Лука Антонелли

|Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Реал
|2:2
|Бавария
|2.35
|4.15
|2.8
|21:45
|сегодня
|Рома
|-:-
|Ливерпуль
|2.65
|3.9
|2.55
|Россия. ФНЛ 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|09:00
|сегодня
|Луч-Энергия
|-:-
|Авангард Кур
|1.6
|3.5
|5.9
|13:00
|сегодня
|Енисей
|-:-
|Волгарь
|1.13
|6.7
|22
|14:00
|сегодня
|Оренбург
|-:-
|Сибирь
|1.3
|4.65
|10.5
|15:00
|сегодня
|Спартак-2
|-:-
|Динамо-СПб
|2.3
|3.3
|2.9
|15:30
|сегодня
|Тамбов
|-:-
|Тюмень
|1.45
|4.05
|7
|16:00
|сегодня
|Балтика
|-:-
|Шинник
|1.48
|3.9
|6.8
|16:00
|сегодня
|Факел
|-:-
|Томь
|3.9
|3.2
|1.95
|17:00
|сегодня
|Ротор
|-:-
|Крылья Советов
|3.9
|3.35
|1.9