -
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ван Перси

22 апреля 2018, 06:44

Робин ван Перси !!!

 

 

Опрос ВК >>> Лучший голландский нападающий

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