Символическая сборная 29-го тура: кругом москвичи!

В предпоследнем туре РФПЛ «Локомотив» стал чемпионом, а «Спартак», ЦСКА и «Динамо» одержали важные победы. «Соккер.ру» составил сборную из москвичей и двух краснодарцев.

Вратарь

Станислав Крицюк («Краснодар»)

К Андрею Синицыну не было и быть не могло никаких претензий – один из лучших вратарей текущего чемпионата, однако в Хабаровске Мурад Мусаев решил доверить ворота Станиславу Крицюку. И тренерское чутье не подвело молодого наставника. Стас справился с несколькими наскоками СКА по ходу встречи, а уже в компенсированное время второго тайма отразил пенальти от Максима Канунникова, что позволило «Краснодару» перед последним туром остаться в гонке за путевкой в Лигу чемпионов.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

У Игнатьева были сложные отрезки в карьере, но под руководством Юрия Семина Владислав переквалифицировался в правого защитника и провел в стартовом составе чемпионский сезон «Локомотива». В золотом матче Игнатьев сыграл наиважнейшую роль: во-первых, он без видимых трудностей справился с Себастьяном Дриусси, во-вторых, отдал голевую передачу на Эдера, который забил чемпионский мяч в ворота «Зенита».

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

С Юрием Семиным трудно не согласиться, когда он включает Кверквелию в тройку лучших игроков завершающегося сезона РФПЛ. Логическая цепочка выстраивается легко: «Локомотив» стал лучшей командой чемпионата – оборона была важнейшей линией железнодорожников (19 мячей пропущено, 16 из 29 на ноль) – Соломон выступил в роли главаря и командира среди защитников. Вот и в матче с «Зенитом», сменив двух напарников, грузин выступил идеально.

Тони Шунич («Динамо»)

Неспроста те прославившиеся мальчишки делили футболку Тони Шунича с помощью игры «камень-ножницы-бумага», наверняка обладатель драгоценного трофея стал еще счастливее, когда защитник его любимой команды забил в ворота «Тосно». А через пару минут Тони мог реализовать еще один угловой. В эпизоде с пропущенным мячом, конечно, сыграл не лучшим образом – держал своего игрока сзади, но в целом выступил ярко, удачно вступал в отбор и снял несколько верховых мячей.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Карьера парагвайца развивается по спирали: он играл против «Спартака» в Лиге чемпионов за «Бенфику» на позиции левого защитника, потом перебрался в «Кубань», где стал действовать в атаке, а теперь снова вернулся на фланг. В схеме с тремя центральными защитниками Мельгарехо в роли латераля выглядит весьма перспективно, здесь и сейчас тоже приносит пользу: утюжит бровку, быстро играет в пас, в отличие от Комбарова, а в ворота «Ростова» забил долгожданный гол, открывший «Спартаку» путь к победе.

Полузащитники

Александр Головин (ЦСКА)

ЦСКА катком проехался по «Арсеналу», а Головин отметился голом и результативной передачей. Особенно впечатлил, конечно же, забитый мяч: Александр на высокой скорости убежал с центра поля, а потом хладнокровно разобрался в чужой штрафной площади и даже не пробил, а закинул мяч в ворота дебютанта Обухова. Браво! Так бы и на чемпионате мира.

Роман Зобнин («Спартак»)

Последнюю фразу адресуем и Роману Зобнину, который, чувствуется, набрал отличную игровую форму. Во-первых, полузащитник «Спартака» успевает всегда и везде: если взглянуть на карту его ТТД, то выяснится, что Роман в самом прямом смысле выжигает пространство между двумя «коробками». Во-вторых, Зобнин отлично тащит мяч, классно открывается и взаимодействует с партнерами, именно его прорыв привел к красивой комбинации Промес – Ханни – Промес и второму забитому мячу. Единственное, чего Роману не хватает, так это эффективности в завершающих стадиях атак. Есть моменты, но забивать не получается.

Виктор Классон («Краснодар»)

Смолов – результативный форвард, но швед Классон посоперничает с Федором за звание самого любимого игрока «Краснодара» среди болельщиков. Виктор – универсал, он действует разнообразно и умело использует разные зоны в атаке, превращаясь в свободного радикала, чувствует себя отлично и команде приносит пользу. Вот и победа над «СКА-Хабаровском» - его головы дело.

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА)

А какие еще нужны объяснения, если форвард забивает три мяча, да еще и результативную передачу на всякий случай отдает? Федор Чалов – самый яркий игрок 29-го тура, молодой парень мечтал о хет-трике в составе ЦСКА и оформил его классическим способом – в рамках одного тайма. Молодец!

Новая надежда. Смолов не сможет – Чалов поможет?

Ахмед Муса (ЦСКА)

Еще один представитель атакующей группировки ЦСКА, разорвавшей «оружейников» из Тулы в клочья. Витиньо места не нашлось – конкуренция, знаете ли, да и не одни же армейцы в футбол играли, но Муса с дублем в стартовом составе символической сборной!

Эдер («Локомотив»)

А дуэт двух армейцев дополняет до трио железнодорожник Эдер. Этот товарищ забил решающий гол Евро-2016 и сделал Португалию и Криштиану Роналду чемпионами Европы, а теперь он нанес самый главный удар в матче с «Зенитом». Эдер забил мяч, который сделал «Локомотив» чемпионом впервые за 14 лет.

Личные вклады в чемпионство «Локомотива»

Тренер

Юрий Сёмин («Локомотив»)

«Зенит» должен был костьми ложиться в Черкизове, чтобы не упустить шанс сыграть в Лиге чемпионов, но Семина не испугала мотивация гостей. И если первый тайм еще был более или менее равным, то в перерыве Юрий Павлович внес соответствующие изменения, заставившие «Зенит» прижаться к воротам. Ну и результативная замена Эдера – фирменный знак мастера. Поздравляем с чемпионством, Юрий Палыч!