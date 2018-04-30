Каррера точит нож, чтобы резать мясо

Главный тренер «Спартака» не афиширует меры, принятые им накануне игры в Перми, но результат подтверждает правоту Массимо Карреры. «Соккер.ру» ищет спартаковскую правду.

Резать мясо – это по-спартаковски

Возможно, болельщики старшего поколения поправят меня, но я впервые применительно к футболу термин «резать мясо» услышал приблизительно на стыке веков, когда Олег Романцев железной рукой правил в «Спартаке». В принципе, любой тренер должен умело обваливать лишнее с футбольной команды, но резать по живому – это рискованное и тонкое искусство, требующее завидной выдержки и уверенности в своей правоте. Романцев не боялся расставаться с героями трибун, два особенно выдающихся примера – это Цымбаларь и Тихонов, которые еще могли приносить «Спартаку» пользу, но Олег Иванович считал иначе. Прав ли он был? Не факт. Делал ли команду сильнее такими резкими решениями? Номинально, по классу – скорее наоборот, зато вызывал страх за свое будущее и вместе с ним запредельную мотивацию у оставшихся игроков, становившихся свидетелями недружелюбного расставания с кем-то из легенд.

Другие времена, другие нравы

Если говорить о методичном применении «системы Романцева» по резке мяса, то сейчас это невозможно. Двадцать лет назад «Спартак» мог взять почти любого игрока, свято место не оставалось пусто, поэтому футболисты дорожили своей причастностью к самому успешному клубу страны, а Романцев – напротив, мог зверствовать и разбрасываться сильными футболистами, потому что чутье или гордость сделали такой выбор. Иногда это работало, но поздний Олег Иванович допустил ряд ошибок, хотя и не признается. Сейчас ситуация в российском футболе совершенно другая, виной всему пресловутый лимит на легионеров. Клубы вынуждены переплачивать и заглядывать в рот игрокам, самые наглые из которых садятся на шею, а умеренно невоспитанные – снижают к себе требования.

Так или иначе, это влияние нездоровой футбольной среды, но в этих условиях тоже можно и нужно существовать, внедрять в головы игроков идеи профессионализма, клубной преданности, проводить селекцию не только по линии футбольных качеств, но и ментальных. Лучше всего это получается у ЦСКА – у армейцев команда без группировок и всегда идущая строем в одном направлении, «Краснодар» умеет обходиться без внутренних противоречий. Эти клубы объединяет наличие президентов, глубоко погруженных в процесс и разбирающихся в деталях. В «Спартаке» такой сильной центральной власти нет, во многом именно поэтому после чемпионского сезона не удалось удержаться на вершине, не удалось остаться командой-семьей, каковой «красно-белые» действительно то ли были, то ли казались еще год назад. И теперь дорогому итальянскому папе приходится браться за плетку. Если не за что похуже.

Массимо точит нож

Несмотря на многочисленные истерики в прессе и инсайды о беспросветном существовании «Спартака», в команде еще не произошло ровным счетом ничего. Точнее, не произошло ничего фактического, закрепленного на бумаге или хотя бы объявлением на официальном сайте. Оговорюсь только, что от расторопности и профессионализма пресс-службы на меня нападает двойной фейспалм. Почему Каррера должен отвечать на вопросы, ответы на которые гораздо раньше можно было выплюнуть через официальный рупор? У Глушакова ушиб колена, он остался в Москве; Пилипчук полетел в Ростов-на-Дону просматривать следующего соперника. Это не обязательно на 100 % правда, но это версия клуба, которую необходимо озвучивать, чтобы прикрыть часть кривотолков. «Спартак» сам дает повод лишний раз обсуждать конфликт Карреры и Глушакова, Карреры и Пилипчука, напряженные отношения в раздевалке и так далее.

Безусловно, нужно быть слепым и глухим, чтобы принять отсутствие ближайшего помощника тренера и капитана в делегации на матч с «Амкаром», как и отсутствие Комбарова в стартовом составе, за совпадение. Можно предположить, что у Массимо появились проблемы со взаимопониманием с группой футболистов, во главе которой, очевидно, Глушаков, но мосты пока не сожжены, ведь даже в дубль никого не списали, как раньше делали. Дрязги не вылились в пространство, а это значит, что точка невозврата не пройдена. Каррера поездкой в Пермь хотел подчеркнуть свою самостоятельность и независимость: без Пилипчука перешел на схему с тремя центральными защитниками, оставил Комбарова на скамейке, грамотно провел замены и перестановки, выиграл, в конце концов. Нет, Массимо пока не резал мясо, но он демонстративно точил нож.

Будет ли Массимо резать мясо?

Каррера – небезразличный, с этим вряд ли могут спорить даже его оппоненты внутри клуба. И это качество делает его лучшим на сегодняшний день и на следующий сезон тренером для «Спартака». Массимо уже доказал и продолжает доказывать, что готов строить «Спартак» вокруг себя, при этом не побоится жестких решений, если ему кто-то мешает. Не факт, что он всегда и абсолютно прав, но у него точно есть план, пусть он и не всем нравится. Будут ли эти самые жесткие решения приняты летом и состоится ли «резня»? Я говорю это, подразумевая, что Каррера останется в «Спартаке» вне зависимости от итогового места в РФПЛ, потому что расставание с Массимо будет проваленным тестом на адекватность. Так вот, определенные перестановки наверняка произойдут, по крайней мере, в штабе, где должны быть совершенно лояльные люди.

Что касается игроков, то все зависит от их реакции и от ответа, который сам себе даст Каррера на вопрос: «А можно ли на них положиться?» Иногда лучше послушный и мотивированный молодой игрок, чем опытный ветеран «себе на уме». Тот же Денис Глушаков сделал огромный вклад в чемпионство «Спартака», он умеет быть лидером, но делает это, только когда ему самому комфортно, а это такая себе ментальность для вожака. Но какое решение ни было бы принято, «красно-белым» нужно неусыпно вести поиски новых Зобниных и Джикий – парней серьезных, честолюбивых, настырных и оставляющих свое «я» за пределами поля.