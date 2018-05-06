6 мая 2015 года
нападающий «Барселоны» Лионель Месси
забил супергол в ворота «Баварии»
|Испания. Примера 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Барселона
|2:2
|Реал
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Леганес
|-:-
|Леванте
|2.07
|3.25
|3.7
|Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Кальяри
|0:1
|Рома
|8
|4.7
|1.38
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Анжи
|-:-
|Ахмат
|2.7
|3.3
|2.6
|19:30
|сегодня
|Рубин
|-:-
|Уфа
|1.77
|3.2
|5.5
|Франция. Лига 1 2017/2018, 36 тур
|1
|X
|2
|22:05
|Матч завершен
|Марсель
|2:1
|Ницца
|1.77
|3.7
|4.4
6 мая 2015 года
нападающий «Барселоны» Лионель Месси
забил супергол в ворота «Баварии»
Знатный пенальтист Рональду тихо курит в сторонке.
Знатный пенальтист Рональду тихо курит в сторонке.