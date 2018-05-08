Бей своих, чтобы чужие боялись

Нагоняй, полученный Погба от одноклубников, заставил вспомнить иные похожие истории. «Соккер.ру» считает, что внутренних конфликтов гораздо больше, чем принято говорить.

Футбол – все-таки настоящая мужская игра, на поле сражаются азартные люди, жаждущие победы, амбициозные и страстные натуры, поэтому периодически конфликты вспыхивают не только между игроками противоположных команд, но и между партнерами по команде.

Это вполне себе рабочее явление в некоторых рабочих коллективах. Всякое же бывает, особенно когда эмоции переполняют и бьют через край. Инцидент в чемпионате Турции напомнил о том, какие самые яркие стычки партнеров по команде можно вспомнить за последние годы.

Флорентин Погба против всех

Брат знаменитого Поля Погба не снискал славы и успеха своего родственника, но с лент новостей в минувшие сутки не сходил. Защитник выступает в Турции за «Генчлербирлиги» и делает это не слишком успешно, как и вся команда, – сражается за выживание. Поэтому очень важно было набрать очки в матче с «Антальяспором» (0:1). Но в конце наступил драматичный момент. Погба почувствовал себя неважно в самой концовке встречи, а замен уже не было.

Тогда он не стал испрашивать разрешения тренерского штаба, а просто двинулся в раздевалку, хромая и на ходу снимая футболку. Партнеры по команде не поняли этого жеста, посчитав, что даже просто отстоять на поле оставшиеся две минуты Погба смог бы. Поэтому потасовка завязалась прямо на бровке, а продолжилась уже в раздевалке, где одноклубники хотели по-мужски набить морду Погба.

BİLGİ | Gençlerbirliği - Antalyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdılar. pic.twitter.com/904NrTWoUO — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) 6 мая 2018 г.

Владислав Радимов против Фернандо Риксена

В российской истории тоже немало ярких случаев. Например, в 2007 году во время сборов в Испании повздорили Радимов и Риксен. Игроки «Зенита» так устали от постоянных тренировок и нагрузок, что выплеснули все эмоции друг на друга в контрольной встрече с «Малагой». Риксен вспылил, когда Радимов начал «пихать» его партнера по обороне Мартина Шкртела. Кстати, в потасовке досталось и самому словаку, а оштрафованы были в итоге и Риксен, и Радимов.

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Владимир Быстров против Квинси Овусу-Абейе

За год до инцидента в «Зените» нечто подобное случилось и в «Спартаке». Только во время тренировки. Что-то не поделили между собой Быстров и Овусу-Абейе. Потасовка выглядела менее брутальной, чем в случае с «Зенитом», поскольку партнеры быстро накрыли обоих спорщиков, хотя Быстров успел-таки отвесить скромный пинок Квинси.

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Марио Балотелли против Роберто Манчини

Очень ярко проходили тренировки и в «Манчестер Сити» во времена, когда в атаке «горожан» выступал Балотелли, а тренировал их Манчини. Будущий тренер «Зенита» проявлял тогда больше эмоциональности, чем после переезда в Санкт-Петербург. Однажды ему не понравилось, как во время двусторонки Марио сыграл против партнера по команде. Манчини потребовал от Балотелли покинуть занятие, но форвард уперся и настаивал на своей правоте. Роберто вспылил от дерзости юнца и принялся таскать его за манишку. Возможно, дал бы оплеуху, если бы не подоспели помощники и одноклубники.

Дэвид Бэтти против Грэма Ле Со

Довольно старый инцидент, но очень нашумевший, потому что дело было в Лиге чемпионов, а встречался «Блэкберн» со «Спартаком» в 1995 году. Тогда-то эти британцы и показали настоящую страсть, продемонстрировали невиданное доселе – драку между партнерами по команде. А вспылили всего лишь из-за несогласованных действий на фланге, что привело к потере мяча. Один пропущенный по лицу как минимум состоялся.

Ли Бойер против Кирона Дайера

Куда более яростной получилась схватка между двумя игроками «Ньюкасла» в матче с «Астон Виллой» в 2005 году. Бирмингемцы от такой демонстрации силы несколько опешили, но все же бросились растаскивать двух «сорок». Бойеру не понравилось, что Дайер проигнорировал его требование отдать мяч. Решить вопрос он захотел по-простому – дав затрещину Кирону. Вспышка ярости привела к ожесточенной схватке с порванными футболками и крупным штрафом с семиматчевой дисквалификацией для Бойера, а Дайер отделался меньшим штрафом и отсидел только три матча.

Стычки между партнерами по команде происходят регулярно, не только в Англии, где британская футбольная страсть особенно мощна. На другом конце света, в Японии, тоже происходят инциденты. Правда, в конкретно этом случае пострадавший так опешил от агрессии партнера, что не нашелся, как ему ответить.

Порой драки между одноклубниками происходят перед объективами телекамер, тогда это становится достоянием общественности. Но сколько подобных конфликтов осталось за кадром. А по поводу многих до сих пор ходят слухи, которые не получают подтверждений, но появляются не на пустом месте. Из последнего можно вспомнить разговоры о том, будто в «Спартаке» между Денисом Глушаковым и другими игроками произошла потасовка. Разумеется, в клубе эту информацию опровергли. А как иначе-то?

Да и про сборную можно вспомнить. Появление у Павла Мамаева характерных следов конфликта на Евро-2016 породило массу слухов, среди которых вполне конкретные: драка с Романом Широковым. Но и тут все отрицали наличие инцидента. Возможно, и в «Спартаке», и в сборной на самом деле не было этих драк. Но жизнь показывает, что совсем уж без конфликтов даже по одну сторону баррикад не устоять. Как правило, это просто эмоциональные всплески или неудачные шутки, как это было в той же «Барселоне» на тренировках, или столкновение амбиций.