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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.73.91.8
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 23 тур1X2
16:00 12’ Логотип футбольный клуб Носта (Новотроицк)Носта 0:0 Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинск---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 56’ Логотип футбольный клуб Арарат М (Москва)Арарат М 4:1 Логотип футбольный клуб Строгино (Москва)Строгино1.44.56.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бр (Брянск)Динамо Бр -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 31 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону)СКА1.1816
Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель4.853.91.67

Топ-7 трансферных ошибок «Челси»

вчера, 10:00
Топ-7 трансферных ошибок «Челси»

«Аристократы» потеряли очки в АПЛ, Лига чемпионов уплывает. «Соккер.ру» называет одну из главных причин неудач – грубые ляпы с футбольными трансферами.

По разным причинам «Челси» не получил максимум от ряда приличных футболистов вроде Филипе Луиса, Райана Бертрана, Хуана Куадрадо, Оскара или Дэниела Старриджа. Но есть потери футболистов, которые могли принести даже больше пользы, как на поле, так и за его пределами. «Челси» странным образом расстается с перспективными игроками, ведь те не выдерживают конкуренции - собрали четыре состава, если помнить об арендах.

Даже Петра Чеха выжили в пользу Куртуа, но разве бельгиец всегда хорош? Конечно, вратарь-ветеран не подходит для этого списка – не было в запасе столько игровых сил и времени, как у молодых коллег. Но неумение «Челси» обращаться с игроками разного возраста приводило как к странным потерям перспективных ребят, так и к Лэмпарду в футболке «Манчестер Сити». Расставаться так, чтобы клуб был в выигрыше во всех смыслах, в «Челси» не умеют. 

7-е место. Арьен Роббен (2007 год)

Потеряли или заработали? Формально заработали – ПСВ получил за молодого хавбека Арьена 18 млн евро, а «Реал» оплатил за вингера вдвое больше. Но если вспомнить, что позже «Бавария» с отличной скидкой забрала себе лидера на много лет – проиграли и «Челси», и «Реал».

Кого потеряли? За одиннадцать сезонов после ухода из «Челси» Роббен забил полторы сотни мячей и отдал десятки голевых передач, которые мог бы коллекционировать в составе лондонцев. Арьен выиграл 20 трофеев, влиял на игру «Баварии» в ЛЧ, стал звездой сборной Нидерландов и едва не привел ее к мировому титулу. Роббен вовремя ушел из «Челси», и хотя не заиграл в «Реале» - свою команду нашел. «Аристократы» потеряли игрока королевской крови и характера, ведь возвращался, невзирая на травмы.  

6-е место. Хуан Мата (2014)

Потеряли или заработали? Снова заработали. Покупали у «Валенсии» хавбека дешевле, чем отдали. Но не все измеряется деньгами, ведь Хуан Мата отлично играл за «Челси», в чем убедитесь далее.

Кого потеряли? Человека, который забил за «Челси» в последнем сезоне 16 мячей и отдал 20 голевых передач. Так что «аристократы» в очередной раз показали, что не умеют работать с игроками, которых надо поддержать или развить. Когда Мата был на пике – его талантом пользовались, как только пришлось восстановить форму Хуана – отдали его МЮ. В нынешнем составе есть похожие примеры, так что уходы не за горами.

5-е место. Диего Коста (2018)

Потеряли или заработали? По деньгам в третий раз успех. «Челси» заплатил за испанского нападающего меньше, чем «Атлетико», выкупая игрока обратно. Но снова надо учитывать игру в футбол и цену таких «заработков».  

Кого потеряли? Форварда, который идеально подходил «Челси», принес чемпионство и структурно вписывался лучше, чем дорогущий Мората. С «Атлетико» Диего сразу вышел в финал Лиги Европы, забил после возвращения 7 мячей и отдал 3 голевые. После глупого расставания с Диего с помощью смс-сообщения, в «Челси» решили не повторять ошибку. Батшуайи отпустили в «Боруссию» на правах аренды, а ведь до травмы бельгиец в Дортмунде играл ярче, чем в Лондоне.

4-е место. Неманья Матич (2017)

Потеряли или заработали? Матича упускали дважды. В первый раз ошибка обошлась в 20 млн евро, во второй намного дороже – по цене заработков в ЛЧ. Канте без опытного напарника в центре поля не успевал играть за двоих. Без Матича «Челси» смотрел на ошибки Бакайоко, а теперь и Н’Голо могут потерять без путевки в главный еврокубок.

Кого потеряли? Хавбека, которого Моуриньо приютил с огромным удовольствием. Жозе удивился, что в «Челси» отпустили Матича в состав конкурента. МЮ заплатил сорок пять миллионов евро, получив опытного, физически крепкого и техничного Кэррика 2.0. Матича всегда будут недооценивать те, кому важнее прически Погба, но Моуриньо прав – если бы в МЮ все были профессиональные, как Неманья, от «Севильи» бы не вылетели.

3-е место. Ромелу Лукаку (2014)

Потеряли или заработали? Купили за 15, продали за 35, но потеряли, поскольку цена Лукаку за три года в «Эвертоне» выросла до 85 млн евро. Получается, не заработали почти 65 млн евро, заодно прокол с бельгийцем привел к новым тратам и ошибкам на рынке форвардов.

Кого потеряли? Нападающего, который мог застолбить место в центре атаки на много лет. Форварда, ставшего одним из самых дорогих в истории футбола. Игрока, который сейчас является основным в МЮ. А когда Моуриньо теряет его на время – Жозе сразу напоминает после ошибок сменщиков Ромелу, насколько тот важен. Стиль у бельгийца не самый яркий, но пашет как танк. Или как раньше Дрогба – легенда «Челси».

2-е место. Кевин Де Брюйне (2014)

Потеряли или заработали? Купили дешево, продали намного дороже, но снова пользуемся алгоритмом Лукаку. «Челси» за 22 млн евро отпустил парня, который через год стоил 76 млн евро. Чистый убыток «аристократов» получается в районе 60 млн евро, но Де Брюйне мог приносить кубки ЛЧ и победы в АПЛ, а это сотни миллионов.

Кого потеряли? Терри как-то заявил, что Лукаку, Де Брюйне и Салах – не промахи «Челси». Бывший капитан не умеет смотреть на футбол как тренер или спортивный директор, и в этом ничего страшного нет. Страшнее, что Де Брюйне рос не по дням, а по часам, но этого не заметили. Теперь после ста матчей в АПЛ у него сказочные показатели и медаль чемпиона. А ведь мог вести к «золоту» именно «Челси», отдавая изумительные голевые передачи. Отпустить Де Брюйне, который был готов к большому рывку – невероятная и невосполнимая глупость.  

1-е место. Мохамед Салах (2016)

Сколько потеряли? Двести миллионов фунтов. Ведь сейчас рыночная цена Салаха подскочила до небес, и если бы он из «Челси» переходил в условный «Реал» - лондонцы могли вложить заработанные деньги в новый стадион. Плюс доходы от рекламы, ведь Мохамед – очень популярный футболист. Может, даже больше 200 млн фунтов, только в ЛЧ за сезон можно заработать в районе сотни в евро.

Кого потеряли? Игрока, который в 50 первых матчах за «Ливерпуль» забил 43 мяча и отдал 13 голевых передач. «Челси» упустил человека, который вывел «красных» Клоппа в финал Лиги чемпионов, о котором Конте может только мечтать. Антонио рассказывает, что такой успех невозможен без везения. Но Салаху в «Челси» как раз не повезло – в него не поверили. А потом «Рома» и «Ливерпуль» выступили успешнее. Как видите, у многих клубов – от «Вольфсбурга» до «Эвертона», подход к талантливым и мастеровитым игрокам «Челси» грамотнее, чем у самих лондонцев.

Показательно, что для всех названных отъезд из Лондона не стал черной меткой в карьере. А самые молодые еще и успели заметно прибавить в мастерстве. И продолжают радовать. Для Салаха сезон не завершится в финале Лиги чемпионов. Мохамед, как и Де Брюйне или Лукаку, отправятся в Россию на чемпионат мира. Абрамовича не порадуют, но других граждан его родины могут развлечь футболом, на который в «Челси» их мотивировать не сумели.  

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Все комментарии
Dark MU
Dark MU
сегодня в 16:13
Посмотрим, подтвердит ли свой класс Салах во 2 сезоне, или же окажется что этот сезон был просто удачный
drimmer
drimmer ответил Tott_Hot
сегодня в 09:48
Tott_Hot:
А кто раскрылся в Челси после перехода в оный клуб? Ни одного не вспомню. Только утухшие Торресы и проданные за бесценок Салахи. При этом на поле не играет ни одного англичанина, если Кэхилл сидит в запасе. Очень странный клуб. А есть ли у него сейчас перспективные воспитанники? Фаны, ответьте, это здоровый интерес, не стеб.
Не так давно был грозный клуб. Челси в те времена мощен был - грознее только мю
drimmer
drimmer ответил Медив
сегодня в 09:43
Медив:
Я бы не сказал, что это проколы... Да, клуб не держится за талантливых футболистов и позволяет им реализовать себя в других местах. Хотя могли бы замариновать их на скамейке до потери пульса. Кто то думает, что среди скамеечников МС, МЮ, Барселоны, Реала и остальных нет потенциальных Салахов? Есть конечно, просто никто не хочет отпускать более менее перспективного игрока, чтобы потом не показывали пальцем типа "Оло-ло, прокололся...". По этому и просят за Асенсио сотню лямов - больше чем у чувака игр в основе. Глупо. Челси продал бы его за сорок и все были бы счастливы. А за сто его никто не купит, и играть он не будет... Это разве не прокол? Вот покупки это проколы. Бакайоко, с одним вменяемым сезоном за карьеру. Дзаппакоста, о котором узнали только после перехода в Челси. Мората - человек-замена, как основной нап в самую интенсивную лигу Европы, на полсотни матчей в год. Эмерсон после травмы, Дринкуотер в процессе лечения травмы... Вот это реальные косяки
Мората в реале выделялся. Ютуб подтвердит. Контроль мяча, обводка, техника в целом, пас, удар приличный. Там он мне очень нравился-потенциально будущий железный игрок основы. В челси не видно его
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Медив
сегодня в 06:05
Медив:
Кристенсен - воспитанник Челси. Из англичан есть Дринкуотер и Баркли. Из молодых периодически сидит на лавке Хадсон Одои. Мог видеть на поле 17 летнего Ампаду, но он травмирован. Перспективных - море, чемпионы мира и Европы разных возрастов в составе Англии, победители и финалисты юношеской ЛЧ. Все фамилии перечислять тебе не буду - это долго. Среди наиболее талантливых считают Масона Маунта - лучший игрок ЧЕ-2017 до 19 лет. Сейчас в аренде в Витессе - 5 ассистов в последних 4 матчах. Лофтуса и Абрахама ты и сам видел. Еще в этом году в АПЛ светились Палмер за Хаддерсфилд, увы травмировался и практически не играл, и Браун за Брайтон. Если хочется увидеть воспитанников Челси воочию прям сейчас, можешь понаблюдать за текущим ЧЕ до 17, там за голландцев играет Редан - пока лучший бомбардир турнира. Я ответил на твой не стебный вопрос? Если у руля Челси не будет стоять очередной крейзи, а спокойный тренер, который будет работать на перспективу - клуб ожидает хорошее будущее
более чем открытый ответ) спасибо. Не знал что Кристенсен - воспитанник, он вродь как датчанин, хотя наш Дайер тоже начинал свой путь в Португалии. На счет юношеской ЛЧ точняк, подзабыл.
Медив
Медив ответил Tott_Hot
сегодня в 00:26
Tott_Hot:
А кто раскрылся в Челси после перехода в оный клуб? Ни одного не вспомню. Только утухшие Торресы и проданные за бесценок Салахи. При этом на поле не играет ни одного англичанина, если Кэхилл сидит в запасе. Очень странный клуб. А есть ли у него сейчас перспективные воспитанники? Фаны, ответьте, это здоровый интерес, не стеб.
Кристенсен - воспитанник Челси. Из англичан есть Дринкуотер и Баркли. Из молодых периодически сидит на лавке Хадсон Одои. Мог видеть на поле 17 летнего Ампаду, но он травмирован. Перспективных - море, чемпионы мира и Европы разных возрастов в составе Англии, победители и финалисты юношеской ЛЧ. Все фамилии перечислять тебе не буду - это долго. Среди наиболее талантливых считают Масона Маунта - лучший игрок ЧЕ-2017 до 19 лет. Сейчас в аренде в Витессе - 5 ассистов в последних 4 матчах. Лофтуса и Абрахама ты и сам видел. Еще в этом году в АПЛ светились Палмер за Хаддерсфилд, увы травмировался и практически не играл, и Браун за Брайтон.
Если хочется увидеть воспитанников Челси воочию прям сейчас, можешь понаблюдать за текущим ЧЕ до 17, там за голландцев играет Редан - пока лучший бомбардир турнира.
Я ответил на твой не стебный вопрос?
Если у руля Челси не будет стоять очередной крейзи, а спокойный тренер, который будет работать на перспективу - клуб ожидает хорошее будущее
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 23:07
Потеряли Матича и Косту-привет 5 место. Салах проводит просто фантастический сезон, не факт,что следующий будет хоть на 50% подобен этому.Еще можно вспомнить травмата Стариджа, как он зажигал в сезоне 13-14.
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov
вчера в 21:46
Да половину из них выжил Маур!!!
Мату (постоянно убирал его из состава, - ибо нефиг!),
Лукаку (после незабитого пенальти в супер-кубке Англии, но он реально тогда овощ был!),
Де Брюйне (он его просто гнобил и смеялся над ним, хотя чувак просился играть, но якобы плохо тренировался).
Не помню про Салаха, но не удивлюсь .... Хотя Салах в Челси тогда только мазал! Я его игру отлично помню! Но и играть ему тогда не давали, как, например, сейчас дают Морате.
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov ответил Tott_Hot
вчера в 21:39
Tott_Hot:
А кто раскрылся в Челси после перехода в оный клуб? Ни одного не вспомню. Только утухшие Торресы и проданные за бесценок Салахи. При этом на поле не играет ни одного англичанина, если Кэхилл сидит в запасе. Очень странный клуб. А есть ли у него сейчас перспективные воспитанники? Фаны, ответьте, это здоровый интерес, не стеб.
Есть в Челси воспитанники. Тэмми Абрахам сейчас в Суонси, Рубен Лофтус-Чик в Кристал Пэлас. Но Челси сам их и не раскрывает. Смотрит на них в аренде.
Ждём-с
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 20:48
А кто раскрылся в Челси после перехода в оный клуб? Ни одного не вспомню. Только утухшие Торресы и проданные за бесценок Салахи. При этом на поле не играет ни одного англичанина, если Кэхилл сидит в запасе. Очень странный клуб. А есть ли у него сейчас перспективные воспитанники? Фаны, ответьте, это здоровый интерес, не стеб.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 19:47
Коста конечно, скандалист, но увы после его ухода форварда который мог бы его адекватно заменить у Челси так и не нашлось. Мората пока не нашел себя в Англии, Батшуайи отдали в аренду в Дортмунд, где он начал забивать, а вместо него взяли Жиру, который пока забил меньше чем наверное хотели в Челси. Поэтому я бы поставил потери Косты на первое место.
DXTK
DXTK
вчера в 19:44
Для полного комплекта осталось продать Азара.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 19:20
Да ну, просто не каждый футболист приживается в команде, бывает с тренером не находит общий язык, кто-то с партнёрами. Бывает и личные факторы влияют на игру, проблемы в семье, адаптация в новой стране. Вот с Робенном так вышло, что только в Баварии нашёл команду для себя. Тот же Месси например, в Челси не прижился бы никогда, а Лэмпарда трудно представить в составе Барселоны. У каждого футболиста свой "футбольный дом".
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 16:20
Суть статьи написать о Салахе
Руслан Рахимбаев
Руслан Рахимбаев
вчера в 15:18
Точно люля кебаб зделает.Срочно Аршавина надо вызывать иначе кронты сб.России а так хоть какой то шанс есть с Шавой.
Медив
Медив ответил The Frei
вчера в 14:53
The Frei:
Бакайоко взят на долгосрочную перспективу, он не должен был прийти и сразу заменить Матича. Ему всего 23 года, у него есть все, техника, физика, осталось только набраться опыта и это будет один из лучших опорника мира. Ты можешь сказать: А вот Мората всего на год старше, нам ждать когда и он опыта наберётся? Нет Мората - бревно, тупиковая ветвь развития, а у Бакайоко есть огромный нереализованный талант.
По поводу Мораты, я высказал мнение в первом посте. Его тупо убила идиотская политика топов держать перспективный молодняк до упора. Мората и Педро может были бы не хуже Салаха и де Брюйне, если бы их до 25 лет не держали на скамейке. Их организм не привык к таким нагрузкам, они не могут отыграть целый матч просто физически. И тут уже ничего не изменишь. К таким нагрузкам надо приучать организм пока он растет, а не мариновать на банке, выпуская на полтайма первые пять лет карьеры.
И Челси очень тупит подбирая таких игроков у топов с огромными ценниками, типа как за мега-звезд. И если они еще раз в это встрянут купив Асенсио, это просто охарактерищует руководство, как неучищахся на ошибках идиoтов
Медив
Медив ответил The Frei
вчера в 14:49
The Frei:
Бакайоко взят на долгосрочную перспективу, он не должен был прийти и сразу заменить Матича. Ему всего 23 года, у него есть все, техника, физика, осталось только набраться опыта и это будет один из лучших опорника мира. Ты можешь сказать: А вот Мората всего на год старше, нам ждать когда и он опыта наберётся? Нет Мората - бревно, тупиковая ветвь развития, а у Бакайоко есть огромный нереализованный талант.
Возможно. Я не ждал, что Бакайоко, Рюдигер и Кристенсен в первый совместный сезон будут защищаться лучше, чем их предшественники, которые вместе играли десятилетие. Им нужно время. Но если Рюдигер и Кристенсен выдают провальные матчи через раз, что можно списать на недопонимание и молодость, то Бакайоко всегда играет на одном фиговом уровне. Что заставляет задаваться вопросом, может это и есть его уровень. Хотя да, для опорника 23 это не возраст, Канте тоже не в 18 раскрылся.
The Frei
The Frei ответил Медив
вчера в 14:00
Медив:
Я бы не сказал, что это проколы... Да, клуб не держится за талантливых футболистов и позволяет им реализовать себя в других местах. Хотя могли бы замариновать их на скамейке до потери пульса. Кто то думает, что среди скамеечников МС, МЮ, Барселоны, Реала и остальных нет потенциальных Салахов? Есть конечно, просто никто не хочет отпускать более менее перспективного игрока, чтобы потом не показывали пальцем типа "Оло-ло, прокололся...". По этому и просят за Асенсио сотню лямов - больше чем у чувака игр в основе. Глупо. Челси продал бы его за сорок и все были бы счастливы. А за сто его никто не купит, и играть он не будет... Это разве не прокол? Вот покупки это проколы. Бакайоко, с одним вменяемым сезоном за карьеру. Дзаппакоста, о котором узнали только после перехода в Челси. Мората - человек-замена, как основной нап в самую интенсивную лигу Европы, на полсотни матчей в год. Эмерсон после травмы, Дринкуотер в процессе лечения травмы... Вот это реальные косяки
Бакайоко взят на долгосрочную перспективу, он не должен был прийти и сразу заменить Матича.

Ему всего 23 года, у него есть все, техника, физика, осталось только набраться опыта и это будет один из лучших опорника мира.

Ты можешь сказать: А вот Мората всего на год старше, нам ждать когда и он опыта наберётся? Нет Мората - бревно, тупиковая ветвь развития, а у Бакайоко есть огромный нереализованный талант.
alfranza
alfranza ответил YRunner
вчера в 13:54
YRunner:
Наших люлями не удивишь)
Это и печалит.
lejnin
lejnin ответил zim289
вчера в 13:25
zim289:
+100500 Уход Косты повлиял на Челси сильнее, чем 4 других вместе взятых случая в статье.
С другой стороны: держать в составе человека, который всем видом показывал, что хочет перейти в Китай на бешенные бабосы тоже бомба замедленного действия...хотя да, как основной нап он был лучшим после Дрогба
lejnin
lejnin
вчера в 13:23
Как говорит народная мудрость: всем примеры - это бабка надвое сказала...не факт, что останься Салах в Челси, он стал бы класть по 40 мячей за сезон даже при полном доверии...он нашёл свою команду с идеальной для него стратегией и партнёрами, вот и попёрло. И если перейдёт в Реал, то вполне возможно, что и утухнет, вышеприведенный Роббен перед глазами... То же самое касается и остальные примеры - просто люди нашли свою команду и это никак не связано с тем, что их упустил Челси
Медив
Медив
вчера в 12:53
Я бы не сказал, что это проколы... Да, клуб не держится за талантливых футболистов и позволяет им реализовать себя в других местах. Хотя могли бы замариновать их на скамейке до потери пульса. Кто то думает, что среди скамеечников МС, МЮ, Барселоны, Реала и остальных нет потенциальных Салахов? Есть конечно, просто никто не хочет отпускать более менее перспективного игрока, чтобы потом не показывали пальцем типа "Оло-ло, прокололся...". По этому и просят за Асенсио сотню лямов - больше чем у чувака игр в основе. Глупо. Челси продал бы его за сорок и все были бы счастливы. А за сто его никто не купит, и играть он не будет... Это разве не прокол?
Вот покупки это проколы. Бакайоко, с одним вменяемым сезоном за карьеру. Дзаппакоста, о котором узнали только после перехода в Челси. Мората - человек-замена, как основной нап в самую интенсивную лигу Европы, на полсотни матчей в год. Эмерсон после травмы, Дринкуотер в процессе лечения травмы... Вот это реальные косяки
zim289
zim289 ответил Владимир Ушаков
вчера в 12:20
Владимир Ушаков:
Заезженная тема, Салах и Де Брейне не хотели биться за место в основе, хотели без конкуренции иметь место в основе, не соответствуя уровню основы Челси, вот и ушли в те клубы, которые им это дали. Матич сам собирался уйти из Челси к Моуриньо в МЮ. Реальная ошибка - это уход Косты глупейшим образом, в связи с чем у команды не стало топ-нападающего, как результат Челси наверняка не будет в ЛЧ.
+100500
Уход Косты повлиял на Челси сильнее, чем 4 других вместе взятых случая в статье.
YRunner
YRunner ответил alfranza
вчера в 12:20
alfranza:
Салах чую сделает из сб. России на ЧМ - люля-кебаб.
Наших люлями не удивишь)
El Dassory
El Dassory
вчера в 12:16
Да уж распродажа получилась невыгодной, состав был бы лучшим в мире, главное после ухода Косты с Матичем Челси обескровился, а замены не потянули.
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 11:38
Чего все так прицепились к этой Севилье...
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 11:30
Ну многое за уши притянули,а так Роббен это самая главная потеря
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 11:16
Фатальное невезение/глупость.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 11:11
Заезженная тема, Салах и Де Брейне не хотели биться за место в основе, хотели без конкуренции иметь место в основе, не соответствуя уровню основы Челси, вот и ушли в те клубы, которые им это дали. Матич сам собирался уйти из Челси к Моуриньо в МЮ. Реальная ошибка - это уход Косты глупейшим образом, в связи с чем у команды не стало топ-нападающего, как результат Челси наверняка не будет в ЛЧ.
alfranza
alfranza
вчера в 10:41
Салах чую сделает из сб. России на ЧМ - люля-кебаб.
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