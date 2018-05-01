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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 2:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария2.354.152.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль2.653.92.55
Россия. ФНЛ 2017/2018, 36 тур1X2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур1.63.55.9
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь1.136.722
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь1.34.6510.5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб2.33.32.9
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень1.454.057
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник1.483.96.8
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь3.93.21.95
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов3.93.351.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки1.953.33.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец1.953.323.75

Лука Антонелли

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