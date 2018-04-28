Судьба Скудетто в руках Спаллетти

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:1 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 0:0 Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.434.77.5
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 3:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б1.83.64.4
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 2:0 Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 71’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 4:0 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.35.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
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Судьба Скудетто в руках Спаллетти

сегодня, 19:26
Судьба Скудетто в руках Спаллетти

Лучано убеждают вернуться в «Зенит»? «Соккер.ру» вспоминает о знакомом тренере и рассказывает о миланской команде наставника накануне матча с «Ювентусом».

Встречаются главные интриганы Серии А

«Ювентус» выбросили в Серию В, что сделало клуб в итоге намного сильнее и честнее. Но спустя много лет в ходе разбирательства дела о клевете – неумный сын великого Джачинто Факкетти решил судиться с Моджи, хитрый Лучано заставил апелляционный суд официально признать, что «Кальчополи» был заказным делом, а тогдашние руководители «Интера» постоянно вели разговоры об арбитрах, как и другие ведущие клубы. «Интер» не отправят в низшую лигу, команду не лишат титулов, как это делали с «Ювентусом» - истек срок давности.

Но репутацию вернуть трудно, как и великие времена. Принципиальность срока давности не имеет, для Милана и Турина это дерби Италии – особенный матч. Богатая история поражений «Интера», значимая серия скандалов – Юлиано двадцать лет назад врезался в Роналдо и это пенальти. «Ювентус» мстил новыми чемпионствами и унижениями «Интеру». А тот не сдается гегемону в очных матчах. Из четырех последних игр в Милане у «Ювентуса» всего одна победа 2:1. А последний матч завершился поражением. Конечно, дома «Ювентус» успешнее проводит свидания с «Интером», но в 6 случаях из последних 10 фаворит терял очки!

Перед вами явно не самый удобный соперник для «Ювентуса». Даже по схеме «Интер» может использовать зеркальную тактику, тем самым уравняет шансы на флангах, в центре, где по два цепких хавбека. Или в атакующем звене, куда Аллегри вряд ли отрядит всего двух человек на фланги, утяжелив середину поля. Схема «4-3-3» не поможет в такой битве, а это значит, что в борьбе моделей «4-2-3-1» выиграть может тот, у кого дерзкий, а не опытный аргентинский форвард – «Интер». Икарди для перехода на новый уровень нужно забивать таким командам, как «Ювентус», что ясно, как летний день. У Мауро уже 26 голов в Серии А, Бенатиа и Ругани его вряд ли испугают.

Для «Интера» сегодня определяющий вечер

Зачем существует современный «Интернационале»? Чтобы собирать самую большую армию фанатов во всей Серии А. Сегодня станут первой командой, которая наберет 1 миллион зрителей в сумме на домашних поединках, и заработают за вечер рекордные 5 млн евро. Сейчас речь о 55 756 фанатах в среднем на каждой игре, опережают на три тысячи соседский «Милан». Даже если вспомнить, что «Сан-Паоло» в Неаполе заполняют на 70 %, а средняя наполняемость домашней арены «Ювентуса» почти 95 %, количественно «Интер» - первый.

На «Джузеппе Меацца» обычно хватает свободных мест, но сегодня их не останется, ведь в гости приезжает чемпион, у которого впервые за много лет проблемы с оформлением очередного титула. Кулибали сделал, что мог, как и Аллегри трусливой тактикой. Теперь «Ювентус» без Кьеллини в защите сыграет против «Интера», у которого семь лет нет трофеев, а последний раз в Лиге чемпионов сыграли в 2011-м году. Прошло много времени, клуб пережил потрясения и поменял владельцев, но теперь снова рискуют оказаться лишними, без путевки в престижный турнир.

Спаллетти прав: если «Ювентус» злой, пропустив два гола, то каким должно быть состояние «Интера» после многих лет без трофеев? Миланцы должны быть в ярости, но странным образом им не хватает эмоций. Команда не первый год умеет держать удар в защите – например, прямо сейчас у них всего седьмое место по допущенным ударам, но второе по пропущенным мячам после показателей самого «Ювентуса». Но первой команде «Интернационале» пора вспоминать о том, какой клуб представляют. В дни последних титулов, о которых напомнил Спаллетти, никого не боялись и играли в свой футбол, забивая на мяч больше.

«Ювентус» потерял уверенность, но сохраняет класс

Не кажется ли вам, что слишком много прогнозов на победу «Интера»? У команды Аллегри мало осечек, хотя пошли ничьи и доигрались до неудачи против «Наполи». Но даже успешная серия команды Спаллетти – восемь матчей чемпионата без поражений и четыре «сухаря» в четырех последних играх на «Джузеппе Меацца», не очень убеждает. Как и попытка попрощаться с популярными в этом сезоне нулевыми ничьими – последняя случилась против «Аталанты» два тура назад.

После этого «Интер» прибил «Кальяри» 4:0 и сумел переиграть в гостях «Кьево». Конечно, помним, что «Торино» обыгрывал миланцев, что в перенесенном дерби была нулевая ничья. Но все-таки после кризисного отрезка команда пришла в себя, а Икарди вернулся с голами после паузы на половину апреля. Ханданович, Миранда и Шкриньяр в ответе за оборону – у них неплохо получается, соперник из «Аталанты» Гомес даже подшутил над скамейкой «Интера» - показал жестом, что Миранду нужно заменить, и шутку не сразу раскусили. Бразилец в неплохой форме, но у «Интера» вообще состав с прицелом на серьезную борьбу.

Не случайно команда Спаллетти одно время лидировала в сезоне. Закономерно, что от любого в составе можно ждать сюрпризов. У Кадревы хватает класса, чтобы отдать решающую передачу в матче против «Ювентуса». И поскольку очевидно, что у команды Аллегри возникли проблемы, «Интеру» пора действовать. Потеря Кьеллини заставляет пересмотреть игру в защите. Богатый выбор атакующих подходов скорее запутывает. Неудачи подкосили «Ювентус» морально. «Интер» с Рафиньей, Перишичем и Брозовичем должен предложить рациональный, но страстный футбол, который «Ювентусу» будет не по душе. По классу гости сильнее, но на «Сан-Саро» случаются чудеса, место особое.

Спаллетти не стоит соглашаться на призывы «Зенита»

Фурсенко скорее привезет в Санкт-Петербург ван Гала или Адвоката, чем догадается позвать Спаллетти? Тут дело не только в представителях «Зенита», ведь Лучано может принципиально не рассматривать работу с «Зенитом» в обозримом будущем. Пусть в «Интере» у него странное положение и непонятно, будут ли продлевать сотрудничество, Спаллетти не рвется в РФПЛ. Итальянец при случае подыщет себе новый вызов – хоть в Испании с «Севильей», хоть в АПЛ – там часто можно найти работу.

«Зениту», быть может, возвращение Спаллетти выгодно - как минимум, чемпионат бы выиграли. Но у Лучано сегодня борьба с «Ювентусом», до конца сезона задача финишировать выше «Лацио» или «Ромы», а потом вечная борьба с «Миланом» за право первым вернуть великий местный клуб к титулам. Берлускони заявил, что хочет выкупить «россонери» обратно у китайцев, а поскольку параллельно пошли слухи о Мончи в бывшей столице футбольной моды, то становится веселее. Через год у тренера «Интера» Спаллетти может быть больше конкурентов за первую четвертку.

Надо ковать железо, пока «Ювентус» тепленький. Пусть соперник злющий после неудач с «Реалом» и «Наполи», пусть Аллегри фаворит, невзирая на осечки или удачную домашнюю серию «Интера» без поражений. Но судьба Скудетто сегодня полностью в руках будущих соперников «Ювентуса». И первый из них – «Интер», настраивается на три пункта, ведь без побед опередить римлян в борьбе за Лигу чемпионов будет крайне сложно. Спаллетти должен вернуть свою команду в престижный турнир, иначе может уйти сам, а трансфер Икарди запустит цепную реакцию и «Интер» потеряет тех, с кем можно выходить на бой против «Ювентуса». Пока такие люди есть – нужно работать на пределе.

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 20:30
Вот мне немного жалко Хандановича. Не в ту эпоху он в Интер попал. Мирового уровня кипер, а без трофеев сидит. Мог бы попробовать себя в Испанских или Английских топ-клубах, наверное.
BagioR
BagioR
сегодня в 20:14
Ювентус и был честнее. Это черно синее Дер...о всех купило что бы хоть как то стать чемпионом и опорочить Юве. Это не просто слова болельщика это уже доказали,но Намного миланское не понесет наказания за это.
Мы должны обязаны втоптать эту мерзость и уничтожить на сан Сиро.
В Милане есть только один футбольный клуб и это Милан
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