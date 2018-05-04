От Наваса до Салаха: герои полуфиналов ЛЧ и ЛЕ

Прошедшая неделя определила финалистов еврокубков. «Соккер.ру» отобрал самых ярких участников сражений в обоих турнирах, которые продолжают борьбу за трофей или уже вылетели.

Вратарь

Кейлор Навас («Реал»)

За место в воротах спорили вратари мадридских клубов, которые на этот раз сыграют в финалах разных еврокубков, хотя в 2014-м и 2016-м сходились в очных схватках в Лиге чемпионов. Ян Облак помог «Атлетико» выстоять в Лондоне, но ему активно помогали защитники, о которых расскажем ниже, а вот Кейлор спасал «Реал» в Мюнхене, а уж на «Сантьяго Бернабеу» выдал один из ярчайших вратарских перфомансов за последнее время. Сумасшедшая игра Наваса стала залогом того, что «Королевский клуб» сумел преодолеть трудный барьер в виде «Баварии» на пути к своему очередному финалу ЛЧ.

Защитники

Йозуа Киммих («Бавария»)

Киммих забил «сливочным» в первой игре, но «Бавария» проиграла. Молодой защитник возмущался: «„Реал“ два раза ударил по нашим воротам и забил два мяча». Йозуа поразил ворота Кейлора Наваса и в следующей игре, и если бы у всех мюнхенских игроков была такая реализация, то сейчас не пришлось бы оплакивать упущенный финал. Если бы победитель полуфинальной пары мог прихватить из состава проигравшей команды одного человека на финал в Киев, то это точно был бы Киммих - лучший баварец на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

Диего Годин («Атлетико»)

Сверхнадежная игра Диего Година привела к успешному для «Атлетико» исходу дуэли с «Арсеналом». Мадридцам пришлось много обороняться на «Эмирейтс», где «матрасники» играли еще и «за того парня» - удаленного на десятой минуте Шиме Врсалько. Годин предстал Богом защиты: притягивал к себе летящие в штрафную площадь мячи и отбивал их на безопасное расстояние, в домашнем матче продолжил заниматься тем же самым, прервав несколько острых атак «Арсенала». По умению обороняться в непосредственной близости от своих ворот Диего на сегодняшний день является одним из сильнейших защитников планеты, а возможно, даже и лучшим среди первых.

Рафаэль Варан («Реал»)

Серхио Рамос чередовал ошибки с вдохновенными действиями, в частности, на совести капитана «Мадрида» пропущенный мяч в домашней игре, а вот Варан спокойно работал в обоих матчах против «Баварии» и заслужил признание. Хладнокровный расчетливый парень отвел немало угроз от ворот Кейлора Наваса. Кто-то скажет – лишил костариканца новых подвигов, но правильнее будет заметить, что Рафаэль крепко знает свое дело и за счет высокого класса помогает «Реалу» не пропускать даже в таких хаотичных с точки зрения игры в обороне матчах.

Марсело («Реал»)

Марсело – слишком яркий парень, чтобы его проигнорировать. На самом деле «Реал» провел не самые выдающиеся матчи, и, по общему признанию, «Бавария» по игре выглядела предпочтительнее, но выдающиеся личности затащили это противостояние в пользу «сливочных». Марсело забил в Мюнхене и ассистировал Бензема на «Сантьяго Бернабеу». Самый броский крайний защитник в современном футболе.

Полузащитники

Раджа Наингголан («Рома»)

Да, Раджа ошибся, когда «Ливерпуль» забивал первый мяч на «Олимпико», ошибся грубо, но в этой паре вообще геройство ходило рядом с оплошностями, не забывайте об общем счете 7:6 в пользу «красных» - веселью было дано добро. Но ведь при этом Наингголан сражался как лев и на «Энфилде», где отметился результативной передачей, и в домашней игре, которую завершил с дублем в активе. Кстати, это первые мячи бельгийского полузащитника в Лиге чемпионов, они к нему пришли только в 24-м по счету матче.

Джоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»)

Участие Вейналдума в полуфинальных баталиях Лиги чемпионов могло ограничиться несколькими минутами или вовсе не состояться, если бы не травма Окслейда-Чемберлена в самом начале первой игры. Голландец толково сыграл на «Энфилде», может быть, это даже тот случай, когда несчастье помогло «Ливерпулю» связать игру с помощью умелых действий Джорджиньо, а уж в Риме хавбек вышел в стартовом составе и, как оказалось, забил решающий гол всей дуэли.

Димитри Пайет («Марсель»)

Димитри Пайет поучаствовал результативными передачами в каждом из трех голов «Марселя» в полуфинальном противостоянии с «Зальцбургом». Это достаточный аргумент, чтобы включить полузащитника в символическую сборную полуфиналов. Правда, двух «ассистов» могло и не быть: в первой игре Товен забил рукой после передачи Пайета, а в Австрии Димитри исполнил голевую подачу на Роланду с углового, который придумала российская бригада арбитров.

Нападающие

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Антуан в одиночку решил непростой эпизод в Лондоне, где забил важнейший мяч, который позволил «Атлетико» увезти домой героическую ничью после 80 минут игры в меньшинстве. В домашней встрече Гризманн организовал отличный момент для Диего Косты, так что он тоже поучаствовал во всех голах своей команды в полуфинале Лиги Европы, как и соотечественник Пайет.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

На самом деле в Риме Салах не особенно выделялся, зато на «Энфилде» устроил настоящий концерт: египтянин дважды забил в ворота бывшего клуба и дважды помог отличиться партнерам – Мане и Фирмино. Это было выдающееся выступление.

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Собственно, Фирмино тоже записал на свой счет четыре результативных действия в одной игре по той же формуле «2+2», только он сначала дважды ассистировал Салаху, а потом и сам положил два мяча в ворота партнера по сборной Бразилии Алиссона. При этом Роберто еще и в Риме отметился «ассистом», что добавляет ему вистов.

«Ливерпуль» - подарок для финала Лиги чемпионов

Запас: Облак, Хименес (оба - «Атлетико»), Коларов («Рома»), Хамес Родригес («Бавария»), Мане («Ливерпуль»), Товен («Марсель»), Бензема («Реал»).