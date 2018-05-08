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Фазовый переход

вчера, 22:31
Фазовый переход

Файзулин уходит из «Зенита». Его контракт истекает летом и продлен не будет. «Соккер.ру» - о том, как очередная травма помешала раскрыться таланту сполна.

Многие любители футбола привыкли шутить, что существуют игроки, которые все время воспринимаются как молодые и перспективные. Вот так по инерции говоришь о подобном футболисте в таком ключе, а потом смотришь: ему уже за 30 лет. И задумываешься. Согласитесь, что хотя бы раз, а порой и чаще, ловили себя на таком странном ощущении.

Одним из футболистов, которые входят у ряда людей в такую категорию, остается Виктор Файзулин. Наверняка дело в том, что в памяти остаются наиболее яркие периоды карьеры, наиболее впечатляющие отрезки, остальное замыливается. Хотя в тот момент, с которым связаны воспоминания, думалось, что у игрока все впереди, что его лучший футбол еще настанет. Оказывается, что уже нет.

Так случилось с карьерой Виктора Файзулина, который в какой-то момент был одним из самых талантливых футболистов России, выиграл с «Зенитом» трижды чемпионат России, брал Кубок УЕФА и получал огромные порции похвалы от тренеров, которые неизменно говорили о Файзулине как о человеке с большим будущим.

Но Виктору суждено пополнить довольно большой и печальный список тех талантов, путь которых к вершинам преградили травмы. Файзулин выступал за «Зенит» с 2008 года, он перешел в петербургский клуб из нальчикского «Спартака» и сразу же показал свой высочайший потенциал, набирая обороты и становясь одним из ярчайших российских игроков.

Файзулин удачно вписался в игру сборной России, проведя в итоге за нее всего 24 матча, хотя казалось, что за плечами Виктора уже гораздо больше игр. Переломным стал 2015 год. Тогда Файзулин продлил контракт с «Зенитом» как раз до 2018-го, все казалось довольно безоблачным, но появилась травма колена.

Она дала о себе знать в сентябре 2015 года, к тому времени Файзулин в сезоне провел пять матчей в чемпионате России и одну встречу с «Валенсией» в Лиге чемпионов. Сложно было себе представить тогда, что те встречи окажутся для него последними за петербургский клуб. Выпадение Файзулина из обоймы получилось не слишком заметным.

И не потому, что Виктор не ценился в команде или на его исчезновение никто не обратил внимания. Просто воспринималось отсутствие как нечто временное, это был не разрыв крестообразных связок, о чем громко сразу же трубят, предвосхищая длительный сложный период восстановления. А тут загадочная травма колена. Без больших подробностей.

С тех пор Файзулин раскачивался на своеобразных качелях, которые то приближали его к возвращению в игру, то цинично отдаляли. Сообразно с этим появлялись и информационные волны в СМИ по поводу состояния Виктора. А клубу нужно было двигаться дальше, в нем происходили большие перемены, перестановки.

Сам «Зенит» с его пертурбациями давал куда больше новостных поводов, на Файзулина всерьез там перестали рассчитывать, ему нашли замену, а он продолжал бороться со своим недугом, оставаясь в тени, но не без поддержки клуба. В 2016 году он уже возвращался к тренировкам в общей группе, но организм не выдержал, снова дал слабину, снова вернулась травма.

При таких раскачиваниях, когда надежда сменяется фрустрацией, сложно держать себя в руках. Даже по редким интервью Файзулина видно, как менялось его настроение:

«Мне действительно потребуется еще одно обследование, но больше по поводу своей травмы я ничего не скажу».

Так он говорил спустя год после того, как оказался вне игры, когда стало известно, что его восстановление пошло прахом, что травма опять явилась. Понять, почему ему было не до рассуждений о здоровье и карьере, можно по его более развернутым словам, сказанным год назад:

«Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях. Да, у меня был артроз коленного состава, но не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.

Пять раз ложился под нож. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали. Их состояние не ухудшилось, просто не восстановились. Это трудно объяснить в двух словах: хрящи растут очень медленно, и непонятно вырастут они вообще или нет».

Видимо, последняя операция оказалась обнадеживающей, поскольку сам Файзулин шутил, что еще попадет на чемпионат мира. Но шутил он об этом около года назад, а в игру так и не вернулся. Очевидно, что скорость восстановления оставляла желать лучшего. Но в таких ситуациях остается только терпеть. А месяц назад Файзулин объявился с радостной вестью:

«Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в ближайшем будущем».

Хочется верить, что все проблемы Файзулина на самом деле остались в прошлом. Но в «Зените» уже прекрасно понимают, что продлевать контракт с Виктором не имеет смысла. В клубе красиво с ним попрощаются, устроят круг почета по стадиону, поскольку за десять лет игры в «Зените» Файзулин, которому уже 32 года, принес болельщикам немало ярких впечатляющих эмоций и у многих останется в ассоциациях именно связанным с чемпионскими годами клуба, с наиболее эффектной игрой.

Ясно, что после перерыва в 2,5 года тяжело обрести себя, выйти на высокий уровень, когда твое колено буквально собрано заново, а ты уже не юноша. Но все же не хочется, чтобы сентябрьский матч 2015 года с «Амкаром» остался в принципе последним в карьере Файзулина.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 14:43
Спасибо за разгром Баварии, один из лучших матчей в истории российского футбола! Навсегда запомнил его гол головой в ворота Оливера Кана.
oFANATo
oFANATo ответил Michele_Alboreto
сегодня в 12:02
Michele_Alboreto:
Что и говорить, если флагоносец номер один минусует комментарии с пожеланиями здоровья Чалову!
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
сегодня в 10:13
Никчёмный футболист. Помнится после феерического слива на ЧМ-2014 этот гражданин заявил, что никакой особой атмосферы ЧМ не почувствовал. Вышел, отыграл и в отпуск.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Артём Сальников
сегодня в 09:44
Артём Сальников:
Ахха. Фк "Кресты"? Кто бы говорил. Кресты спартачей за последнее время : Джикия, Тимофеев, Тигиев, Джано, Зобнин. Но все равно я пожелаю им здоровья и успешной карьеры. Не буду опускаться до твоего уровня.
Если ты не в курсе, то так кони нас обзывают. И каждый раз, когда кто то из наших ломался, они это и писали.
zamsb
zamsb
сегодня в 08:09
Хочется пожелать Виктору Игоревичу Файзулину не падать духом. Не всем дается богатырское здоровье, но футболом жизнь не заканчивается, Надо двигаться дальше. Пробывать себя в других сферах деятельности.
spartach n1
spartach n1 ответил Артём Сальников
сегодня в 07:27
Артём Сальников:
Ахха. Фк "Кресты"? Кто бы говорил. Кресты спартачей за последнее время : Джикия, Тимофеев, Тигиев, Джано, Зобнин. Но все равно я пожелаю им здоровья и успешной карьеры. Не буду опускаться до твоего уровня.
Ты не понял,он лишь напомнил как гинеровцы глумились над травмами Спартака называя КБ клуб-фк кресты,а теперь когда травмы у них морализаторством тут пытаются заняться,двуличные впрочем как и всегда !
spartach n1
spartach n1
сегодня в 07:23
Как и всегда кони не могут простить Спартаку что он выше в таблице и вообще !
Меня же просто радует то что не даёт им покоя,значит всё верно !))
ndedov
ndedov
сегодня в 05:56
Удачи ему по жизни!
Бутсы
Бутсы
сегодня в 05:29
    Багров-брат
    Багров-брат ответил Michele_Alboreto
    сегодня в 05:17
    Michele_Alboreto:
    Что и говорить, если флагоносец номер один минусует комментарии с пожеланиями здоровья Чалову!
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ ответил AntiherQ1488
      сегодня в 03:10
      AntiherQ1488:
      Он бесполезный. А если кто из коней, рот откроет, пусть посмотрит на ваши Фк кресты. Больше тут не будет пожелания здоровья. Только ненависть.
      Друже, "свинство" во всей красе...
      Кстати, всё хотел поинтересоваться - коли, судя по нику, ты "антихер", то кто же ты тогда?...
      Michele_Alboreto
      Michele_Alboreto ответил oFANATo
      сегодня в 00:54
      Что и говорить, если флагоносец номер один минусует комментарии с пожеланиями здоровья Чалову!
      oFANATo
      oFANATo ответил Артём Сальников
      сегодня в 00:45
      Артём Сальников:
      Ахха. Фк "Кресты"? Кто бы говорил. Кресты спартачей за последнее время : Джикия, Тимофеев, Тигиев, Джано, Зобнин. Но все равно я пожелаю им здоровья и успешной карьеры. Не буду опускаться до твоего уровня.
      Уровень ниже табуретки.
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
      сегодня в 00:06
      Он вместе с другим питерским нальчанином Олегом Самсоновым занимается строительным бизнесом. Там уже колени не нужны.
      vinyardrip
      vinyardrip ответил Артём Сальников
      вчера в 23:20
      Артём Сальников:
      Ахха. Фк "Кресты"? Кто бы говорил. Кресты спартачей за последнее время : Джикия, Тимофеев, Тигиев, Джано, Зобнин. Но все равно я пожелаю им здоровья и успешной карьеры. Не буду опускаться до твоего уровня.
      Та не парься, он сам себя ненавидит, может жизнь обидела или хз..
      kingoffam
      kingoffam ответил AntiherQ1488
      вчера в 23:20
      AntiherQ1488:
      Он бесполезный. А если кто из коней, рот откроет, пусть посмотрит на ваши Фк кресты. Больше тут не будет пожелания здоровья. Только ненависть.
      Зря ты так.Влюбой ситуации нужно стараться оставаться человеком.Не стоит ассоциировать местных троллей с футболом.Это просто пена.
      Артём Сальников
      Артём Сальников ответил AntiherQ1488
      вчера в 23:09
      AntiherQ1488:
      Он бесполезный. А если кто из коней, рот откроет, пусть посмотрит на ваши Фк кресты. Больше тут не будет пожелания здоровья. Только ненависть.
      Ахха. Фк "Кресты"? Кто бы говорил. Кресты спартачей за последнее время : Джикия, Тимофеев, Тигиев, Джано, Зобнин. Но все равно я пожелаю им здоровья и успешной карьеры. Не буду опускаться до твоего уровня.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 22:39
      Хороший футболист. Жаль. Удачи. И что бы жизнь больше так не ломала.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488
      вчера в 22:37
      Он бесполезный. А если кто из коней, рот откроет, пусть посмотрит на ваши Фк кресты. Больше тут не будет пожелания здоровья. Только ненависть.
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