10 лучших матчей Гёкдениза Карадениза за «Рубин»

Сегодня легенда «Рубина» объявит о завершении футбольной карьеры, и «Соккер.ру» по этому поводу составил десятку самых крутых, ярких и памятных встреч турка за казанский клуб.

Сезон 2008, РФПЛ. «Зенит» - «Рубин» - 1:3

Всего лишь третий матч Карадениза за «Рубин» и тот самый матч, в котором сформировались и были продемонстрированы чемпионские амбиции команды Курбана Бердыева. Казанцы играли на выезде с действующим чемпионом России, пропустили на 16-й минуте от Аршавина, но сумели забить в концовке встречи три мяча и победить. Сергей Семак счет сравнял, а победным дублем выстрелил Гекдениз Карадениз.

Дубль Карадениза в ворота «Зенита»

Сезон 2009, Групповой этап Лиги чемпионов. «Барселона» - «Рубин» - 1:2

Этот матч особенный для всех игроков «Рубина», причастных к победе над великой «Барселоной» в ее логове, но Гекдениз выделяется вдвойне. Именно он забил в ворота Виктора Вальдеса победный мяч в середине второго тайма при счете 1:1, хотя каталонцы давили, и казалось, что счет скорее поменяется в другую сторону. Шустрый и удачливый турок оторвался от защитников «Барселоны» и вонзил мяч в сетку.

Победа над «Барселоной» и победный гол Гёкдениза на «Камп Ноу»

Сезон 2009, РФПЛ. «Рубин» - «Крылья Советов» - 4:1

Это не чемпионский матч «Рубина» в том сезоне, но один из определяющих в чемпионской гонке. За три тура до финиша казанцы возглавляли таблицу, а «Спартак» наступал на пятки, отставая всего на одно очко. По сути, исход дуэли за «золото» решили матчи против «Крыльев Советов»: «Рубин» разгромил волжан при непосредственном участии Карадениза, а «Спартак» в следующем туре уступил с ляпами Джанаева. Турок в этой встрече дважды ассистировал Александру Бухарову и забил сам, причем головой, что при его комплекции довольно затруднительно сделать.

Разгром «Крылышек» и три результативных действия Гёкдениза

Сезон 2011/2012, Кубок России, 1/4 финала. «Рубин» - «Локомотив» - 4:0

В четвертьфинале Кубка России «Рубин» не оставил камня на камне от «Локомотива», а главным героем избиения москвичей стал Карадениз, которого было не удержать. Сам турок забил дважды, отдал предголевую передачу в эпизоде с еще одним голом, а его постоянное движение и прессинг стали навязчивой головной болью, переходящей в сущий кошмар, для железнодорожников. Важно, что это не просто отдельная победа, а веха: «Рубин» выиграл тот Кубок России.

Избиение «Локомотива» с дублем Карадениза

Сезон 2012/2013, Групповой этап Лиги Европы. «Рубин» - «Интер» - 3:0

Карадениз – непосредственный участник самых громких побед «Рубина» на европейской арене. Пусть «Интер» в том сезоне был уже не в соку и играл только в Лиге Европы, но победа 3:0 над великим итальянским клубом – это большое событие. Турецкий моторчик «Рубина» отметился результативными действиями на полюсах игры: забил в самом дебюте встречи и отдал Рондону пас, после которого нельзя было не попасть в ворота, в самой концовке.

Разгром «Интера», «гол плюс пас» Карадениза

Сезон 2012/2013, Лига Европы, 1/16 финала. «Атлетико» - «Рубин» - 0:2

И еще один ценный скальп в коллекции «Рубина» и Карадениза. В первом же раунде плей-офф казанцы переиграли действующего обладателя Кубка УЕФА и будущего финалиста Лиги чемпионов. То есть в сезоне между победой «Атлетико» в Лиге Европы и поражением в финале Лиги чемпионов от «Реала» команду Диего Симеоне выбил из еврокубков «Рубин», а важнейший гол, предопределивший ход противостояния, забил Гекдениз уже на шестой минуте матча на «Висенте Кальдерон».

Ранний гол Гека и победа в Мадриде

Сезон 2012/2013, Лига Европы, 1/4 финала. «Рубин» - «Челси» - 3:2

После этого матча «Рубин» покинул розыгрыш Лиги Европы, так как на «Стэмфорд Бридж» уступил крупнее – 1:3, но это был красивый поход, завершившийся достойно. Во-первых, победой над «Челси» - на тот момент действующим победителем Лиги чемпионов и будущим триумфатором того розыгрыша Лиги Европы. Карадениз, конечно, был тут как тут и отличился просто-напросто героическим образом: 169-сантиметровый турок снова забил со второго этажа.

Победа в «Лужниках» над «Челси» и гол Карадениза головой

Сезон 2012/2013, РФПЛ. «Рубин» - «Краснодар» - 2:0

Чтобы финишировать в зоне еврокубков и получить путевку в Лигу Европы на следующий сезон, в последнем туре РФПЛ «Рубину» было нужно обыгрывать «Краснодар». Лидеры должны проявлять себя в ответственные моменты, и Карадениз в этом смысле настоящий вожак. Вот и в игре с «быками», имевшей важное турнирное значение, турок отметился результативными передачами на Натхо и Еременко.

Победа над «Краснодаром» и дубль Гека из «ассистов»

Сезон 2013/2014, РФПЛ. «Рубин» - «Зенит» - 2:1

Расставшись с Курбаном Бердыевым, «Рубин» ходил в середняках, но все же не упустил возможности насолить «Зениту», который очень хотел стать чемпионом с Халком и Витселем в составе, но так и не стал. Возможно, именно этих трех очков и не хватило. Питерцы вели в Казани после быстрого гола Данни, но гиперактивный в тот день Карадениз сравнял, а в концовке «Рубин» вырвал победу.

Волевая победа над «Зенитом» и гол неутомимого турка

Сезон 2017/2018, РФПЛ. «Рубин» - «Анжи» - 6:0

Наконец, за последним в списке ярчайшим матчем Гекдениза в футболке «Рубина» далеко ходить не надо: в начале нынешнего сезона казанцы разнесли в пух и прах «Анжи», а турецкий легионер записал на свой счет четыре результативных действия – гол и три передачи. Единственный раз в профессиональной карьере ему удалось такое. Карадениз – один из самых уважаемых легионеров в истории чемпионатов России. Конечно, очень жаль, что он собрался повесить бутсы на гвоздь, но с неумолимым временем не поспоришь.

Разнос «Анжи» и бенефис Карадениза