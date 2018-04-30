  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Португалия. Примейра
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 2:0 Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.148.317
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 2:1 Логотип футбольный клуб МалагаМалага1.374.78.5
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария2.254.12.95

Каррера точит нож, чтобы резать мясо

вчера, 19:32
Каррера точит нож, чтобы резать мясо

Главный тренер «Спартака» не афиширует меры, принятые им накануне игры в Перми, но результат подтверждает правоту Массимо Карреры. «Соккер.ру» ищет спартаковскую правду.

Резать мясо – это по-спартаковски

Возможно, болельщики старшего поколения поправят меня, но я впервые применительно к футболу термин «резать мясо» услышал приблизительно на стыке веков, когда Олег Романцев железной рукой правил в «Спартаке». В принципе, любой тренер должен умело обваливать лишнее с футбольной команды, но резать по живому – это рискованное и тонкое искусство, требующее завидной выдержки и уверенности в своей правоте. Романцев не боялся расставаться с героями трибун, два особенно выдающихся примера – это Цымбаларь и Тихонов, которые еще могли приносить «Спартаку» пользу, но Олег Иванович считал иначе. Прав ли он был? Не факт. Делал ли команду сильнее такими резкими решениями? Номинально, по классу – скорее наоборот, зато вызывал страх за свое будущее и вместе с ним запредельную мотивацию у оставшихся игроков, становившихся свидетелями недружелюбного расставания с кем-то из легенд.

Другие времена, другие нравы

Если говорить о методичном применении «системы Романцева» по резке мяса, то сейчас это невозможно. Двадцать лет назад «Спартак» мог взять почти любого игрока, свято место не оставалось пусто, поэтому футболисты дорожили своей причастностью к самому успешному клубу страны, а Романцев – напротив, мог зверствовать и разбрасываться сильными футболистами, потому что чутье или гордость сделали такой выбор. Иногда это работало, но поздний Олег Иванович допустил ряд ошибок, хотя и не признается. Сейчас ситуация в российском футболе совершенно другая, виной всему пресловутый лимит на легионеров. Клубы вынуждены переплачивать и заглядывать в рот игрокам, самые наглые из которых садятся на шею, а умеренно невоспитанные – снижают к себе требования.

Так или иначе, это влияние нездоровой футбольной среды, но в этих условиях тоже можно и нужно существовать, внедрять в головы игроков идеи профессионализма, клубной преданности, проводить селекцию не только по линии футбольных качеств, но и ментальных. Лучше всего это получается у ЦСКА – у армейцев команда без группировок и всегда идущая строем в одном направлении, «Краснодар» умеет обходиться без внутренних противоречий. Эти клубы объединяет наличие президентов, глубоко погруженных в процесс и разбирающихся в деталях. В «Спартаке» такой сильной центральной власти нет, во многом именно поэтому после чемпионского сезона не удалось удержаться на вершине, не удалось остаться командой-семьей, каковой «красно-белые» действительно то ли были, то ли казались еще год назад. И теперь дорогому итальянскому папе приходится браться за плетку. Если не за что похуже.

Массимо точит нож

Несмотря на многочисленные истерики в прессе и инсайды о беспросветном существовании «Спартака», в команде еще не произошло ровным счетом ничего. Точнее, не произошло ничего фактического, закрепленного на бумаге или хотя бы объявлением на официальном сайте. Оговорюсь только, что от расторопности и профессионализма пресс-службы на меня нападает двойной фейспалм. Почему Каррера должен отвечать на вопросы, ответы на которые гораздо раньше можно было выплюнуть через официальный рупор? У Глушакова ушиб колена, он остался в Москве; Пилипчук полетел в Ростов-на-Дону просматривать следующего соперника. Это не обязательно на 100 % правда, но это версия клуба, которую необходимо озвучивать, чтобы прикрыть часть кривотолков. «Спартак» сам дает повод лишний раз обсуждать конфликт Карреры и Глушакова, Карреры и Пилипчука, напряженные отношения в раздевалке и так далее.

Безусловно, нужно быть слепым и глухим, чтобы принять отсутствие ближайшего помощника тренера и капитана в делегации на матч с «Амкаром», как и отсутствие Комбарова в стартовом составе, за совпадение. Можно предположить, что у Массимо появились проблемы со взаимопониманием с группой футболистов, во главе которой, очевидно, Глушаков, но мосты пока не сожжены, ведь даже в дубль никого не списали, как раньше делали. Дрязги не вылились в пространство, а это значит, что точка невозврата не пройдена. Каррера поездкой в Пермь хотел подчеркнуть свою самостоятельность и независимость: без Пилипчука перешел на схему с тремя центральными защитниками, оставил Комбарова на скамейке, грамотно провел замены и перестановки, выиграл, в конце концов. Нет, Массимо пока не резал мясо, но он демонстративно точил нож.

Будет ли Массимо резать мясо?

Каррера – небезразличный, с этим вряд ли могут спорить даже его оппоненты внутри клуба. И это качество делает его лучшим на сегодняшний день и на следующий сезон тренером для «Спартака». Массимо уже доказал и продолжает доказывать, что готов строить «Спартак» вокруг себя, при этом не побоится жестких решений, если ему кто-то мешает. Не факт, что он всегда и абсолютно прав, но у него точно есть план, пусть он и не всем нравится. Будут ли эти самые жесткие решения приняты летом и состоится ли «резня»? Я говорю это, подразумевая, что Каррера останется в «Спартаке» вне зависимости от итогового места в РФПЛ, потому что расставание с Массимо будет проваленным тестом на адекватность. Так вот, определенные перестановки наверняка произойдут, по крайней мере, в штабе, где должны быть совершенно лояльные люди.

Что касается игроков, то все зависит от их реакции и от ответа, который сам себе даст Каррера на вопрос: «А можно ли на них положиться?» Иногда лучше послушный и мотивированный молодой игрок, чем опытный ветеран «себе на уме». Тот же Денис Глушаков сделал огромный вклад в чемпионство «Спартака», он умеет быть лидером, но делает это, только когда ему самому комфортно, а это такая себе ментальность для вожака. Но какое решение ни было бы принято, «красно-белым» нужно неусыпно вести поиски новых Зобниных и Джикий – парней серьезных, честолюбивых, настырных и оставляющих свое «я» за пределами поля. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Руководство «Зенита» дало добро на переговоры Манчини со сборной Италии
Вчера, 18:42 123
Манчини сегодня утром заметили в аэропорту Санкт-Петербурга
Вчера, 09:23 149
Увольнение Карреры. Ошибка, неизбежность, спасение
25 апреляИгнат Березин в блоге За и против58
Гришин сообщил, что возглавил юрмальский «Спартак»
19 апреля 9
Синиша Михайлович может встать у руля «Ростова» или «Динамо»
19 апреля 46
Ловчев предложил «Зениту» Газзаева
17 апреля 68
Обсудить
Все комментарии
blitz
blitz ответил turist82
сегодня в 11:57
turist82:
Я за Карреру в этом плане. Глушаков против тренера - гнать Глушакова не смотря на заслуги. Тренер выше любого игрока, и не имеет права игрок чего то тявкать и уж тем более устраивать саботаж. Резать значит резать.
Виноват не Глушаков а физручелло!
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 11:32
Бесков, кстати, резал мясо круто. У него Романцев и научился. Кстати, Олег Иваныч в бытность игроком образчиком порядочности был. Вроде, и капитанил тоже.
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 11:22
Глуцшаку надо пинка под зад дать. Гнилой мужичок, мерзкий. В принципе, весь разлад в команде (а он явно был еще в августе) начался с подачи прощелыги Глушака. Когда он начал новый контракт себе выбивать. Еще за 1,5 года до истечения старого. Еще тогда надо было ему пинка дать. А этот ...удак в капитанах до сих пор ходит. Пенальти с Тосно Глушак очень подозрительно пробил. На полиграфе бы этого ублюдка проверить, не сдавал ли матч.
Еще один мутный ...удак в команде есть. Некто Кутепов. Он не о результатах явно думает, но - о своей прическе зализанной. Игрок то неплохой по потенциалу. Но по характеру - манекен, а не боец.
Комбарова зря поливают. Чел трудится. Но - не своем месте. Да, и в целом команду Каррера очень симпатичную выстроил. Надо только от пар гнилушек избавиться. И пригласить, наконец, достойного вратаря. Почему бы Довбню не взять?
борька
борька
сегодня в 10:29
Зря точит, все равно свинью подкинут!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:01
С такими потугами в спартаковском ногомяче Каррерасу скоро самого резать по живому начнут.
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 09:30
Выколачивание себе контракта со стороны Глушакова, постоянный писсимизм на поле Комбарова в начале сезона, плюс чёрные две апрельские недели, опять же при участии Глушакова - вот итог в конце сезона. При другом настрое уже давно бы пили самогон, как год назад, и выглядывали бы сверху - а кто будет вторым?. У Карреры очень много "кровавой" работы на лето. Федун своей властью обязан ему помочь.
Nety-net
Nety-net
сегодня в 00:23
Вот и проблемы решились, Комбаров на выход, в глушакове видио только лидера, а такой лидер не нужен, тоже на выход, вон у Анжи Полуяхтова выпросить, одна позиция закрыта, найти норм цп и го покорять следующий сезон, у соперников проблем выше крыши Зениту все лето состав перебирать(и смех и грех)), ЦСКА со своим детским садом(не в обиду) при норм игре обойти можно, у Краснодара ФФП, Локо не факт что повторит сезон, так что вперёд.
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 23:17
То ,что Глушаков не похож на самого себя в прошлом сезоне-факт.То ,что Комбаров "привозит"в защите моменты-тоже факт.Кутепов не может справиться с нервами и тоже внес свой вклад в пропущенные мячи в сезоне.Фернандо расслабился по полной программе, хотя штрафные кладет как надо.Значить это может только одно- пока что не железной рукой Каррера рулит командой ,отнюдь не железной рукой!!!И если есть игроки,которые, несмотря на плохую игру, крошат бублик на тренера ,устраивают заговоры,то иного пути кроме как "на выход" нет.
bbb370
bbb370
вчера в 22:53
Очередная журналистская утка.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Александр Уваров
вчера в 21:59
Согласен. Он в этом сезоне вообще не играл, а занимался своими вопросами.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
вчера в 21:32
Даже если Спартак не попадёт в ЛЧ в этом сезоне, Каррера останется тренером. Прошлым сезоном он отыграл все авансы наперёд.
Глушаков - средненький опорник с долей везения в чемпионате 2016-2017.
Комбаров - за много лет так и не научился играть в защите.
Самедов - был куплен под концовку сезона и из-за лимита.
Роша - вообще не понятно, что делает в Спартаке.
mortid
mortid
вчера в 21:25
Ножом не получится, там минимум мачете нужен и давно уже.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 21:25
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:21
на своих попрет, что ли?!
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:20
В следующем сезоне ждем рекорда по нарезке больше 7кг
blitz
blitz
вчера в 21:18
Физрук будет резать мясо?
Александр Уваров
Александр Уваров ответил Владимир_Спартак
вчера в 21:18
Владимир_Спартак:
Все по делу. Убирать надо 11-12.футболеров, а Дениса на исправление в Спартк-2. Нахлебников в команде много, а толку ни какого.
Ему и некоторым остальным.в Спартаке не место!!!
Александр Уваров
Александр Уваров
вчера в 21:17
вот откуда 3 слива значит! гнать пора этих (звёзд)...
mikysss
mikysss
вчера в 21:15
к чему эта статья если ее можно так назвать? ни слова не понял автор пусть чемпиона своего двора комментит
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:14
Нарезал уже 0-7 кг аххах!
Tepliz
Tepliz
вчера в 20:43
Это точно, Глушаков возомнил из себя прям звезду, а сам то и до среднего уровня не дотягивает
turist82
turist82
вчера в 20:42
Я за Карреру в этом плане. Глушаков против тренера - гнать Глушакова не смотря на заслуги. Тренер выше любого игрока, и не имеет права игрок чего то тявкать и уж тем более устраивать саботаж. Резать значит резать.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 20:22
Верно всё, особенно в конце. Спасибо, Чистяков-озвучил наболевшее.Новых Зобниных надо.Знаю ребят,которые тренировались с Ромой ещё в академии. Говорят он был один идейный,себе на уме,в стороне от тусовок,с четкими целями и при этом невероятно трудолюбивый.Белая ворона.Посмеивались.Теперь многие от футбола далеки,а Зобнин...Сами знаете.Вот вам человеческий фактор.Где только таких искать?
Бравый пупсик
Бравый пупсик
вчера в 20:00
Спартак очистится и станет сильнее. А зенит купит ещё девяносто игроков и улетит в пердив. Скриньте!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:49
Все по делу. Убирать надо 11-12.футболеров, а Дениса на исправление в Спартк-2. Нахлебников в команде много, а толку ни какого.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100