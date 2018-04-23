«Ювентус»: наказание за антифутбол

Интрига в чемпионат Италии возвращается. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы отмечает в этом заслугу «Ювентуса», который провел ужасный матч.

Как много «Ювентус» сделал в Лиге чемпионов, чтобы завоевать сердца новых поклонников. Казалось, что после яркого противостояния с «Реалом» и судейской несправедливости «Ювентус» завоюет новых болельщиков и сочувствующих. Так и было. Но наверняка после матча с «Наполи» они решили пересмотреть свое отношение.

«Ювентус» провел кошмарный матч. Причем дело не в качестве игры, которое раз на раз не приходится и бывает всяким в зависимости от формы и прочих обстоятельств. Дело скорее в отношении, которое «Ювентус» показал. А отношение говорит об отсутствии уважения к чемпионату, к болельщикам, к сопернику. Конечно, найдутся те, кто скажут, что «Ювентус» решал свою прагматичную задачу не проиграть с возможностью забить уже в качестве бонуса.

Но этот футбол никак нельзя назвать чемпионским. И именно такой своей игрой «Ювентус» показал, что опасается «Наполи», что не уверен в себе. Нынешние «Бавария» и ПСЖ, например, в схожих ситуациях на внутренней арене играли не вот так трусливо, хотя тоже могли бы сделать ставку на минимализм, поскольку чемпионство само плыло к ним в руки.

Они рисковали, они играли открыто, а в своих чемпионских матчах рубили от души, с еще большим остервенением и куражом. Для «Ювентуса» матч с «Наполи» тоже мог быть чемпионским, по сути. В случае победы отрыв составил бы семь очков. А с учетом того, как редко лидеры допускают осечки, у неаполитанцев не оставалось бы шансов настичь «Ювентус». Но туринцы решили, что стоять около своей штрафной и отбиваться – хорошая идея.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 4 (0) – 12 (4)

Да, это не опечатка и не сбой в статистике. Чемпион и доминирующая в последние годы безоговорочно команда нанесла всего четыре удара в сторону ворот «Наполи» и ни разу при этом не попала в створ. Потому что в футбол «Ювентус» просто не играл. Его задачей было разрушение атак «Наполи» от первой до последней минуты. Поэтому и у неаполитанцев статистика неприглядная относительно, но свои несколько моментов гости создали, а один из них реализовали.

Они старались, балансируя между необходимостью атаковать и боязнью пропустить контратаку. И этот баланс принес результат. «Ювентус» же не пожалел глаз и чувств болельщиков, выйдя играть в этот антифутбол. Понятно, что туринцам важнее было не пропустить. Но не так уж откровенно следует плевать на игровые ценности. Ведь любой, кто захочет поинтересоваться футболом Италии, в первую очередь посмотрит матч лидеров турнира, а увидит полное недоразумение, которое точно не заслуживает чемпионства в таком виде.

Процент владения мячом (точность передач): 40,1% (80%) - 59,9% (87%)

И снова «Наполи» уверенно превосходит «Ювентус» в статистических показателях. Зачастую мы говорим о том, что они не всегда отражают суть игры, не всегда показывают, как в итоге все сложилось. Но вот в данном случае статистика полностью согласуется с сутью. «Ювентус», сделав ставку на разрушение, на оборону, отдал в итоге мяч неаполитанцам, дав своим фанатам посмотреть, как главный соперник кружит около ворот Буффона.

Понятно, что при контратакующей манере, которую избрал «Ювентус», нужны быстрые переходы в атаку с длинными передачами, поэтому точность пасов в таких ситуациях всегда ниже. Но стоит заметить, что этот футбол даже контратакующим не назовешь. Туринцы за исключением одного-двух человек и не собирались идти в контратаки, довольствуясь ломанием атак соперника.

Отборы (выигранные воздушные единоборства): 11 (9) – 13 (9).

А здесь примерное равенство, поскольку в борьбе все-таки решают физические характеристики, и они у соперников были примерно равны, поэтому в компонентах единоборств никто не получил весомого преимущества. При этом довольно часто случались фолы, разыгрывались стандартные положения, которыми обе команды пользовались не лучшим образом. Хотя именно в этом компоненте пришло результативное преимущество «Наполи», ведь Кулибали забил после углового, выиграв верховое единоборство.

Сложно сказать, зачем Аллегри избрал такую тактику, которая не подразумевала никакой атакующей активности. Либо это футболисты «Ювентуса» не смогли реализовать его задумку и решили сфилонить, сделав ставку на отбой и свой оборонительный класс, который должен был позволить как минимум удержать стратегически важную нулевую ничью.

На деле все обернулось уродливым футболом и поражением. И ладно бы «Ювентус» так себя вел, имея в уме предстоящие матчи в Лиге чемпионов. Но ведь туринцам больше негде тратить силы, им остается лишь по полной выкладываться в чемпионате и брать спокойно титул. Ан нет. Настолько команда Массимилиано Аллегри пресытилась победами и уверовала в собственное превосходство, что считает: даже с таким подходом к игре можно добиваться цели.

И очень полезно с точки зрения интриги, с точки зрения некой футбольной справедливости, если такая существует, с точки зрения будущего даже самого «Ювентуса» и итальянского футбола, что в итоге «Наполи» нашел в себе силы проломить оборону ленивого заевшегося соперника. Без этой победы неаполитанцев, как бы там потом ни сложилась ситуация, на Серии А в ее чемпионской части можно было бы ставить крест.