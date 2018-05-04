4 мая 2014 года
нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду
забил супергол в ворота «Валенсии»
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур
|1
|X
|2
|22:00
|Матч завершен
|Брайтон энд Хоув
|1:0
|Ман Юнайтед
|4.6
|3.55
|1.8
|17:00
|сегодня
|Вест Бромвич
|-:-
|Тоттенхэм
|7.5
|4.7
|1.41
|Германия. Бундеслига 2017/2018, 33 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Боруссия Д
|-:-
|Майнц
|1.3
|5.5
|9.8
|16:30
|сегодня
|Кельн
|-:-
|Бавария
|8.5
|5.5
|1.33
|16:30
|сегодня
|Вердер
|-:-
|Байер
|3.75
|4.1
|1.85
|16:30
|сегодня
|Аугсбург
|-:-
|Шальке-04
|3.4
|3.4
|2.15
|Испания. Примера 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|22:00
|Матч завершен
|Севилья
|1:0
|Реал Сосьедад
|2.07
|3.5
|3.4
|21:45
|сегодня
|Вильярреал
|-:-
|Валенсия
|2.18
|3.3
|3.35
|Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Милан
|-:-
|Верона
|1.14
|7.8
|17.5
|21:45
|сегодня
|Ювентус
|-:-
|Болонья
|1.14
|7.8
|18
|Португалия. Примейра 2017/2018, 33 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Спортинг
|-:-
|Бенфика
|2.05
|3.2
|3.6
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур
|1
|X
|2
|11:00
|Матч завершен
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Краснодар
|10.7
|5.45
|1.28
|14:00
|Идет второй тайм, 60’
|Тосно
|0:1
|Динамо М
|2.75
|3.3
|2.55
|16:30
|сегодня
|Локомотив М
|-:-
|Зенит
|2.45
|3.25
|3.2
|19:00
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Ростов
|1.52
|4.05
|6.5
|Россия. ФНЛ 2017/2018, 37 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Авангард Кур
|-:-
|Оренбург
|11.5
|5.3
|1.25
|Франция. Лига 1 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Амьен
|2:2
|ПСЖ
|9.8
|5.8
|1.27
4 мая 2014 года
нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду
забил супергол в ворота «Валенсии»
https://www.youtube.com/watch?v=6BhtJ8A7uc0