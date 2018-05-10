Топ-7 трансферных ошибок «Челси»

«Аристократы» потеряли очки в АПЛ, Лига чемпионов уплывает. «Соккер.ру» называет одну из главных причин неудач – грубые ляпы с футбольными трансферами.

По разным причинам «Челси» не получил максимум от ряда приличных футболистов вроде Филипе Луиса, Райана Бертрана, Хуана Куадрадо, Оскара или Дэниела Старриджа. Но есть потери футболистов, которые могли принести даже больше пользы, как на поле, так и за его пределами. «Челси» странным образом расстается с перспективными игроками, ведь те не выдерживают конкуренции - собрали четыре состава, если помнить об арендах.

Даже Петра Чеха выжили в пользу Куртуа, но разве бельгиец всегда хорош? Конечно, вратарь-ветеран не подходит для этого списка – не было в запасе столько игровых сил и времени, как у молодых коллег. Но неумение «Челси» обращаться с игроками разного возраста приводило как к странным потерям перспективных ребят, так и к Лэмпарду в футболке «Манчестер Сити». Расставаться так, чтобы клуб был в выигрыше во всех смыслах, в «Челси» не умеют.

7-е место. Арьен Роббен (2007 год)

Потеряли или заработали? Формально заработали – ПСВ получил за молодого хавбека Арьена 18 млн евро, а «Реал» оплатил за вингера вдвое больше. Но если вспомнить, что позже «Бавария» с отличной скидкой забрала себе лидера на много лет – проиграли и «Челси», и «Реал».

Кого потеряли? За одиннадцать сезонов после ухода из «Челси» Роббен забил полторы сотни мячей и отдал десятки голевых передач, которые мог бы коллекционировать в составе лондонцев. Арьен выиграл 20 трофеев, влиял на игру «Баварии» в ЛЧ, стал звездой сборной Нидерландов и едва не привел ее к мировому титулу. Роббен вовремя ушел из «Челси», и хотя не заиграл в «Реале» - свою команду нашел. «Аристократы» потеряли игрока королевской крови и характера, ведь возвращался, невзирая на травмы.

6-е место. Хуан Мата (2014)

Потеряли или заработали? Снова заработали. Покупали у «Валенсии» хавбека дешевле, чем отдали. Но не все измеряется деньгами, ведь Хуан Мата отлично играл за «Челси», в чем убедитесь далее.

Кого потеряли? Человека, который забил за «Челси» в последнем сезоне 16 мячей и отдал 20 голевых передач. Так что «аристократы» в очередной раз показали, что не умеют работать с игроками, которых надо поддержать или развить. Когда Мата был на пике – его талантом пользовались, как только пришлось восстановить форму Хуана – отдали его МЮ. В нынешнем составе есть похожие примеры, так что уходы не за горами.

5-е место. Диего Коста (2018)

Потеряли или заработали? По деньгам в третий раз успех. «Челси» заплатил за испанского нападающего меньше, чем «Атлетико», выкупая игрока обратно. Но снова надо учитывать игру в футбол и цену таких «заработков».

Кого потеряли? Форварда, который идеально подходил «Челси», принес чемпионство и структурно вписывался лучше, чем дорогущий Мората. С «Атлетико» Диего сразу вышел в финал Лиги Европы, забил после возвращения 7 мячей и отдал 3 голевые. После глупого расставания с Диего с помощью смс-сообщения, в «Челси» решили не повторять ошибку. Батшуайи отпустили в «Боруссию» на правах аренды, а ведь до травмы бельгиец в Дортмунде играл ярче, чем в Лондоне.

4-е место. Неманья Матич (2017)

Потеряли или заработали? Матича упускали дважды. В первый раз ошибка обошлась в 20 млн евро, во второй намного дороже – по цене заработков в ЛЧ. Канте без опытного напарника в центре поля не успевал играть за двоих. Без Матича «Челси» смотрел на ошибки Бакайоко, а теперь и Н’Голо могут потерять без путевки в главный еврокубок.

Кого потеряли? Хавбека, которого Моуриньо приютил с огромным удовольствием. Жозе удивился, что в «Челси» отпустили Матича в состав конкурента. МЮ заплатил сорок пять миллионов евро, получив опытного, физически крепкого и техничного Кэррика 2.0. Матича всегда будут недооценивать те, кому важнее прически Погба, но Моуриньо прав – если бы в МЮ все были профессиональные, как Неманья, от «Севильи» бы не вылетели.

3-е место. Ромелу Лукаку (2014)

Потеряли или заработали? Купили за 15, продали за 35, но потеряли, поскольку цена Лукаку за три года в «Эвертоне» выросла до 85 млн евро. Получается, не заработали почти 65 млн евро, заодно прокол с бельгийцем привел к новым тратам и ошибкам на рынке форвардов.

Кого потеряли? Нападающего, который мог застолбить место в центре атаки на много лет. Форварда, ставшего одним из самых дорогих в истории футбола. Игрока, который сейчас является основным в МЮ. А когда Моуриньо теряет его на время – Жозе сразу напоминает после ошибок сменщиков Ромелу, насколько тот важен. Стиль у бельгийца не самый яркий, но пашет как танк. Или как раньше Дрогба – легенда «Челси».

2-е место. Кевин Де Брюйне (2014)

Потеряли или заработали? Купили дешево, продали намного дороже, но снова пользуемся алгоритмом Лукаку. «Челси» за 22 млн евро отпустил парня, который через год стоил 76 млн евро. Чистый убыток «аристократов» получается в районе 60 млн евро, но Де Брюйне мог приносить кубки ЛЧ и победы в АПЛ, а это сотни миллионов.

Кого потеряли? Терри как-то заявил, что Лукаку, Де Брюйне и Салах – не промахи «Челси». Бывший капитан не умеет смотреть на футбол как тренер или спортивный директор, и в этом ничего страшного нет. Страшнее, что Де Брюйне рос не по дням, а по часам, но этого не заметили. Теперь после ста матчей в АПЛ у него сказочные показатели и медаль чемпиона. А ведь мог вести к «золоту» именно «Челси», отдавая изумительные голевые передачи. Отпустить Де Брюйне, который был готов к большому рывку – невероятная и невосполнимая глупость.

1-е место. Мохамед Салах (2016)

Сколько потеряли? Двести миллионов фунтов. Ведь сейчас рыночная цена Салаха подскочила до небес, и если бы он из «Челси» переходил в условный «Реал» - лондонцы могли вложить заработанные деньги в новый стадион. Плюс доходы от рекламы, ведь Мохамед – очень популярный футболист. Может, даже больше 200 млн фунтов, только в ЛЧ за сезон можно заработать в районе сотни в евро.

Кого потеряли? Игрока, который в 50 первых матчах за «Ливерпуль» забил 43 мяча и отдал 13 голевых передач. «Челси» упустил человека, который вывел «красных» Клоппа в финал Лиги чемпионов, о котором Конте может только мечтать. Антонио рассказывает, что такой успех невозможен без везения. Но Салаху в «Челси» как раз не повезло – в него не поверили. А потом «Рома» и «Ливерпуль» выступили успешнее. Как видите, у многих клубов – от «Вольфсбурга» до «Эвертона», подход к талантливым и мастеровитым игрокам «Челси» грамотнее, чем у самих лондонцев.

Показательно, что для всех названных отъезд из Лондона не стал черной меткой в карьере. А самые молодые еще и успели заметно прибавить в мастерстве. И продолжают радовать. Для Салаха сезон не завершится в финале Лиги чемпионов. Мохамед, как и Де Брюйне или Лукаку, отправятся в Россию на чемпионат мира. Абрамовича не порадуют, но других граждан его родины могут развлечь футболом, на который в «Челси» их мотивировать не сумели.