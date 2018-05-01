Живые интриги

Не все чемпионства еще разыграны. «Соккер.ру» ищет страны, где борьба за титул в самом разгаре и может преподнести сюрпризы.

Все сложнее и сложнее простым любителям футбола, не обремененным фанатскими предпочтениями, искать себе интересные интриги и загадки в конце сезона. Постепенно определяются чемпионы в разных странах, почти все истории распутались, титулы завоеваны досрочно, но футбол хочется смотреть не товарищеский, а самый настоящий боевой.

Поэтому мы решили поискать, где еще интрига живее всех живых. Для начала сразу отметим, где интриг искать не приходится, ведь чемпионы уже известны. Это почти все ведущие чемпионаты: Англия («Манчестер Сити»), Испания («Барселона»), Германия («Бавария»), Франция (ПСЖ), Нидерланды (ПСВ), Сербия («Црвена Звезда»), Шотландия («Селтик»), Швейцария («Янг Бойз»), Болгария («Лудогорец»).

Не все решено (по нарастанию интриги):

Австрия («Зальцбург» лидер, преследователь «Штурм» - отрыв 11 очков)

«Зальцбург» еще успевает в Лиге Европы бороться, где сенсационно дошел до полуфинала, но в первом выездном поединке уступил «Марселю». «Быки» могут себе это позволить, поскольку их преимущество в Австрии очень велико. Только чудо поможет «Штурму» выиграть турнир, поскольку в розыгрыше остается всего 12 очков, а отрыв «Зальцбурга» составляет 11 баллов. Кажется, он может перестать играть и все равно станет чемпионом.

Чехия («Виктория Пльзень» лидер, преследователь «Славия» - отрыв 9 очков)

В Чехии лидер почти гарантировал себе чемпионский титул, несмотря на четыре тура до конца чемпионата. Все-таки отрыв в девять баллов – это очень комфортная дистанция, которая позволяет совершить несколько ошибок, оставшись при этом во главе таблицы. К тому же «Славия» сама в последних турах играла вничью, приближая невольно чемпионский титул «Виктории». Пражане еще и упустить второе место могут – «Сигма Оломоуц» в двух очка от них.

Хорватия («Динамо» Загреб лидер, преследователь «Риека» - отрыв 6 очков)

Довольно комфортный отрыв себе создало «Динамо», хотя проиграло два из трех последних матчей, позволив «Риеке» приблизиться, сократив отрыв как раз на шесть очков, и еще столько же между ними осталось. А в розыгрыше 12 баллов. Так что теоретически, конечно, «Риека» способна в таком же темпе их «съесть», но вряд ли «Динамо» позволит и дальше себе так валять дурака. Кстати, всего одно очко «Риеке» уступает «Хайдук», его тоже можно причислить к преследователям.

Португалия («Порту» лидер, преследователь «Бенфика» - отрыв 5 очков)

«Бенфика» в последнем туре неожиданно проиграла «Тонделе» и теперь почти подарила чемпионство «Порту», который прервет доминирование лиссабонцев, выигравших четыре титула подряд до этого сезона. За два тура отрыв «драконов» составляет пять баллов. Это сложно растерять, почти нереально.

Италия («Ювентус» лидер, преследователь «Наполи» - отрыв 4 очка за три тура)

Формально, конечно, в розыгрыше 9 очков, так что 4 балла это не так и много. Но уж очень неохотно «Ювентус» теряет очки, с большим скрипом. Спросите у «Интера», который в минувшем туре был очень близок к тому, чтобы отобрать у туринцев баллы, но умудрился проиграть на последних минутах. Да и «Наполи» не выглядит сверхнадежным преследователем. Неаполитанцы взяли и проиграли «Фиорентине» (0:3), упустив шанс удержать расстояние в одно очко. Так что эти четыре балла – хорошее преимущество для «Ювентуса».

Россия («Локомотив» лидер, преследователи «Спартак» и ЦСКА – отрыв 4 и 5 очков соответственно)

«Локомотив» мог оформить чемпионство уже в 28-м туре, но проиграл «Краснодару». Теперь железнодорожникам нужно набрать минимум пару баллов в играх с «Зенитом» и «Арсеналом», чтобы завоевать титул, не рассчитывая на осечки «Спартака» и ЦСКА. Те, конечно, надежностью не блещут, что в принципе вообще позволило «Локо» до конца быть лидером. Но все же у них календарь попроще, так что определенное напряжение возникло.

«Локомотив» может дрогнуть

Бельгия («Брюгге» лидер, преследователь «Андерлехт» - отрыв 5 очков)

А Владимир Габулов весьма близок к званию чемпиона Бельгии. Но стоит отметить, что в завершающей

фазе сезона все лидеры в Бельгии очень нестабильны, а играть еще четыре тура, то есть в розыгрыше 12 баллов. Это довольно много, поэтому не стоит списывать со счетов «Андерлехт», который тоже, впрочем, спотыкается через раз.

Израиль («Хапоэль» Беэр-Шева лидер, преследователь «Бейтар» - отрыв 5 очков)

«Хапоэль» из Беэр-Шевы выглядит довольно уверенно на фоне главного конкурента из Иерусалима. Отрыв мог быть гораздо меньше, но «Бейтар» в последнем туре уступил «Маккаби» из Нетании, облегчив задачу лидеру. Но в розыгрыше остаются еще 12 очков, а соперники у всех лидеров довольно серьезные, так что можно говорить о живой интриге в Израиле.

Украина («Шахтер» лидер, преследователь «Динамо» - отрыв 3 очка)

Кажется, что «Шахтер» своего не упустит, но всегда существует некоторое напряжение, когда между командами дистанция одной победы или поражения, то есть всего лишь три очка. Тем более что там в розыгрыше остаются девять баллов. Впрочем, превосходство лидеров над остальными так велико, что им сложно где-то растерять даже такой запас.

Польша («Легия» лидер, преследователи «Лех» и «Ягеллония» - отрыв 2 и 3 очка соответственно)

Вот тут интрига живее всех живых и совершенно ничего еще не выяснено. В розыгрыше остаются целых 12 очков, что очень много на фоне существующих отрывов между лидерами. Причем сезон показывает, что ни «Легия», ни «Лех», ни «Ягеллония» не могут похвастаться стабильностью и уверенным набором очков на дистанции. Так что это своего рода лотерея – кто окажется в итоге удачливее и меньше других растеряет очки.

Турция («Галатасарай» лидер, преследователи «Истанбул», «Фенербахче», «Бешикташ» - отрывы 1, 3 и 4 очка соответственно)

Вот где царит горячая заварушка. Пожалуй, в Турции самая острая борьба за чемпионство, самая мощная интрига, поскольку шансов на титул не потеряли четыре команды, а расстояния между ними совсем мизерные. Могли бы быть и меньше, кстати, если бы «Бешикташ» не проиграл в последнем туре «Галатасараю». Возможно, этот матч и станет в итоге решающим, поскольку дальше у «Галатасарая» довольно несложные соперники, если не считать «Гезтепе» в последнем туре. В розыгрыше остается девять очков, так что вся первая четверка еще может перемешаться не раз.

Если вы устали от наблюдения за тем, как «Бавария», ПСЖ, «Манчестер Сити» или «Барселона» в ранге действующих чемпионов своих стран укатывают очередных конкурентов, играя в расслабленном режиме, то обратите внимание на ту же Турцию, которая гарантирует на финише сезона страсти, эмоции, битву до последнего.