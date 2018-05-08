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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
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Франция. Кубок 2017/2018, Финал1X2
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Символическая сборная 29-го тура: кругом москвичи!

вчера, 19:02
Символическая сборная 29-го тура: кругом москвичи!

В предпоследнем туре РФПЛ «Локомотив» стал чемпионом, а «Спартак», ЦСКА и «Динамо» одержали важные победы. «Соккер.ру» составил сборную из москвичей и двух краснодарцев.

Вратарь

Станислав Крицюк («Краснодар»)

К Андрею Синицыну не было и быть не могло никаких претензий – один из лучших вратарей текущего чемпионата, однако в Хабаровске Мурад Мусаев решил доверить ворота Станиславу Крицюку. И тренерское чутье не подвело молодого наставника. Стас справился с несколькими наскоками СКА по ходу встречи, а уже в компенсированное время второго тайма отразил пенальти от Максима Канунникова, что позволило «Краснодару» перед последним туром остаться в гонке за путевкой в Лигу чемпионов.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

У Игнатьева были сложные отрезки в карьере, но под руководством Юрия Семина Владислав переквалифицировался в правого защитника и провел в стартовом составе чемпионский сезон «Локомотива». В золотом матче Игнатьев сыграл наиважнейшую роль: во-первых, он без видимых трудностей справился с Себастьяном Дриусси, во-вторых, отдал голевую передачу на Эдера, который забил чемпионский мяч в ворота «Зенита».

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Символическая сборная 29-го тура: кругом москвичи!С Юрием Семиным трудно не согласиться, когда он включает Кверквелию в тройку лучших игроков завершающегося сезона РФПЛ. Логическая цепочка выстраивается легко: «Локомотив» стал лучшей командой чемпионата – оборона была важнейшей линией железнодорожников (19 мячей пропущено, 16 из 29 на ноль) – Соломон выступил в роли главаря и командира среди защитников. Вот и в матче с «Зенитом», сменив двух напарников, грузин выступил идеально.

Тони Шунич («Динамо»)

Неспроста те прославившиеся мальчишки делили футболку Тони Шунича с помощью игры «камень-ножницы-бумага», наверняка обладатель драгоценного трофея стал еще счастливее, когда защитник его любимой команды забил в ворота «Тосно». А через пару минут Тони мог реализовать еще один угловой. В эпизоде с пропущенным мячом, конечно, сыграл не лучшим образом – держал своего игрока сзади, но в целом выступил ярко, удачно вступал в отбор и снял несколько верховых мячей.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Карьера парагвайца развивается по спирали: он играл против «Спартака» в Лиге чемпионов за «Бенфику» на позиции левого защитника, потом перебрался в «Кубань», где стал действовать в атаке, а теперь снова вернулся на фланг. В схеме с тремя центральными защитниками Мельгарехо в роли латераля выглядит весьма перспективно, здесь и сейчас тоже приносит пользу: утюжит бровку, быстро играет в пас, в отличие от Комбарова, а в ворота «Ростова» забил долгожданный гол, открывший «Спартаку» путь к победе.

Полузащитники

Александр Головин (ЦСКА)

Символическая сборная 29-го тура: кругом москвичи!ЦСКА катком проехался по «Арсеналу», а Головин отметился голом и результативной передачей. Особенно впечатлил, конечно же, забитый мяч: Александр на высокой скорости убежал с центра поля, а потом хладнокровно разобрался в чужой штрафной площади и даже не пробил, а закинул мяч в ворота дебютанта Обухова. Браво! Так бы и на чемпионате мира.

Роман Зобнин («Спартак»)

Последнюю фразу адресуем и Роману Зобнину, который, чувствуется, набрал отличную игровую форму. Во-первых, полузащитник «Спартака» успевает всегда и везде: если взглянуть на карту его ТТД, то выяснится, что Роман в самом прямом смысле выжигает пространство между двумя «коробками». Во-вторых, Зобнин отлично тащит мяч, классно открывается и взаимодействует с партнерами, именно его прорыв привел к красивой комбинации Промес – Ханни – Промес и второму забитому мячу. Единственное, чего Роману не хватает, так это эффективности в завершающих стадиях атак. Есть моменты, но забивать не получается.

Виктор Классон («Краснодар»)

Смолов – результативный форвард, но швед Классон посоперничает с Федором за звание самого любимого игрока «Краснодара» среди болельщиков. Виктор – универсал, он действует разнообразно и умело использует разные зоны в атаке, превращаясь в свободного радикала, чувствует себя отлично и команде приносит пользу. Вот и победа над «СКА-Хабаровском» - его головы дело.

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Символическая сборная 29-го тура: кругом москвичи!А какие еще нужны объяснения, если форвард забивает три мяча, да еще и результативную передачу на всякий случай отдает? Федор Чалов – самый яркий игрок 29-го тура, молодой парень мечтал о хет-трике в составе ЦСКА и оформил его классическим способом – в рамках одного тайма. Молодец!

Новая надежда. Смолов не сможет – Чалов поможет?

Ахмед Муса (ЦСКА)

Еще один представитель атакующей группировки ЦСКА, разорвавшей «оружейников» из Тулы в клочья. Витиньо места не нашлось – конкуренция, знаете ли, да и не одни же армейцы в футбол играли, но Муса с дублем в стартовом составе символической  сборной!

Эдер («Локомотив»)

А дуэт двух армейцев дополняет до трио железнодорожник Эдер. Этот товарищ забил решающий гол Евро-2016 и сделал Португалию и Криштиану Роналду чемпионами Европы, а теперь он нанес самый главный удар в матче с «Зенитом». Эдер забил мяч, который сделал «Локомотив» чемпионом впервые за 14 лет.

Личные вклады в чемпионство «Локомотива»

Тренер

Юрий Сёмин («Локомотив»)

«Зенит» должен был костьми ложиться в Черкизове, чтобы не упустить шанс сыграть в Лиге чемпионов, но Семина не испугала мотивация гостей. И если первый тайм еще был более или менее равным, то в перерыве Юрий Павлович внес соответствующие изменения, заставившие «Зенит» прижаться к воротам. Ну и результативная замена Эдера – фирменный знак мастера. Поздравляем с чемпионством, Юрий Палыч!

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Все комментарии
mikysss
mikysss
сегодня в 08:08
удивлен наличием игроков Краснодара , которые впрочем заслуженно тут, думал будут только паровозы, заслуженно и кони, ан нет, даже Мельгарехо тут)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:46
В принципе всё по делу и придраться то не к чему! В чём кипиш то тогда, кто больше обделался в чемпионской гонке, что ли? Ну давайте продолжайте, забавно получается!!!!!
ekliziast
ekliziast ответил alfranza
сегодня в 06:42
alfranza:
Кверквелия дающий под зад "звезде" Зенита - Заболотному, лучший кадр прошедшего тура! А вообще, полюбился Чалов!))
В продажном матче хет трик ,это не достижение.Надо было лондонскому , но там кишка тонка.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 05:09
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:55
    Нормальная сборная
    MALOVAR
    MALOVAR ответил JirkoFF
    вчера в 23:49
    не суди по аве, тем более ,что этот человек твой Челси шатал
    JirkoFF
    JirkoFF ответил MALOVAR
    вчера в 23:44
    MALOVAR:
    Чалова в сборную,однозначно ,вместо Головина
    Твоя "АВА" - ВСЕ объясняет...
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил spartach n1
    вчера в 22:26
    spartach n1:
    Ты ошибся немного - ответный был 2:2. Но я тебя понимаю - после 7:0 даже победа над ЦСКА уже камбэк. Проиграли и победили равных. Ну - судя по вашим радостям ))
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 22:21
    Чалова в сборную,однозначно ,вместо Головина
    RomM84
    RomM84 ответил spartach n1
    вчера в 22:17
    Вот ты гад! Я чуть чаем не удавился!!! Но блин в самую дырочку!>)))))))))
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 22:14
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил MALOVAR
    вчера в 21:59
    MALOVAR:
    ты кидаешь тень на болел своего проэкта ,но я не держу обиды,я эксперт
    Я не спорю, что ты эксперт. Просто я во вкусах ..вна не разбираюсь
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Snake Plissken
    вчера в 21:58
    ты кидаешь тень на болел своего проэкта ,но я не держу обиды,я эксперт
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил MALOVAR
    вчера в 21:56
    MALOVAR:
    слился,как всегда... я всех ваших на место ставлю
    Да-да. Как всегда. Еще напиши про фернанду, а потом посмотри на Головина и постарайся больше не завидовать так откровенно
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Snake Plissken
    вчера в 21:55
    слился,как всегда... я всех ваших на место ставлю
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил MALOVAR
    вчера в 21:53
    MALOVAR:
    не убидил,я тебе о другом ,будь внимательнее парируя ув эксперта соккера
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
      вчера в 21:53
      Шедевры Фернандо кладет и Глушаков на последних минутах
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Snake Plissken
      вчера в 21:52
      не убидил,я тебе о другом ,будь внимательнее парируя ув эксперта соккера
      spartach n1
      spartach n1 ответил Snake Plissken
      вчера в 21:52
      Snake Plissken:
      У тебя на ававе стрелка постоянно вверх. Давай еще колокольцами позвени )))
      Пустослов,не о чем даже разговаривать ))
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил MALOVAR
      вчера в 21:50
      MALOVAR:
      сможежешь противопоставить что-то? ну а чего тогда.посмотри голы Фернандо
      Свинья - Г+П 6+4
      Головин - Г+П 7+5

      Оо... Беда )))
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Snake Plissken
      вчера в 21:46
      сможежешь противопоставить что-то? ну а чего тогда.посмотри голы Фернандо
      МапС
      МапС ответил Дед за ЦСКА
      вчера в 21:41
      Дед за ЦСКА:
      Нормальная сборная. Все по делу включены, поросят нет (ОДИН Зобнин - исключение).
      Дед, твой троллинг ниже уровня школьника, прогуливающего уроки. Не впадай в детство!
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил MALOVAR
      вчера в 21:40
      MALOVAR:
      Головин забил ничегонезначащий гол без помех от защитников. Автор предвзят
      Молодец. С надрывом. Крепись
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил spartach n1
      вчера в 21:40
      spartach n1:
      Такому стрелочнику только и может нравится ))
      У тебя на ававе стрелка постоянно вверх. Давай еще колокольцами позвени )))
      spartach n1
      spartach n1 ответил Snake Plissken
      вчера в 21:34
      Snake Plissken:
      О тебе по другому никто и не говорит
      Такому стрелочнику только и может нравится ))
      MALOVAR
      MALOVAR
      вчера в 21:31
      Головин забил ничегонезначащий гол без помех от защитников. Автор предвзят
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
      вчера в 21:27
      нет игрока,вот и привязались
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил spartach n1
      вчера в 21:24
      spartach n1:
      Отвратительная рожа буэээ
      О тебе по другому никто и не говорит
      spartach n1
      spartach n1 ответил Snake Plissken
      вчера в 21:19
      Snake Plissken:
      https://www.soccer.ru/sites/default/files/styles/content_image/public/images/20180805185206.png?itok=-6qcD8gA
      Отвратительная рожа буэээ
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил spartach n1
      вчера в 20:48
      spartach n1:
      Только вчера чахлова только кучка коней знала,а теперь из него надежду сборной лепят )) игарян с дзагоевым уже сколько лет провожают в Европу,а пока только лёнька космос вырвался,да и тот с треском провалился ))
      https://www.soccer.ru/sites/default/files/styles/content_image/public/images/20180805185206.png?itok=-6qcD8gA
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