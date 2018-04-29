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Грязная игра. Провокации против Салаха, Роналду и Месси

вчера, 13:00
Грязная игра. Провокации против Салаха, Роналду и Месси

Клопп уверен, что чаще всего в АПЛ соперники атакуют его Фараона. «Соккер.ру» проверяет популярное мнение, что в футболе всегда бьют лучших. 

Чаще всего по ногам получают самые сильные футболисты атаки. Опасного бьют постоянно и отчаянно. Самому быстрому легко насобирать штрафных, ведь защитники мечтают остановить его любым способом. Как показала отчаянная попытка Эскудеро снять с Месси трусы по ходу финала Кубка Испании, коварные игроки обороны способны на все. 

Например, в сезоне 2017/18 в Ла Лиге против Месси нарушали правила чаще всего, отъезд Неймара в Париж вернул Лионеля на первое место по фолам. А Салах занимает третью строчку по количеству заработанных на нем штрафных в АПЛ – Клопп почти угадал, лидера «Ливерпуля» атакуют и провоцируют очень часто. Поверили? Зря, ведь оба эти утверждения ложные и выдуманные. 

«Против Месси постоянно фолят»

Вот так и возникают классические футбольные мифы. Месси даже близко не лидер Ла Лиги по количеству собранных за сезон фолов. Хотя кто смотрит только матчи «Барселоны», может подумать, что именно против Лионеля играют невероятно грубо. Но в команде Вальверде найдете Бускетса – почти столько же нарушений правил против Серхио, как против Месси в чемпионате. А Иньеста вовсе по среднему количеству фолов за игру обогнал аргентинца в ЛЧ. 

Месси всего восьмой в списке игроков Примеры по среднему количеству фолов за игру. Причем в полтора раза уступает лидеру. А вот бывший форвард «Барселоны» Мунир Эль Хаддади занимает первую строчку, против него нарушают правила по 3.4 раза за игру в среднем. Даже против Каземиро фолят чаще, чем против Месси! Причем важно отметить, что аргентинец чаще всего нарывается на нарушения правил – у него по 7.3 попытки обвести соперников за игру.

Орельяна из «Эйбара» или Янузай из «Реала Сосьедад» тоже любят дриблинг, но этих ребят нет в списке коллекционеров чужих фолов. Утверждение, что чаще всего провоцируют и бьют по ногам игроков группы атаки, учитывая показатели Бускетса и Каземиро, ложное. Лучшего футболиста лиги постоянно пытаются завалить на землю? Снова миф. Месси осуществляет по 5 удачных обводок за игру в Ла Лиге, его наоборот боятся зацепить, поскольку не хотят увидеть удар со штрафного. 

В прошлом сезоне Лионель был на тринадцатом месте по количеству фолов за игру против него. В позапрошлом занимал 33-е место, хотя забил тогда 26 голов и отдал 16 голевых передач – поводов свалить его на землю предоставлял очень много. Но на самом деле Лионеля роняли в среднем реже, чем один раз за тайм. Сейчас без Неймара аргентинец рвется к риску чаще, но до сих пор в хвосте первой десятки в Ла Лиге. 

«Салаха атакуют чаще всех в АПЛ»

Клопп искренне верит, что Мохамеда атакуют чаще всех в АПЛ. Юрген не заявлял, что речь именно о нарушениях правил, но даже его немецкий английский позволяет понять – тренер считает, что раз Салах сейчас лучший игрок АПЛ и герой сезона, то против него устраивают провокации чаще, чем против других футболистов. А в игре провокация это чаще всего фол. Вот только в АПЛ на первом месте по собранным фолам даже не Азар, как могут подумать люди, которые знают о любви бельгийца к падениям.

Вилфрид Заха – лидер, но опережает Азара по средним за игру, но не абсолютным показателям. Бразилец Ришарлисон, Деле Алли, Джордан Айю, Алексис Санчес, даже Поль Погба собирают в среднем более двух фолов за матч. А знаете, на каком месте Мохамед Салах? На сотом. Его роняют на газон так редко, как Месута Озила или Фернандиньо – всего по 0.8 раза за матч. Всего египтянин собрал только 28 фолов, это 62-е место в АПЛ, причем уступает Мохамед не только Гарету Бэрри или Пабло Сабалете, но и опорнику Граниту Джаке. 

В АПЛ пять мастеров сбора фолов. Это Ришарлисон из «Уотфорда» - 89 нарушений правил соперниками. Деле Алли – 80 фолов, и многие из них талантливо «нарисованы». Эден Азар занимает третье место, поскольку сыграл меньше матчей – 79 штрафных. Джордан Айю и Вилфрид Заха собрали 77 и 72 нарушений, именно против этих ребят соперники чаще всего применяли запрещенные приемы. У Салаха разница между заработанными на нем и его фолами всего 13 штук – египтянин боевитый, но не технарь. Также Мохамед не коллекционер обводок, по дриблингу за матч он уступает хавбекам Погба, Дембеле и Масуаку. 

«Важно собирать нарушения правил»

Месси долго учился бить штрафные, и до сих пор получается не всегда, дальние удары – гуманитарная наука. Роналду раньше умел, но прицел давно сбился. После подач со стандартов забивают частенько, но самоцелью штрафные для лучших игроков мира не являются. Сильнейшие не ставят на количество собранных стандартов, а самые техничные далеко не всегда являются мастерами по сбору фолов соперников. Есть только одно исключение, но оно не касается Месси, Роналду, Салаха, Де Брюйне, Дибалы и многих других ярких героев сезона. 

Речь о Неймаре. Это единственный чемпион своей топовой лиги и одновременно лидер по сбору фолов соперников. Но бразилец занимает высокое место не столько благодаря низкому уровню соперников, сколько из-за своей манеры игры. Форвард вынуждал фолить против себя еще в Испании. Сам любого защитника заденет словом или делом, чтобы вызвать реакцию. Месси, Роналду и Салах не выпрашивают фолы, им важнее довести моменты до ума. А Неймар, у которого рядом Мбаппе и Кавани, собирал по 5.2 фола за игру в Лиге 1. 

В Лиге чемпионов бразилец тоже первый, но там у него был неплохой конкурент – Дибала. Пауло в Серии А так не выделяется, там неожиданный лидер. Форвард Андреа Белотти, оказывается, настолько часто ввязывается в борьбу вдали от ворот, что собирает много нарушений правил – по 3.1 за игру, всего у него 86 фолов, но 50 раз сам нарушал правила. Алехандро Гомес, Мануэль Ладзари и Хуан Куадрадо тоже талантливые провокаторы, ведь чтобы собирать фолы, надо уметь «подставиться». Но не все выбирают такую тактику. 

Например, Роналду в чужой штрафной вообще сложно думать о потоке нарушений правил. Полезно знать, что Криштиану – если кто-то пробует по старой памяти обвинить его в провокациях и симуляциях, занимает 49-е место по заработанным фолам. Он ниже Карвахаля! Ведь теперь португалец не на фланге играет и даже перед штрафной площадью на ударных позициях почти не оказывается. Борха Гарсия заработал для «Жироны» 102 штрафных за сезон, а Криштиану для «Реала» всего 18 стандартов. Причем Роналду сам фолил 19 раз! 

Даже Суарес, который любит провоцировать других, получил 46 штрафных, но 41 раз судьи считали, что уругваец сам нарушал правила. Аналогичная ситуация у лидера по сбору фолов в Бундеслиге – Кевин-Принс Боатенг собрал 92 фола, но и сам нарушал правил 66 раз! Мнение, что самые сильные футболисты атаки в мире постоянно получают штрафные в качестве бонусов – миф. Клопп однозначно ошибся – Салаха не атакуют чаще всех в АПЛ. Речь о сотом показателе АПЛ по фолам за игру. 

В современном футболе важнее обыграть оппонента и получить выгодную позицию, чем упасть, как мешок картошки. С учетом, что через пару лет повсеместно будут использовать VAR, а во многих лигах предлагают ужесточать пункты регламента о симуляциях, можно забыть о практике специальных фолов – риск нарваться на карточку растет. Лучшие игроки интуитивно это понимают, предпочитают оставлять соперников за спиной, чем проигрывать борьбу и обрывать атаку. 

Остаются лишь мастера сочетания большого количества обводок и коллекций фолов, как Неймар или Азар. Или любители влезть в драку, как Белотти, Боатенг и Суарес. Но Месси и Салах, не говоря о Роналду, далеко не лучшие по сбору чужих нарушений. Что не мешает им быть героями сезона и претендентами на «Золотой мяч». 

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin ответил ozdo
вчера в 20:50
ozdo:
вот ты чудик, все тебе мерещится
Особенно Армяне.., ну тисоня тебя отлайкал не даром..гы-гы
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:47
Клопп просто хотел защитить своего нового звездного игрока. Очевидно, на любого быстрого вингера фолят защитники, иначе никак. Но Месси и Салах особый случай, сломаешь их, сломишь команду. Фаны не утрируют. Зачем пихать Бускетса с Каземиро? Опорников роняют в атаке? К слову, с каких пор Азара и других звезд апл в симулянты записали?
DXTK
DXTK
вчера в 17:33
самое главное, чтобы Салаха не вынесли в последних турах иначе пропустит ЧМ и окончание ЛЧ. Да и с Мане, чтобы было все в порядке.
dreamcr17
dreamcr17
вчера в 16:27
Очевидно что Неймару больше всего достается,все таки лучший дриблер в мире.Во Франции к удивлению никто не церемонится перед лучшими в отличии от других лиг,боюсь представить сколько травм получили бы Лионель или Роналду если против них играли бы также озлобленно и завистливо.
Rex04
Rex04
вчера в 15:29
Статья полный г.......но !
DonaDonni
DonaDonni
вчера в 15:26
ЭТОТ ЧУШПАТ ВЕРБЛЮЖАТНИК ЗАКАТИТ НАМ ПАРОЧКУ. СРОЧНО ЛОМАТЬ ЕГО В ЛЧ.
ozdo
ozdo ответил kiendjin
вчера в 15:01
kiendjin:
Сразу два известных кристинолюбителя появились ...Не удивлен....ПСС Тисонька и бундесима(Онуфрий)..
вот ты чудик, все тебе мерещится
Hamman
Hamman
вчера в 14:52
Вот это поворот!
kiendjin
kiendjin
вчера в 14:37
Сразу два известных кристинолюбителя появились ...Не удивлен....ПСС Тисонька и бундесима(Онуфрий)..
Fenomen-9
Fenomen-9
вчера в 14:33
Так всем известно,что барся-это клуб симулянтов..Их ещё со школы учат театральному искусству)))
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 14:29
Странно утверждать что статистика защитных фолов судьёй является показателем того насколько часто играют грубо против какого либо игрока, к примеру можно обратить внимание на первую игру Ливерпуль МС, там можно несколько раз наблюдать как против Салаха фолят и он не падает изображая боль, а бежит дальше и борется,, похожее несколько раз наблюдалось и в игре с челси, в то время как большинство современных игроков которых называют звёздами падают от малейшего дуновения ветра и выпрашивать штрафные и пенали, Салах выделяется напористостью и стремлением завершить эпизод не с помощью судьи а продолжая играть, мне вообще не интересно статистика фолов, а важно только как игрок ведёт себя на поле, и Салах в этом сезоне мега круто играет
kiendjin
kiendjin ответил bublikyo
вчера в 14:12
bublikyo:
Роналду уже давно не тот симулянт, времен начала карьеры в Реале
даНу...ты пропустил минимум 7 лет его карьеры..Хотя вы все аляфанатки Реала с 2016 года..
kiendjin
kiendjin ответил Manny_Pacquiao
вчера в 14:12
Manny_Pacquiao:
Напомню что Суарес вас протащил в 1/4 в прошлом сезоне и вы все говорили, что не важно был там пенальти или нет, главное результат. Лучше молчите
    bublikyo
    bublikyo
    вчера в 13:47
    Роналду уже давно не тот симулянт, времен начала карьеры в Реале
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 13:45
    Факты интересные.Но материал затянут размазыванием каши по тарелке.И,кроме как по Салаху и Рону,не опровергает утверждения.А именно:если Месси восьмой по собранным фолам в лиге,где играют 20 команд и около 100 игроков атаки-он один из лидеров.Также Азар и Заха и т.д.
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 13:41
    Не сказал бы что много фолят, просто игроки Ливерпуля редко симулирует, не умеют так артестично падать как Кейн.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответил kiendjin
    вчера в 13:36
    Напомню что Суарес вас протащил в 1/4 в прошлом сезоне и вы все говорили, что не важно был там пенальти или нет, главное результат. Лучше молчите
    kiendjin
    kiendjin
    вчера в 13:28
    Прочитал тут что Роналду не симулянт..АХа-ха) Да ему не один рефери уже давно не верит...Ах-ха) Теперь Васкес принял эстафету..
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