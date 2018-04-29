Хамес Родригес

|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Уотфорд
|1.13
|8.5
|18
|Испания. Примера 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Депортиво
|2:4
|Барселона
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Малага
|1.38
|4.8
|8
|Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Торино
|0:1
|Лацио
|4.9
|3.9
|1.67
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур
|1
|X
|2
|11:30
|сегодня
|Уфа
|-:-
|СКА-Хабаровск
|1.27
|5.5
|11
|14:00
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Рубин
|2.65
|2.95
|2.9
|16:30
|сегодня
|Ахмат
|-:-
|Урал
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Краснодар
|-:-
|Локомотив М
|2.6
|3.3
|2.95
|Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|22:00
|Матч завершен
|ПСЖ
|2:2
|Генгам
|1.08
|11
|23.5