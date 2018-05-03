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Фернандо Герреро

вчера, 22:48

 

3 мая 2014 года
полузащитник эквадорского «Индепендьенте дель Валле»
Фернандо Герреро
забил супергол в ворота «ЛДУ де Лоха»

 

 

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