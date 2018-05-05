«Кина» не будет

Иногда команды проигрывают, не пропуская при этом голы. О подобных случаях рассказывает блогер «Соккер.ру» смещной.

Турецкий «Бешикташ» был дисквалифицирован за неявку на переигровку кубкового матча с «Фенербахче». Впрочем, подобные ситуации – это достаточная редкость в футболе, но, тем не менее, случающаяся. Мы постараемся вспомнить несколько наиболее известных случаев в истории футбола, когда команда не являлась на матч, и узнаем, что служило тому причиной?

Того – Гана (Африканский кубок наций, 2010 год)

Начнем с вопиющего случая, когда команду, не вышедшую на матч, можно целиком и полностью понять и поддержать. Если кто-то забыл, напоминаем – в ходе розыгрыша КАН-2010 на автобус, перевозивший сборную Того, напали члены группировки ангольских сепаратистов. В результате погибло несколько человек, в том числе – помощник главного тренера, водитель автобуса и тоголезский телекомментатор. Также ранения получили защитник Серж Акакпо и вратарь Коджови Доджи Обилале, которого травмы вынудили закончить карьеру. Разумеется, после такого сборная Того не только не вышла на матч, но и снялась с турнира. К слову, игроки хотели принять участие в турнире после нападения в память о товарищах, но правительство рассудило иначе.

СССР – Чили (Чемпионат мира-1974)

Умудренные жизненным опытом болельщики помнят, как закончилось двухматчевое противостояние советской сборной и сборной Чили за путевку на ЧМ. В Москве сборные сыграли 0:0, а вот в столицу Чили – Сантьяго, наша сборная ехать отказалась. Дело в том, что годом раннее Чили сотряс вооруженный военный переворот, в результате которого к власти пришел Аугусто Пиночет, чей режим использовал Национальный стадион Сантьяго как временную тюрьму. Посему СССР свою сборную посылать отказалось, сославшись на политическую ситуацию и плохое поле. Матч ФИФА переносить на нейтральное поле отказалась. В результате на ЧМ поехала сборная Чили, которая, к слову, попала в группу к ФРГ, ГДР и Австралии. Выйти оттуда она не смогла.

«Балтика» - «Уралан» (Чемпионат России, Первый дивизион, 2004 год)

«Уралан» как показатель того, как порой умирают российские клубы – медленно и мучительно. Команда выходила и влетала кому ни попадя, причем с оглушительным треском, порой играя вдевятером. В одном из таких матчей «Уралан» отхватил от брянского «Динамо» 6 мячей. На выезде против «Балтики» футболисты за час до матча не приехали на стадион. Инспектору лиги, поехавшему в гостиницу, представители команды объяснили, что двое футболистов заболело, а регламент не позволял выходить команде при наличии всего 7 игроков. Позже на пресс-конференции тренер «Балтики» произнес эпохальную фразу: «В психологическом плане это был трудный матч. Мы не знали - выйдет соперник на поле или нет». А «Уралан» позже перестал существовать как команда.

«Металлург» Запорожье – ЦСКА Киев (Чемпионат Украины, 1996 год)

А здесь показателен пример того, как любые, даже самые лучшие, планы способна разрушить стихия. Самолет с киевскими армейцами развернули на полпути в Запорожье из-за разыгравшейся непогоды. И хотя военные летчики, пилотировавшие самолет, усердно доказывали запорожским диспетчерам, что смогут посадить самолет в нелетных условиях, Запорожский аэропорт принимать команду отказался. В итоге «Металлург» на стадионе своих оппонентов так и не дождался и получил три очка.

«Динамо» З - «Хайдук» (Чемпионат Хорватии, 2014 год)

На сей раз причиной послужили не политические или финансовые проблемы. Дело в том, что вместе с «Хайдуком» приехали их ультрас, которым ранее был запрещен проход на стадион «Максимир». Футболисты «Хайдука» решили проявить солидарность к собственным болельщикам и не вышли на поле. В результате Хорватский футбольный союз присудил «Хайдуку» техническое поражение.

«Мариуполь» - «Динамо» Киев (Чемпионат Украины, 2017 год)

Этот случай также нельзя обойти вниманием. 7-й тур УПЛ, матч между «Динамо» и «Мариуполем» должен был состояться на поле «Мариуполя», однако ни молодежные составы киевлян, ни взрослая команда не приехали на поединок, сославшись на близость зоны боевых действий. Несмотря на апелляции «Динамо» и просьбы о переигровке, КДК Федерации Футбола Украины присудила «Динамо» техническое поражение.

«Бешикташ» - «Фенербахче» (Кубок Турции, 2018 год)

И наконец, свежий пример. 19 апреля турецкие команды разыгрывали между собой место в финале, и во время беспорядков с трибуны болельщиков «Фенера» тяжелый предмет угодил в голову главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу. Игру пришлось останавливать, а тренера – госпитализировать. В итоге Турецкая Федерация футбола оштрафовала «Фенербахче» и запретила команде проводить три ближайших матча в присутствии зрителей. Была назначена доигровка, однако «Бешикташ» отказался принимать в ней участие, сославшись на то, что, по их мнению, «Фенербахче» должен был быть дисквалифицирован.

Вот такие разные истории и причины невыхода команды на матч. А какой подобный случай больше всего запомнился вам, уважаемые читатели?