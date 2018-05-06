«Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и драка за Лигу чемпионов

Поражение «шпор» и победа «Челси» над «Ливерпулем» закручивает интригу в борьбе за места в ЛЧ? «Соккер.ру» раскрывает детали.

Вся тройка может сыграть в Лиге чемпионов?

По версии официального сайта УЕФА, «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов – уже, правда, исправили сбой в системе. Но если это случится в реальности, то согласно регламенту турнира «красные» получат прямую путевку в групповой раунд как награду. Но это не значит, что квота АПЛ сразу увеличивается до пяти команд. Сейчас победители ЛЧ и ЛЕ гарантируют себе места в группах главного еврокубка. Но пятую команду можно получить, только если обладатель еврокубка выпадает из топ-4 в своей лиге.

В прошлом сезоне МЮ выиграл Лигу Европы и попал в Лигу чемпионов, хотя занял всего шестое место в АПЛ. Так что максимум участников от лиги – шесть, но только если представители одной страны выиграют два еврокубка и одновременно не смогут занять места в верхней четверке. «Челси» нет смысла болеть за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. С другой стороны, если пятым после двух поражений на финише станет команда Клоппа, а потом выиграет у «Реала» в Киеве - увидите пять команд от АПЛ в Лиге чемпионов.

«Челси» играет на уровне Лиги чемпионов?

Помним, что «аристократы» вылетели в плей-офф Лиги чемпионов от «Барселоны» - значит, вышли из группы. Но давайте оценивать показатели нового сезона в АПЛ, а не наследие прошлого чемпионского.

6-е место в АПЛ по голам. Уступает и «Арсеналу», и нынешней топ-4. Конечно, «Челси» атаковал успешнее, чем «Лестер», «Вест Хэм» или «Уотфорд», но возможности этих клубов странно сравнивать. Среди грандов коллектив Конте – худший в реализации моментов, поскольку не может похвастаться шикарно поставленной атакующей игрой, а с нападающими проблемы весь сезон.

5-е место по владению мячом. «Челси» не такой откровенный автобус, как «Манчестер Юнайтед», но уступает всем, кого принято именовать атакующими командами. То есть «шпорам», «горожанам», «канонирам» и «красным». Команда Конте при этом вторая по культуре работы с мячом, так что не случайно они были чемпионами, класс у игроков высокий, по точности паса проигрывают только МС.

4-е место по числу ударов. 16.2 выстрела за игру – четвертый показатель АПЛ, причем «Тоттенхэм» оторвался не очень сильно, как и «Ливерпуль». Проще говоря, только «Манчестер Сити» заметно опережает «Челси». Но давайте вернемся к голам. Команда Конте тратит почти 10 ударов на 1 мяч, реализация ударов – 10.6 %, меткость точных – 28.6 %. А вот это уже очень хорошо!

3-е место по перехватам в топ-6. «Челси» не относится к командам, которые шикарно читают чужую игру или действуют первым номером, что обычно исключает большое количество успешных действий при высоком отборе. Но Конте может похвастаться наличием Канте, Аспиликуэты, Кристенсена и Алонсо – читающая игру четверка обеспечила преимущество над МС, «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» по перехватам. Дерутся, в этом не откажешь!

2-е место по отборам из грандов. Только одна команда АПЛ из топ-6 совершает больше отборов – «Ливерпуль», ведь там так себе оборона и приходится часто страховать напарников. Зато «Челси» заметно опережает обе команды из Манчестера, оторвался немножко от «Арсенала» и «Тоттенхэма». Так что драться Конте умеет заставить. Впрочем, Клопп еще лучше мотивирует на борьбу один в один. Правда, не сегодня.

1-е место по успешным обводкам. Невероятно, но факт – «Челси» лидирует в АПЛ по техничным действиям. Разумеется, за счет Эдена Азара и Виллиана – приносят более половины обводок в общую копилку. Но ведь ни у «Манчестер Сити», ни у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» нет таких связок. Отмечаем вклад бельгийца и бразильца – тащат команду вверх не только голами и передачами.

Общий вывод. «Челси» по игровым показателям подходит для Лиги чемпионов. Крепкая команда, которая пережила краш-тест после чемпионского сезона, когда все залетало и игралось легко, и в конце нового чемпионата собралась и набрала серию побед, чтобы заставить Клоппа и Почеттино нервничать и бояться проиграть в ближайших турах.

Оценка календаря. У кого худшее и лучшее расписание?

«Ливерпуль». Клопп назвал матчи против «Челси» и «Брайтона» полуфиналами сезона. С учетом, что будущий соперник уже набрал спасительные сорок пунктов, «красным» надо сильно постараться, чтобы не обыграть «чаек» в последнем туре в домашнем поединке на «Энфилд Роуд». Вероятно, «Ливерпуль» завершит сезон с 75 пунктами.

«Тоттенхэм». У «шпор» еще две игры – против «Ньюкасла» и «Лестера». Обе в Лондоне на «Уэмбли». Но после того как они проиграли ВБА, им нет веры – середняки АПЛ могут отобрать у команды Почеттино очки. Поскольку очевидно, что еще один сезон без больших успехов и трофеев подталкивает Кейна, Алли и Эриксена к мыслям о новых клубах, можно назвать путь «шпор» самым сложным в тройке. Могут где-то сыграть вничью, тогда заработают всего 75 пунктов.

«Челси». После того как Конте сумел обыграть «Ливерпуль» дома, ему осталось два поединка в АПЛ, а затем финал Кубка Англии – возможность закрыть сезон трофеем. Соперники у «аристократов» до поединка с МЮ Моуриньо нормальные. «Хаддерсфилд Таун» проиграл бывшему чемпиону Англии в первом круге дома 1:3, и хотя сражается за выживание – должен дать три очка. Бенитес тоже вряд ли будет сильно сопротивляться, так что «Челси» может набрать в итоге 75 очков.

Мнение читателей. Кто представит АПЛ в Лиге чемпионов?

Как сказано выше, если «Ливерпуль» скатится на пятое место, но обыграет «Реал» в финале – лигу представят все упомянутые выше команды. Но если «шпоры» или «аристократы» выпадут за пределы топ-4 – их песенка спета, будут играть в Лиге Европы. Но поскольку есть возможность увидеть концовку с тремя командами, которые наберут по 75 очков, нужно читать регламент АПЛ.

При равенстве показателей у двух и более команд в первую очередь считают разницу мячей. Это значит, что даже поражение от «Челси» не мешает «Ливерпулю» занять в итоге третье-четвертое место, даже если соперники возьмут 100 % пунктов в оставшихся матчах. Даже если «Челси» заработает столько же очков, то отыграть пятнадцать голов разницы не сумеет. У «шпор» тоже разница заметно лучше – на 9 голов.

Проще говоря, для попадания «Челси» в Лигу чемпионов им нужны сейчас осечки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», причем лучше поражения, а не ничьи. Если же «шпоры» выиграют два матча – наберут 77 пунктов, которые для Конте вне зоны досягаемости. А если «Ливерпуль» обыграет «Брайтон», то выиграет у «аристократов» по дополнительным показателям. Если «шпоры» и «красные» не добавят сенсационных поражений, «Челси» в Лиге чемпионов не сыграет.

Клопп и Почеттино по-прежнему фавориты в борьбе за четверку, но «Челси» - крепкая команда, что и доказала победой над «Ливерпулем». Финиш АПЛ пройдет в ожидании сенсации в борьбе в пределах этой тройки.