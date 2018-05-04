Ужасный или отличный. «Локомотив» как лидер РФПЛ

За Семина болеют, отмечают характер его команды. Но сложно закрыть глаза на явные несоответствия, и «Соккер.ру» проверяет на прочность претензии к «Локомотиву».

«Глупые поражения в чемпионате»

Факты. Можем увидеть «золото» в уникальном сезоне – лидер дважды в одном чемпионате проиграл дома одному аутсайдеру. «Амкар» может вылететь из РФПЛ, если не обойдет «Ростов» и плохо сыграет в стыках. Зато переиграли «Локомотив». Против «Тосно» и «Уфы» команда Семина тоже не была похожа на чемпиона, с чем не поспоришь.

Контраргументы. «Спартак» спас «Арсеналу» место в РФПЛ, проиграв 0:3 в статусе чемпиона. До этого Карреру громили «Крылья Советов» и «Ростов». Чемпионские армейцы тоже влетали ростовчанам, «Амкару» и «Крыльям Советов». Как видите, для лидера РФПЛ не преступление собирать неожиданные поражения от тех, кому по статусу проигрывать не стоит. «Локомотив» хотя бы минимально влетал.

«Отсутствие еврокубкового опыта»

Факты. В случае победы «Локомотива» в чемпионате, в группе Лиге чемпионов российскую лигу представит клуб, игравший последний раз в ЛЧ в 2005 году. Тогда вылетели из квалификации от австрийского «Рапида». Вернутся спустя 13 лет, о каком опыте речь?

Контраргументы. Акинфеев провел в еврокубках более ста матчей, как и его защитники. Сильно опыт помог ЦСКА представить РФПЛ в Лиге чемпионов? Опасения, что «Локомотив» опозорит лигу, напрасны хотя бы потому, что с этим успешно справились до него. ЦСКА был последним в группах, чемпион «Спартак» влетел 0:7 «Ливерпулю» - худшее поражение россиян в ЛЧ в истории. Семину сложно будет такое повторить, невзирая на 1:5 с «Атлетико». Чемпионский «Спартак» начался с вылета от киприотов, а ЦСКА кому только не проигрывал – традиция для лидеров последних лет.

«Странные матчи против „Спартака“»

Факты. В трех играх с действующим чемпионом «Локомотив» рисковал проиграть трижды. Но два раза им крупно повезло – переломили первое дерби, а затем Игнатьев вынес мяч с линии ворот. А вот в Суперкубке России вмешался арбитр, но тоже не хватило класса для чистой победы. Во всех трех играх «Спартак» мог рассчитывать на успех, ведь в первом круге вели 2:0.

Контраргументы. Кто сказал, что игры текущего лидера против бывшего показывают уровень мастерства следующего в «золотой» очереди? Последняя команда, дважды бравшая чемпионство – ЦСКА, дважды проиграла будущему чемпиону «Зениту» в успешном для петербуржцев сезоне, было дело. Но когда «армейцы» вернули себе титул, то по сумме двух матчей уступили «Зениту». Было поражение и ничья, а второй в таблице «Ростов» обменялся с северянами победами 3:0. Да, «Спартак» в прошлом сезоне дважды обыграл ЦСКА, но вы помните второй матч, когда Васин помог Зобнину стать героем. Игры с чемпионом прошлого сезона не всегда показательные, особенно если чемпион не может выбить «Тосно» из Кубка России.

«Нехватка сил на кубковый фронт»

Факт. Двух составов нет, поэтому дозировали силы. В Лиге Европы «Локомотив» зарабатывал премиальные, в чемпионате воюет за медали, а на Кубок России наплевал. «Крылья Советов» не смогли пройти «Локомотив» в стиле петербуржского «Динамо» против «Зенита», то есть Семин заставил игроков основы вперемешку с резервистами драться за результат. Но в овертайме самарцы забили победный мяч, ни о каком «золотом дубле» речь давно не шла. А ведь мог быть матч «Локомотив» - «Спартак», и его победитель тоже сыграл бы с «Тосно».

Контраргументы. В стране, где в финале Кубка России сыграют «Тосно» и «Авангард», двукратный победитель кубка последних лет «Локомотив» не первый в списке критикуемых фаворитов. Но все-таки упустили отличный шанс. Ведь в финале сыграет команда, которую расформируют в случае вылета в ФНЛ. И «Авангард» из второй лиги, способный успешно провалить процедуру получения лицензии УЕФА. Тогда в ЛЕ в группу отправится представитель РФПЛ. При этом ни ЦСКА – еще один кубковых дел мастер, как и «Локомотив», ни «Спартак» или «Краснодар» - давно или никогда не бравшие Кубок России, не сумели выступить успешнее скромных финалистов. «Локомотив» виноват, что не замахнулся на «золотой дубль». Но он не первый такой лидер РФПЛ. «Спартак», как помните, вылетел от «СКА-Хабаровска», когда тот еще играл в ФНЛ.

«Явный административный ресурс»

Факты. Сухина – бывший арбитр ФИФА, экс-заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС, с февраля прошлого года работает начальником ФК «Локомотив». Были спорные решения в пользу его команды. Также «железнодорожники» ни разу не играли в меньшинстве и при этом лидируют по времени в большинстве. А перенос выездной игры с «Амкаром» на домашний стадион – однозначно позорная страница в истории РФПЛ.

Контраргументы. Сложно найти лидера чемпионата, которого не обвиняли бы в работе с арбитрами. В лиге, где известный комментатор Уткин открыто пишет, что в прошлом туре было два «договорняка», но при этом представители РФС или прокуратура не приглашают его дать показания по делу, принято верить в кристальную нечестность арбитров. Вернее, их полную зависимость. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» обвиняли в том, в чем обвиняют «Локомотив». Но согласитесь, команда Семина в известной порочной дисциплине на чемпиона не тянет. Видали ошибки более наглые и заметные. И еще посмотрим, как справится арбитр матча «Локомотива» и «Зенита».

«Удивительная везучесть лидера»

Факты. Наиграв на 35 голов, забили 40, но и это всего 4-5 результат сезона. Рисковали пропустить 22 – пропустили 19. А поскольку было много побед в один мяч и шесть ничьих, каждый удачный поворот повлиял на результаты. Но не сказать, что весной команда Семина выступает катастрофически, ведь было 2.25 очка за тур до зимы, а сейчас показатель в 2.13 пункта за игру в среднем. Но стали вялыми, как только ушло везение. При сравнении созданных и допущенных моментов и набранных пунктов получаете почти на 9 очков больше по сравнению с ожидаемыми пунктами. Отнимите эти очки – получите «Локомотив» на пятой строчке.

Контраргументы. «Локомотив» такой же лидер, как был «Челси» в прошлом сезоне в АПЛ. Не преступление подсушивать игру в погоне за «золотом». Пускай это и не модно, учитывая опыт и стиль ПСЖ, МС, «Баварии» или «Барселоны». По многим ключевым футбольным параметрам «Локомотив» далеко не первый в лиге. Из основных показателей только в одном лидируют (пропустили меньше всех). Но и «Спартак», и ЦСКА были чертовски везучими чемпионами. Например, «красно-белые» собрали на 24 очка больше, чем можно было ожидать, судя по качеству моментов! Да и «армейцы» пользовались тем, что «Зенит» набрал на шесть пунктов меньше, чем мог. Везучий чемпион, которому очки прилетают со всех углов – традиция РФПЛ последних лет. И, судя по весне, «Локомотив» далеко не такой фартовый, как «Спартак» годом ранее.

Мнение читателей. «Локомотив» не соответствует статусу «чемпион»?

Придираться к лидерам сложнее всего. За них говорит результат, потому Геркусу непросто выжить Семина из клуба. Но в данном случае игнорировать факты было бы преступлением. Чемпионат России из-за того, что даже в ведущих и самых богатых клубах или бардак – привет «Зениту» и «Спартаку», или нехватка денег – ЦСКА, или только начат процесс исцеления от комплекса неполноценности – «Краснодар», превратился в лигу, где очевидные претенденты на титул стеснительно отказываются от уверенного первого места.

Вот «Локомотив» и выскочил на один год. Через сезон могут быть даже пятыми или шестыми (впрочем, третьим или вторым тоже может быть), и давно могли взять долгожданный титул, побеждая клубы на грани банкротства, как «Тосно» или «Амкар». Но весной команда Семина оставила больше вопросов, нежели ответов. А если «Зенит» возьмет реванш на позор на родной арене – интрига продержится до последнего тура. Так веселее, но не покидает уверенность, что можно повысить качество футбола от лидеров, сохранив напряжение.

Легко представить, как все делают прыжки вперед, ведь есть куда прыгать. Да и «Локомотив» не показывает всего, на что способен, если судить о его классе по лучшим играм чемпионата. Получается необычный сезон с отсылками к двум предыдущим. И важно делиться личным мнением, чтобы его осмыслить. Ведь что бесспорно: «Локомотив» - неожиданный первый кандидат в чемпионы.