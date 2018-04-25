Специалист по «Баварии». Как остановить Роналду?

Боатенг, Хуммельс и Киммих в один голос нахваливают Роналду, а «Соккер.ру» разбирает показатели Криштиану. Можно ли остановить футбольную голевую машину?

Почему важно остановить Роналду?

Напомним для тех, кто пропустил предыдущие серии. Криштиану в восьмом сезоне подряд добрался до сорокового гола. Помимо Роналду, такое вытворяет только Месси. Португалец в седьмом сезоне ЛЧ подряд забивает более десяти мячей, первый такой пример в истории. Сейчас у него 15 голов за турнир – третий результат в истории ЛЧ, но Криштиану еще может улучшить свой рекордный показатель в 17 голов.

Форвард забивал во всех матчах этой Лиги чемпионов за «Реал» - тоже новый рекорд. Также в четвертьфиналах Роналду стал первым, кто отправил десятый мяч в ЛЧ в ворота одной команды – «Ювентусу». ПСЖ, «Бавария» и туринцы - это вам не защитная линия «Леванте», остановившая Роналду в новом году! Немцы прекрасно знают, что с 21 января – за три месяца, Роналду в 15 матчах за «Реал» забил 26 голов, оставив без автографа только левантийцев.

Невилл предложил сильный метод?

Гари Невилл припомнил, как ему удалось остановить Роналду в футболке сборной, возобновил в памяти общие тренировки в МЮ и смог сделать экспертное заключение: «Вы должны быть предельно сосредоточенными. Также, когда Роналду получил передачу, надо как можно быстрее сделать шаг к нему, оказать давление и попытаться выбить мяч у него из-под ног. Если не успеете помешать обработать мяч, он попросту ускорится и убежит. Однако вы не сможете останавливать таких футболистов на протяжении всего матча.

Вам всегда нужна поддержка партнеров. Игроки мирового уровня будут пробовать все возможные варианты. Если не смогут обыграть вас, то сменят позицию. Поэтому вам нужно убедиться, что ваши партнеры в любой момент готовы противостоять бегущей угрозе». Сказать проще, чем сделать. Тем более что Невилл прав и ошибается одновременно. Да, Роналду деградировал по обводкам в ЛЧ – от 2.3 за игру скатился до 1.2 в прошлом сезоне, у него выбивали мяч из-за под ног. Но в этом прибавил – вернулся к 2.1. Португалец снова успешно применяет дриблинг, причем вблизи от чужих ворот.

Кто и как останавливал Роналду?

Сэр Алекс Фергюсон шутил, что для остановки Роналду нужно иметь при себе мачете и пулемет. Менее кровожадный и скучный Манчини предлагал вызывать полицию. А что точно нужно делать – слушать защитника «Рединга» Грэма Марти, у которого богатый опыт персональной игры против Роналду. Теперь уже наставник советует: «Только не пинайте его! Если вы его ударите, он разозлится и всю игру будет стараться отомстить – чтобы вы смотрелись настолько жалко, настолько это возможно».

Этот секрет знают многие, поскольку против Роналду вправду стали играть менее жестко. Обратите внимание, что количество фолов упало с 2.8 до 0.7 в этом чемпионате Испании. Проще говоря, симуляций от Криштиану стало меньше, успешных единоборств – столько же. Форвард не начал чаще вступать в борьбу, ведь играет ближе к чужим воротам, где надо принимать решения в одно касание, а не возиться с мячом. Также обратите внимание на особенность самого португальца.

Против Салаха важно закрыть магическую левую ногу, у Роналду – все наоборот. У него 56 % ударов правой ногой и отсюда 54 % голов, но есть также голы головой и после выстрелов левой, 46 %, что намного больше, чем у Салаха правой или головой. От вариативного форварда не пропускать сложно, но справились недавно «Леванте», «Вильярреал», «Сельта» и «Барселона». В четырех матчах Роналду нанес всего 10 точных ударов.

Вытеснить его из удачных позиций в середине штрафной – действенный способ, хотя требует повышенного внимания к напарникам португальца. Если «Мадрид» сыграет по схеме «4-4-2», то ждать неприятностей можно будет от кого угодно, хоть от латералей. Но тот же «Леванте», пропуская от других игроков «Реала», сумел заблокировать три удара Криштиану из семи. В результате португалец только дважды попал в створ и был заменен, но вряд ли «Баварию» устроит дома ничья 2:2.

Хуммельс подметил важную деталь?

«В последние годы стиль игры Роналду изменился. Он больше не пытается доминировать на поле». Чемпион мира прав, Криштиану четыре года назад отдавал в Лиге чемпионов в среднем по 36.2 передачи за игру, а теперь показатель на уровне 31.2, и в этом районе не первый сезон. Роналду стал играть выше по схеме, реже видит мяч. Четыре года назад в Примере у него был 91 удар из-за пределов штрафных площадей, три года назад – 84, два – 49, а в этом сезоне – 35. Как видите, сокращение может составить почти 50 %! В Ла Лиге Роналду не забил ни одного мяча из-за пределов штрафной площади, хотя раньше их было от трех до пяти.

Получается, важность фланговых защитников и опорников в борьбе с Роналду отходит на второй план. Концентрация строго на центральных беках. Матс прав, Криштиану отказался от превосходства на фланге. Сегодня от Боатенга и Хуммельса многое зависит. Можно сколько угодно рассказывать, какой Роналду непохожий на себя молодого, насколько тоньше стал играть именно на позиции чистого форварда в дуэте. Но все-таки самые главные персональные провалы Криштиану переживал, когда его надежно закрывали выдающиеся защитники, умеющие навязать борьбу один в один. Например, Годин, Неста, Абидаль или Бонуччи. Жером и Матс должны сыграть на экстремально высоком уровне, чтобы Роналду сегодня не забил в Мюнхене.

Гол Криштиану сегодня - верная ставка?

«Баварии» наколотил девять мячей. А поскольку нападающий экспериментирует с подходом и концентрируется на ЛЧ заметно сильнее, чем на чемпионате, немецким защитникам не завидуем. Соперник сочетает в себе сильные стороны форвардов любой из школ – технику удара, выбор позиции, чутье, умение сыграть головой в высоком прыжке, опередить защитника и пробить любой ногой. Остановить его сложнее, чем тех, кто играет в узнаваемом стиле и меньше двигается. Например, Месси защитники «Ромы» в Риме опекали успешнее, чем Салаха вчера, поскольку Лионель не смог похвастаться скоростью и выносливостью.

Роналду сегодня тоже важно быть свежим и подвижным. Защитники «Баварии» долго готовились к встрече с неизбежным, а Криштиану уставал с каждым новым результативным матчем феноменальной серии. Понятно, что ему достаточно выделить несколько секунд и один метр у ворот, чтобы заметно улучшить шансы «Реала» на проход в очередной финал Лиги чемпионов, но сегодня увидим следующую серию детективной драмы «Как остановить Криштиану Роналду?» Точно знаем, что сейчас не работает метод цепкой игры один в один на фланге, португалец стал хитрее и мудрее.

Роналду перестал паниковать в ЛЧ?

Хайнкес что-то придумал – все защитники повторяют одну мысль о «передаче Роналду от одного к другому» и «командной победе над Криштиану». А у Зидана свои контраргументы, призванные вывести португальца на хорошую ударную позицию. Выдающаяся борьба – всей «Баварии» против всего «Реала», а также отдельно Роналду против обороны, может стать украшением футбольного вечера. Ведь прежний Криштиану плакал, бился в истерике, срывался на партнерах, сдавался. А потом Роналду встретил прямолинейного в высказываниях тренера Зидана, стал спокойнее и расчетливее.

Накануне битвы достойных с «Баварией» француз смешно заявил, что его команда «не наложит в штаны» в полуфинальных матчах. Вынудить нынешний «Реал» и Роналду паниковать очень сложно, хотя их можно заставить ошибаться, что удалось тому же «Ювентусу» во втором четвертьфинале. Также вспомните, что в первой половине сезона Криштиану не останавливали. Он создавал шикарные моменты и промахивался удивительным образом. Так что секрет победы над командой Зидана может быть прост: надо успешно сыграть в атаке и добиться ударов португальца из максимально неудобных для него позиций.

Выложиться на 100 % - примерно как «Барселона» в прошлом году, когда грохнула «Реал» в Мадриде 0:3, позволив Роналду один жалкий точный удар за игру. Также важно дождаться вечера, когда у Криштиану не пойдут точные выстрелы, как было с «Вильярреалом» - 11 ударов без голов в январе. Футбол просчитать крайне сложно, а предугадать действия самого результативного снайпера в истории Лиги чемпионов невозможно. Значит, единственный способ «Баварии» остановить Роналду – постоянно атаковать и много забивать, не забывая о защите, чтобы у форварда не было моментов даже при контратаках «Реала».

Впрочем, если суммировать, то на один матч, в котором Криштиану вправду закрыли, приходится три неудачных игры, в которых форвард сам промахнулся. Но все эти матчи в этом сезоне случились не в еврокубках. Отсюда и вывод, что в успешном для Роналду матче автор 120 голов в Лиге чемпионов неудержим.