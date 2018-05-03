3 мая 2003 года полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм забил в АПЛ супергол в ворота «Чарльтон Атлетик»
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3 мая 2003 года полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм забил в АПЛ супергол в ворота «Чарльтон Атлетик»