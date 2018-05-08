8 мая 2002 года нападающий ротердамского «Фейеноорда»
Пьер ван Хойдонк
исполнил суперштрафной в финале Кубка УЕФА в ворота дортмундской «Боруссии»
«Фейеноорд» победил 3:2 и взял Кубок УЕФА
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8 мая 2002 года нападающий ротердамского «Фейеноорда»
Пьер ван Хойдонк
исполнил суперштрафной в финале Кубка УЕФА в ворота дортмундской «Боруссии»
«Фейеноорд» победил 3:2 и взял Кубок УЕФА
Страница блога ВКонтакте >>> SuperGoal