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Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал---
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте2.073.253.7
Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 0:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома84.71.38
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат2.73.32.6
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа1.773.25.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 36 тур1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.773.74.4

Кураньи

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