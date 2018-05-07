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Недолго отсутствовали

вчера, 10:25
Недолго отсутствовали

Определились две команды ФНЛ, которые в следующем сезоне выступят в Премьер-Лиге. «Соккер.ру» рассказывает о старых знакомых.

Всего по одному сезону потребовалось «Оренбургу» и «Крыльям Советов», чтобы вернуться в элитный дивизион, который они покинули по итогам прошлого сезона. Надежно проведенные последние туры, опыт и эффективность позволили этим клубам вырваться в лидеры ФНЛ.

Тренеры

Обе тренерские фигуры очень интересны. Владимир Федотов, возглавляющий «Оренбург», был хорошо знаком болельщикам этой команды до того, как возглавил ее в августе 2017 года. Он работал помощником в тренерском штабе, который выводил «Оренбург» еще в 2016 году в Премьер-Лигу впервые. После обидного вылета команды из нее (поражение в стыковых матчах от «СКА-Хабаровска» в серии пенальти) Федотов с коллегами штаб покинул, но был приглашен уже в качестве главного в начале нынешнего сезона, и «Оренбург» не прогадал, результаты пошли в гору.

А Андрея Тихонова в роли главного тренера «Крыльев Советов» представлять лишний раз не надо. Он в Самаре провел не один год в роли футболиста. А его фигура на тренерской скамейке уже узнаваема. Хотя бы по тому, как он работал помощником главного в «Спартаке» и «Краснодаре», а потом эффектно отправился в самостоятельное плавание в «Енисей», который сенсационно едва не вывел в Премьер-Лигу в прошлом сезоне. Но что не получилось с красноярцами, Тихонов сделал с «Крыльями», причем обидев как раз «Енисей» на этот раз. Такая ирония судьбы. Тихонов в качестве тренера серьезно так заматерел.

Лидеры

Наверняка многие любители футбола теряют из виду тех, кто покидает Премьер-Лигу. Поэтому интересно взглянуть на то, какие исполнители в возвращающихся клубах играют первые роли. Много ли там знакомых лиц?

«Оренбургу» наверняка придется довольно плотно обновлять состав перед стартом сезона в Премьер-Лиге, поскольку нынешний уж очень возрастной в среднем, сил может не хватить на длинную дистанцию в высшем дивизионе. Возраст – это, конечно, опыт, но все-таки нужно разбавлять его и здоровым энергичным молодым азартом. Основными лидерами по результативности были Артем Делькин и Денис Попович. Делькин еще в 2016 году с «Оренбургом» выходил в РФПЛ, а Попович был приобретен совсем недавно у польской «Вислы», и новичок очень помог команде. Внушительный вклад в возвращение внесли Дмитрий Андреев, Адессойе Ойеволе, Григорий Чиркин, Хасан Мамтов, но всем им серьезно так за 30 лет.

Состав «Крыльев» на этом фоне кажется более представительным. Бессменным лидером атак самарцев в последние годы остается Сергей Корниленко, который и на этот раз тащил команду своей результативностью. Но у него отличная поддержка впереди в лице молодого Александра Соболева и опытного Сергея Самодина. Да и глубже расположены хорошо знакомые зрителям Премьер-Лиги Владислав Кулик, Иван Таранов, Алан Чочиев, Дмитрий Ятченко, Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак. Словом, по составу в Премьер-Лиге «Крылья» не потеряются, но интересно, в каком состоянии все эти хорошо знакомые нам ребята.

Форма

Собственно, ключевое значение для выхода в Премьер-Лигу имела форма команд на финише сезона, когда наметился спад у конкурентов, главным образом, у «Енисея». В выходе красноярцев в РФПЛ, ведомых Дмитрием Аленичевым, еще совсем недавно никто не сомневался. Однако «Енисей» умудрился терять очки через матч в последние недели, поэтому откатился на третье место, не сумев противостоять напору «Крыльев» и «Оренбурга», которые буквально летели по полю. Например, самарцы в 15 последних турах лишь единожды проиграли, всего два раза сыграли вничью, а остальные матчи выиграли. Сейчас у них пять побед подряд. «Оренбург» неважно начал сезон, с обилия поражений. Но после появления в команде Федотова преобразился. Подумайте: с августа «Оренбург» проиграл всего два матча. Его нынешняя беспроигрышная серия составляет десять туров, в течение которых он только дважды сыграл вничью. Причем пропустил на этой дистанции тоже только в двух поединках. Вообще, надежная игра в обороне очень многое значит для успеха «Оренбурга» и «Крыльев». Первый пропустил всего 25 мячей, а самарцы – 21. Это, разумеется, лучшие показатели в лиге.

Стадионы

Отдельно, конечно, стоит сказать о стадионах. Тут, главным образом, интересна «Самара Арена», построенная к чемпионату мира. Ее ввод в эксплуатацию позволил прийти на матч ФНЛ с «Кубанью» более 40 тысячам зрителей. Сложно было себе представить такую посещаемость во второй по силе лиге России. Тем приятнее, что в такой атмосфере состоялось оформление выхода «Крыльев Советов» в РФПЛ. Наверняка арена в Самаре станет хорошей крепостью для «Крыльев» уже в Премьер-Лиге. Отсюда нелегко будет увозить очки приезжим клубам. Что касается «Оренбурга», то тут все на контрасте. У него будет, пожалуй, самый маловместительный стадион в Премьер-Лиге. На «Газовике» могут находиться лишь 6 500 зрителей.

Будет интересно посмотреть на приключения «Оренбурга» и «Крыльев Советов» в Премьер-Лиге, а предварительно оценить перемены в их составах к этому самому приключению. И остается лишь дождаться стыковых матчей, где «Енисей» и «Тамбов» попытаются еще сильнее обновить состав РФПЛ на следующий сезон.

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Шуnя771
Шуnя771 ответил Michele_Alboreto
сегодня в 06:45
Michele_Alboreto:
Люби Крылья, ненавидь тихонова!
?????
Tepliz
Tepliz ответил Аксинья
вчера в 20:43
Аксинья:
Зениту фартит - один поставщик шести халявных очков уходит в небытие, но на его место возвращается другой...Газпром бессмертен...
Очень точно, хотел об этом же написать. Зениту можно смело 6 очков прибавлять сразу.
RomM84
RomM84
вчера в 16:53
Знаете, я уже это говорил но повторю, я очень хочу что бы величие футбола отошло от столиц. Что бы грозными соперниками для всех были и Ахмат, и Ростов, и крылышки. Что бы были особенно острыми южные дерби, чтобы за чемпионство боролись не 5 клубов, 4 из которых из столиц, а 7-8 и из Краснодара, Ростова, Самары, Тулы, Грозного и тд... Вот тогда наш чемп будет конкурентноспособен, а не 7:0 или 6:1 от серьезных клубов, я уже про санкт-галлен молчу....
Misha78
Misha78
вчера в 15:46
Новый стадион, на таком просто обязаны играть в вышке.
Russian_spb
Russian_spb
вчера в 12:37
без винансовой подпитки ФНЛным клубам сложно закрепиться будет.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:25
Зениту фартит - один поставщик шести халявных очков уходит в небытие, но на его место возвращается другой...Газпром бессмертен...
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
вчера в 12:03
Люби Крылья, ненавидь тихонова!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 11:31
Крылья без вас тоскливо
Великолепный
Великолепный
вчера в 11:29
С возвращением Оренбург и Крылья Советов.
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