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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 0:1 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон3.13.252.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал441.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд1.196.915
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.12919
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл1.177.514
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал---
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.1442.9
Италия. Кубок 2017/2018, Финал1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан1.83.35
Россия. Кубок 2017/2018, Финал1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТосноТосно -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур53.12
Украина. Кубок 2017/2018, Финал1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн---
Франция. Кубок 2017/2018, Финал1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье 0:2 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ---

Пьер ван Хойдонк

вчера, 15:12

 

8 мая 2002 года нападающий ротердамского «Фейеноорда»

Пьер ван Хойдонк 

исполнил суперштрафной в финале Кубка УЕФА в ворота дортмундской «Боруссии»

«Фейеноорд» победил 3:2 и взял Кубок УЕФА

 

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