|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Лестер Сити
|3:1
|Арсенал
|4
|4
|1.8
|21:45
|Матч завершен
|Челси
|1:1
|Хаддерсфилд
|1.22
|6.15
|14
|22:00
|Матч завершен
|Манчестер Сити
|3:1
|Брайтон энд Хоув
|1.16
|8.3
|14.5
|22:00
|Матч завершен
|Тоттенхэм
|1:0
|Ньюкасл
|1.17
|7.5
|14
|21:45
|сегодня
|Вест Хэм
|-:-
|Ман Юнайтед
|4.65
|3.9
|1.8
|Испания. Примера 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|22:30
|Матч завершен
|Севилья
|3:2
|Реал
|2.2
|4
|2.8
|Италия. Кубок 2017/2018, Финал
|1
|X
|2
|22:00
|Матч завершен
|Ювентус
|4:0
|Милан
|2
|3.1
|4.2