Вопрос камбэка. «Бавария» и «Рома» обречены?

Камбэки в полуфиналах ЛЧ редки, а случалось ли отыгрываться после разгромных или домашних поражений? «Соккер.ру» показывает примеры и уверен, что «Бавария» и «Рома» не сдаются.

Лига чемпионов 1995/1996

«Аякс» - «Панатинаикос» - 0:1

«Панатинаикос» - «Аякс» - 0:3

Первый полуфинальный камбэк в современной истории Лиги чемпионов, то есть начиная с сезона 1992/1993, когда Кубок чемпионов уступил место своей преемнице, которая славно продолжила его традиции, случился на четвертый сезон. Действующий на тот момент обладатель «ушастого», амстердамский «Аякс», в первом полуфинальном матче сенсационно уступил «Панатинаикосу», да еще и на своем поле. Кшиштоф Варжиха принес грекам победу в самой концовке, однако дубль Яри Литманена и гол Нордина Вотера в Афинах позволили «Аяксу» перевернуть ситуацию в этой полуфинальной битве и продолжить защиту своего титула в финале. Правда, в решающем матче команда Луи ван Гала уступила «Ювентусу» в серии пенальти, но прецедент – первый полуфинальный камбэк в Лиге чемпионов, был создан.

Лига чемпионов 2002/2003

«Реал» - «Ювентус» - 2:1

«Ювентус» - «Реал» - 3:1

Знаменитый и памятный камбэк, после которого мадридский «Реал» на долгие годы забыл о существовании поздних стадий Лиги чемпионов. Просто не добирались мадридцы даже до полуфиналов после этой оплеухи до тех пор, пока на «Сантьяго Бернабеу» не появился Моуриньо. В том полуфинальном противостоянии с «Ювентусом» все складывалось для действующих обладателей трофея неплохо. Дома «сливочные» выиграли 2:1, и хотя Давид Трезеге забил между точными ударами двух бразильцев – Роналдо и Роберто Карлоса, это все же был задел перед выездом в Турин. Однако на «Делле Альпи» тот же Трезеге повернул ход дуэли в пользу «Юве» уже на 12-й минуте, перед самым перерывом отличился Сандро Дель Пьеро, а на 73-й минуте Павел Недвед похоронил «Реал». И хотя Зинедин Зидан подарил маленькую надежду в концовке своим голом, судьба проголосовала за вылет «Мадрида» после домашней победы и сотворенного «Старой Синьорой» камбэка. В общем, «Бавария», помни: у «Реала» уже есть опыт прощания с Лигой чемпионов на полуфинальной стадии после победы 2:1 в первом матче. Правда, на этот раз мадридцы выиграли на выезде.

Лига чемпионов 2006/2007

«Манчестер Юнайтед» - «Милан» - 3:2

«Милан» - «Манчестер Юнайтед» - 3:0

«Аякс» в 1996-м и «Ювентус» в 2003-м сотворили полуфинальные камбэки, чтобы затем уступить в решающем матче, словно все эмоции были израсходованы на остросюжетную борьбу за шаг до финала. А вот «Милан» убил обоих зайцев: и камбэком отметился, и трофей выиграл. Встреча на «Олд Траффорд» получилась содержательной и любопытной по сценарию: Криштиану Роналду вывел МЮ вперед уже на 5-й минуте, но еще до конца первого тайма «Милан» повел 2:1 благодаря дублю Кака. Во втором тайме забивал только Уэйн Руни: на исходе часа игры английский форвард сравнял счет, а в компенсированное время вырвал победу для «красных дьяволов». Впрочем, этот успех не принес «Манчестер Юнайтед» значимых дивидендов, ведь через неделю дружина сэра Алекса Фергюсона проиграла на «Сан Сиро» 0:3, голами отметились Кака, Зеедорф и Джилардино. Обратите внимание, что во всех трех случаях творцы ремонтад забивали в ответных встречах по три мяча.

И на этом всё!

25 сезонов, 50 полуфинальных противостояний и всего лишь в трех случаях в финал выходила команда, проигравшая первый матч полуфинала. В каждом из этих случаев первоначальное поражение было в один мяч. Тем не менее, напоминаем имена волевых клубов – «Аякс», «Ювентус» и «Милан». Среди них две итальянских команды, «Роме» тоже нужно проявлять характер. А в числе неудачников «Панатинаикос», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Английский клуб (сейчас это «Ливерпуль») и «Мадрид» собственной персоной. Хм-хм! И все-таки процент камбэков на этой серьезнейшей стадии ничтожно мал – всего лишь 6% от общего количества.

Полуфиналы Лиги чемпионов в XXI веке. Безумные, крутые, унылые

Смогут ли «Бавария» и «Рома» перевернуть ход дуэлей в свою пользу?

«Историческая память» турнира утверждает, что у «Ромы» шансов нет, а у «Баварии» остается только призрачная надежда. Поражение 1:2, пусть даже в родных стенах, отыгрывается, можно привести парочку аргументов. Во-первых, в прошлом году, правда, на четвертьфинальной стадии, «Бавария» после 1:2 в Мюнхене выиграла основное время на «Сантьяго Бернабеу» с тем же счетом. В овертайме «Реал» взял свое, но это уже другая история, которая случилась после удаления Артуро Видаля. Во-вторых, в текущем розыгрыше «Королевский клуб» после выездной победы 3:0 над «Ювентусом» едва не доигрался до овертайма на своем поле и прополз в полуфинал только благодаря пенальти на последней минуте матча, завершившегося со счетом 1:3 не в пользу «Реала».

Чем «Бавария» хуже «Ювентуса»? Можно представить победу мюнхенцев 3:1 в Мадриде? Ничем не хуже, такой исход представим, и он выведет дружину Хайнкеса в финал. А вот что касается «Ромы», то с ней все ясно, несмотря на яркие воспоминания о суперкамбэке в противостоянии с «Барселоной». Да, теперь тоже устроит счет 3:0, но в том-то и дело, что свое право на чудо «волки» уже использовали, «Ливерпуль» с удовольствием ввяжется в перестрелку в Риме, может даже проиграть что-то около 2:3, но переворота ждать не приходится. А если он все-таки случится, то так и скажем: «Мы его не ждали!» Потому что самые крутые футбольные сенсации никто никогда не ждет, а выход «Ромы» в финал станет самым мощным камбэком в полуфиналах Лиги чемпионов за всю историю. Если, конечно, состоится.