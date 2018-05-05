«Кина» не будет

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд1.081125
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль2.23.63.1
Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия2.353.452.9
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол1.44.19.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал---
Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья1.128.520
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер---
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта1.953.453.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино1.226.212.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома7.84.551.4
Португалия. Примейра 2017/2018, 33 тур1X2
22:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 0:0 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика2.053.23.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т1.275.312
Россия. ФНЛ 2017/2018, 37 тур1X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-21.953.253.9
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов33.12.35
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор2.653.052.65
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей6.33.61.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-23.63.32
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.324.410

«Кина» не будет

вчера, 17:47
«Кина» не будет

Иногда команды проигрывают, не пропуская при этом голы. О подобных случаях рассказывает блогер «Соккер.ру» смещной.

Турецкий «Бешикташ» был дисквалифицирован за неявку на переигровку кубкового  матча с «Фенербахче». Впрочем, подобные ситуации – это достаточная редкость в футболе, но, тем не менее, случающаяся. Мы постараемся вспомнить несколько наиболее известных случаев в истории футбола, когда команда не являлась на матч, и узнаем, что служило тому причиной?

Того – Гана (Африканский кубок наций, 2010 год)

Начнем с вопиющего случая, когда команду, не вышедшую на матч, можно целиком и полностью понять и поддержать. Если кто-то забыл, напоминаем – в ходе розыгрыша КАН-2010 на автобус, перевозивший сборную Того, напали члены группировки ангольских сепаратистов. В результате погибло несколько человек, в том числе – помощник главного тренера, водитель автобуса и тоголезский телекомментатор. Также ранения получили защитник Серж Акакпо и вратарь Коджови Доджи Обилале, которого травмы вынудили закончить карьеру. Разумеется, после такого сборная Того не только не вышла на матч, но и снялась с турнира. К слову, игроки хотели принять участие в турнире после нападения в память о товарищах, но правительство рассудило иначе.

СССР – Чили (Чемпионат мира-1974)

Умудренные жизненным опытом болельщики помнят, как закончилось двухматчевое противостояние советской сборной и сборной Чили за путевку на ЧМ. В Москве сборные сыграли 0:0, а вот в столицу Чили – Сантьяго, наша сборная ехать отказалась. Дело в том, что годом раннее Чили сотряс вооруженный военный переворот, в результате которого к власти пришел Аугусто Пиночет, чей режим использовал Национальный стадион Сантьяго как временную тюрьму. Посему СССР свою сборную посылать отказалось, сославшись на политическую ситуацию и плохое поле. Матч ФИФА переносить на нейтральное поле отказалась. В результате на ЧМ поехала сборная Чили, которая, к слову, попала в группу к ФРГ, ГДР и Австралии. Выйти оттуда она не смогла.

«Балтика» - «Уралан» (Чемпионат России, Первый дивизион, 2004 год)

«Уралан» как показатель того, как порой умирают российские клубы – медленно и мучительно. Команда выходила и влетала кому ни попадя, причем с оглушительным треском, порой играя вдевятером. В одном из таких матчей «Уралан» отхватил от брянского «Динамо» 6 мячей. На выезде против «Балтики» футболисты за час до матча не приехали на стадион. Инспектору лиги, поехавшему в гостиницу, представители команды объяснили, что двое футболистов заболело, а регламент не позволял выходить команде при наличии всего 7 игроков. Позже на пресс-конференции тренер «Балтики» произнес эпохальную фразу: «В психологическом плане это был трудный матч. Мы не знали - выйдет соперник на поле или нет». А «Уралан» позже перестал существовать как команда.

«Металлург» Запорожье – ЦСКА Киев (Чемпионат Украины, 1996 год)

А здесь показателен пример того, как любые, даже самые лучшие, планы способна разрушить стихия. Самолет с киевскими армейцами развернули на полпути в Запорожье из-за разыгравшейся непогоды. И хотя военные летчики, пилотировавшие самолет, усердно доказывали запорожским диспетчерам, что смогут посадить самолет в нелетных условиях, Запорожский аэропорт принимать команду отказался. В итоге «Металлург» на стадионе своих оппонентов так и не дождался и получил три очка.

«Динамо» З - «Хайдук» (Чемпионат Хорватии, 2014 год)

На сей раз причиной послужили не политические или финансовые проблемы. Дело в том, что вместе с «Хайдуком» приехали их ультрас, которым ранее был запрещен проход на стадион «Максимир». Футболисты «Хайдука» решили проявить солидарность к собственным болельщикам и не вышли на поле. В результате Хорватский футбольный союз присудил «Хайдуку» техническое поражение.

«Мариуполь» - «Динамо» Киев  (Чемпионат Украины, 2017 год)

Этот случай также нельзя обойти вниманием. 7-й тур УПЛ, матч между «Динамо» и «Мариуполем» должен был состояться на поле «Мариуполя», однако ни молодежные составы киевлян, ни взрослая команда не приехали на поединок, сославшись на близость зоны боевых действий. Несмотря на апелляции «Динамо» и просьбы о переигровке, КДК Федерации Футбола Украины присудила «Динамо» техническое поражение.

«Бешикташ» - «Фенербахче» (Кубок Турции, 2018 год)

И наконец, свежий пример. 19 апреля турецкие команды разыгрывали между собой место в финале, и во время беспорядков с трибуны болельщиков «Фенера» тяжелый предмет угодил в голову главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу. Игру пришлось останавливать, а тренера – госпитализировать. В итоге Турецкая Федерация футбола оштрафовала «Фенербахче» и запретила команде проводить три ближайших матча в присутствии зрителей. Была назначена доигровка, однако «Бешикташ» отказался принимать в ней участие, сославшись на то, что, по их мнению, «Фенербахче» должен был быть дисквалифицирован.

Вот такие разные истории и причины невыхода команды на матч. А какой подобный случай больше всего запомнился вам, уважаемые читатели?

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