Уго Баргас

|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|16:15
|сегодня
|Вест Хэм
|-:-
|Манчестер Сити
|9
|6.5
|1.27
|18:30
|сегодня
|Ман Юнайтед
|-:-
|Арсенал
|1.4
|5.35
|8.25
|Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Вердер
|-:-
|Боруссия Д
|3.9
|3.9
|1.85
|Испания. Примера 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Вильярреал
|4:1
|Сельта
|1.67
|3.75
|5.2
|17:15
|сегодня
|Алавес
|-:-
|Атлетико М
|3.35
|3.15
|2.25
|21:45
|сегодня
|Депортиво
|-:-
|Барселона
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Интер
|2:3
|Ювентус
|3.05
|3.25
|2.55
|16:00
|сегодня
|Болонья
|-:-
|Милан
|5.25
|3.7
|1.67
|19:00
|сегодня
|Фиорентина
|-:-
|Наполи
|6.5
|4.2
|1.5
|21:45
|сегодня
|Торино
|-:-
|Лацио
|4.9
|3.9
|1.67
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Идет первый тайм, 23’
|Амкар
|0:1
|Спартак М
|5.1
|3.55
|1.72
|16:30
|сегодня
|Зенит
|-:-
|ЦСКА
|2.25
|3.25
|3.25
|19:00
|сегодня
|Ростов
|-:-
|Тосно
|1.57
|3.7
|6.5
|Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Анже
|-:-
|Марсель
|4.3
|3.7
|1.8
|22:00
|сегодня
|ПСЖ
|-:-
|Генгам
|1.08
|11
|23.5
Я помню как Ибра черед себя ворота Англии положил, вот это работа настоящего мастера.
pS надеюсь автор сможет добавить в свой блог лучший гол Мэтта Ле Тиссье.
Я помню как Ибра черед себя ворота Англии положил, вот это работа настоящего мастера.
pS надеюсь автор сможет добавить в свой блог лучший гол Мэтта Ле Тиссье.