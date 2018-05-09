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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал441.8
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:1 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд1.226.1514
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.168.314.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл1.177.514
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.653.91.8
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 3:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.242.8
Италия. Кубок 2017/2018, Финал1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 4:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан23.14.2

Педро

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