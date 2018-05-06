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«Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и драка за Лигу чемпионов

вчера, 21:13
«Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и драка за Лигу чемпионов

Поражение «шпор» и победа «Челси» над «Ливерпулем» закручивает интригу в борьбе за места в ЛЧ? «Соккер.ру» раскрывает детали.

Вся тройка может сыграть в Лиге чемпионов?

По версии официального сайта УЕФА, «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов – уже, правда, исправили сбой в системе. Но если это случится в реальности, то согласно регламенту турнира «красные» получат прямую путевку в групповой раунд как награду. Но это не значит, что квота АПЛ сразу увеличивается до пяти команд. Сейчас победители ЛЧ и ЛЕ гарантируют себе места в группах главного еврокубка. Но пятую команду можно получить, только если обладатель еврокубка выпадает из топ-4 в своей лиге.

В прошлом сезоне МЮ выиграл Лигу Европы и попал в Лигу чемпионов, хотя занял всего шестое место в АПЛ. Так что максимум участников от лиги – шесть, но только если представители одной страны выиграют два еврокубка и одновременно не смогут занять места в верхней четверке. «Челси» нет смысла болеть за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. С другой стороны, если пятым после двух поражений на финише станет команда Клоппа, а потом выиграет у «Реала» в Киеве - увидите пять команд от АПЛ в Лиге чемпионов.

«Челси» играет на уровне Лиги чемпионов?

Помним, что «аристократы» вылетели в плей-офф Лиги чемпионов от «Барселоны» - значит, вышли из группы. Но давайте оценивать показатели нового сезона в АПЛ, а не наследие прошлого чемпионского.

6-е место в АПЛ по голам. Уступает и «Арсеналу», и нынешней топ-4. Конечно, «Челси» атаковал успешнее, чем «Лестер», «Вест Хэм» или «Уотфорд», но возможности этих клубов странно сравнивать. Среди грандов коллектив Конте – худший в реализации моментов, поскольку не может похвастаться шикарно поставленной атакующей игрой, а с нападающими проблемы весь сезон.

5-е место по владению мячом. «Челси» не такой откровенный автобус, как «Манчестер Юнайтед», но уступает всем, кого принято именовать атакующими командами. То есть «шпорам», «горожанам», «канонирам» и «красным». Команда Конте при этом вторая по культуре работы с мячом, так что не случайно они были чемпионами, класс у игроков высокий, по точности паса проигрывают только МС.

4-е место по числу ударов. 16.2 выстрела за игру – четвертый показатель АПЛ, причем «Тоттенхэм» оторвался не очень сильно, как и «Ливерпуль». Проще говоря, только «Манчестер Сити» заметно опережает «Челси». Но давайте вернемся к голам. Команда Конте тратит почти 10 ударов на 1 мяч, реализация ударов – 10.6 %, меткость точных – 28.6 %. А вот это уже очень хорошо!

3-е место по перехватам в топ-6. «Челси» не относится к командам, которые шикарно читают чужую игру или действуют первым номером, что обычно исключает большое количество успешных действий при высоком отборе. Но Конте может похвастаться наличием Канте, Аспиликуэты, Кристенсена и Алонсо – читающая игру четверка обеспечила преимущество над МС, «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» по перехватам. Дерутся, в этом не откажешь!

2-е место по отборам из грандов. Только одна команда АПЛ из топ-6 совершает больше отборов – «Ливерпуль», ведь там так себе оборона и приходится часто страховать напарников. Зато «Челси» заметно опережает обе команды из Манчестера, оторвался немножко от «Арсенала» и «Тоттенхэма». Так что драться Конте умеет заставить. Впрочем, Клопп еще лучше мотивирует на борьбу один в один. Правда, не сегодня.

1-е место по успешным обводкам. Невероятно, но факт – «Челси» лидирует в АПЛ по техничным действиям. Разумеется, за счет Эдена Азара и Виллиана – приносят более половины обводок в общую копилку. Но ведь ни у «Манчестер Сити», ни у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» нет таких связок. Отмечаем вклад бельгийца и бразильца – тащат команду вверх не только голами и передачами.

Общий вывод. «Челси» по игровым показателям подходит для Лиги чемпионов. Крепкая команда, которая пережила краш-тест после чемпионского сезона, когда все залетало и игралось легко, и в конце нового чемпионата собралась и набрала серию побед, чтобы заставить Клоппа и Почеттино нервничать и бояться проиграть в ближайших турах.

Оценка календаря. У кого худшее и лучшее расписание?

«Ливерпуль». Клопп назвал матчи против «Челси» и «Брайтона» полуфиналами сезона. С учетом, что будущий соперник уже набрал спасительные сорок пунктов, «красным» надо сильно постараться, чтобы не обыграть «чаек» в последнем туре в домашнем поединке на «Энфилд Роуд». Вероятно, «Ливерпуль» завершит сезон с 75 пунктами.

«Тоттенхэм». У «шпор» еще две игры – против «Ньюкасла» и «Лестера». Обе в Лондоне на «Уэмбли». Но после того как они проиграли ВБА, им нет веры – середняки АПЛ могут отобрать у команды Почеттино очки. Поскольку очевидно, что еще один сезон без больших успехов и трофеев подталкивает Кейна, Алли и Эриксена к мыслям о новых клубах, можно назвать путь «шпор» самым сложным в тройке. Могут где-то сыграть вничью, тогда заработают всего 75 пунктов.

«Челси». После того как Конте сумел обыграть «Ливерпуль» дома, ему осталось два поединка в АПЛ, а затем финал Кубка Англии – возможность закрыть сезон трофеем. Соперники у «аристократов» до поединка с МЮ Моуриньо нормальные. «Хаддерсфилд Таун» проиграл бывшему чемпиону Англии в первом круге дома 1:3, и хотя сражается за выживание – должен дать три очка. Бенитес тоже вряд ли будет сильно сопротивляться, так что «Челси» может набрать в итоге 75 очков.

Мнение читателей. Кто представит АПЛ в Лиге чемпионов?

Как сказано выше, если «Ливерпуль» скатится на пятое место, но обыграет «Реал» в финале – лигу представят все упомянутые выше команды. Но если «шпоры» или «аристократы» выпадут за пределы топ-4 – их песенка спета, будут играть в Лиге Европы. Но поскольку есть возможность увидеть концовку с тремя командами, которые наберут по 75 очков, нужно читать регламент АПЛ.

При равенстве показателей у двух и более команд в первую очередь считают разницу мячей. Это значит, что даже поражение от «Челси» не мешает «Ливерпулю» занять в итоге третье-четвертое место, даже если соперники возьмут 100 % пунктов в оставшихся матчах. Даже если «Челси» заработает столько же очков, то отыграть пятнадцать голов разницы не сумеет. У «шпор» тоже разница заметно лучше – на 9 голов.

Проще говоря, для попадания «Челси» в Лигу чемпионов им нужны сейчас осечки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», причем лучше поражения, а не ничьи. Если же «шпоры» выиграют два матча – наберут 77 пунктов, которые для Конте вне зоны досягаемости. А если «Ливерпуль» обыграет «Брайтон», то выиграет у «аристократов» по дополнительным показателям. Если «шпоры» и «красные» не добавят сенсационных поражений, «Челси» в Лиге чемпионов не сыграет.

Клопп и Почеттино по-прежнему фавориты в борьбе за четверку, но «Челси» - крепкая команда, что и доказала победой над «Ливерпулем». Финиш АПЛ пройдет в ожидании сенсации в борьбе в пределах этой тройки.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил El Dassory
сегодня в 14:18
El Dassory:
Челси находится на том месте, на каком заслуживает. К тому же ЛЧ слили Барселоне без сопротивления, которую прошла Рома.
ну не надо, в первом матче Барселоне повезло, должны были с 3-0 улетать из Лондона
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Ruslan3132
сегодня в 11:05
Ruslan3132:
Надеюсь выкинут Тотошек из 4ки
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 09:38
Надеюсь выкинут Тотошек из 4ки
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 09:01
Блин, опять как и прошлом году, всё решаем в последнем туре. Ну без нервотрёпки никак. Хорошо хоть Брайтону уже сильно ничего не надо, и костьми они на поле ложится не будут.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:00
Самое главное условие попадания Челси в ЛЧ - необходимы осечки Ливерпуля и Тоттенхэма, думаю Тоттенхэм может оступится в одной игре из двух,а Ливерпуль вряд ли.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Castor
сегодня в 07:56
Castor:
Я правильно понял:? если Ливерпуль выиграет ЛЧ, но займет 5-е место в АПЛ, то 4-ю команду выкидывать не будут как раньше и в ЛЧ от Англии выступят 5 команд? А если например к тому же Арсенал выиграл бы предположим ЛЕ и занял бы 6-е место в АПЛ, то от Англии вообще 6 команд выступало бы?
Насчет Ливерпуля да, если у них 5 место и ЛЧ, то от Англии 5 команд, но насчет Арсенала нет, при условии победы Ливерпуля тогда были команду, занявшую 4 место в АПЛ лишили бы ЛЧ, так как максимум в ЛЧ одна страна может представить 5 команд.
Castor
Castor
сегодня в 07:14
Я правильно понял:? если Ливерпуль выиграет ЛЧ, но займет 5-е место в АПЛ, то 4-ю команду выкидывать не будут как раньше и в ЛЧ от Англии выступят 5 команд? А если например к тому же Арсенал выиграл бы предположим ЛЕ и занял бы 6-е место в АПЛ, то от Англии вообще 6 команд выступало бы?
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Красный навсегда
сегодня в 05:58
Тебе виднеее
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Зеленыйслоник
сегодня в 05:57
Да ушш тубу виднее
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Зеленыйслоник
сегодня в 01:23
Зеленыйслоник:
Надеюсь, увижу ТТХ и Челси, Ливерпулю в этой лч откровенно везло на соперников(сравните с его оппонентом по финалу), так что его успех-откровенное везение, а не показатель уровня.
Так как раз Челси в этом сезоне не может жаловаться на везение, без нее они должны были давно забыть о ЛЧ, так как провалили начало 2018 г., и вместе с Арсеналом с следующем году играть в ЛЕ. А Ливерпулю хоть и везло, но свой уровень они доказали игрой.
El Dassory
El Dassory ответил Зеленыйслоник
сегодня в 00:08
Если бы Ливерпуль не играл в ЛЧ, у Челси никаких теоретических шансов не было бы попасть в ТОП4.
El Dassory
El Dassory
сегодня в 00:07
Челси находится на том месте, на каком заслуживает. К тому же ЛЧ слили Барселоне без сопротивления, которую прошла Рома.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 00:04
Надеюсь, увижу ТТХ и Челси, Ливерпулю в этой лч откровенно везло на соперников(сравните с его оппонентом по финалу), так что его успех-откровенное везение, а не показатель уровня.
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 22:42
Тоттенхэм мастер по сливанию последних туров. Надеюсь, этот сезон будет исключением
борька
борька
вчера в 22:08
ПОСЛЕДНИЙ ТУР РЕШИТ ЭТОТ ВОПРОС!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:49
МанСити
МЮ
Ливерпуль
Тоттенхем
*************
DXTK
DXTK
вчера в 21:43
Тоттенхэм и Ливерпуль останутся в ТОП 4, после 38 тура, они ярче играют и больше подходят для выступления в ЛЧ, Челси и Арсенал пускай ЛЕ мазолят. это их уровень.
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