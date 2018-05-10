DreamTeam для «Шальке»

Подходит к концу очередной сезон Бундеслиги, который преподнес нам множество сюрпризов. Шучу – главная интрига умерла еще на старте чемпионата, когда маэстро Хайнкес решил выручить «Баварию» и возглавил ее до конца сезона. Итог вы все знаете.

Однако если говорить о неожиданных поворотах, то сразу же надо отметить прибавление в цеху молодых тренеров Бундеслиги – «Шальке», ведомое Домеником Тедеско, заслуженно занимает вторую строчку, оставив за собой заклятого врага из Дортмунда, «Хоффенхайм», «Байер» и «Лейпциг». Лига Чемпионов возвращается на «Фелтинс Арену», но, к сожалению, этот праздник осенью может омрачиться для болельщиков. Два молодых дарования клуба уже совершенно точно покинут команду – «Бавария» оперативно прибрала к рукам Леона Горецку (причем абсолютно бесплатно), а Макс Майер обиделся на руководство за нежелание приравнять его к статусу ключевого игрока с соответствующим контрактом, посему уйдет свободным агентом.

И тут автор призадумался – из года в год «Шальке» теряет ключевых игроков, причем не всегда отбивает их стоимость – вспомнить пример Колашинаца (свободный агент). Но как бы сегодня выглядели «кобальтовые», если бы бюджеты позволяли удерживать игроков, а не отпускать их на просторы европейского футбола, в том числе и к прямым конкурентам? Вот что в итоге получилось:

Вратарь: Мануэль Нойер (резерв – Фабиан Гифер)

Кто-то сомневался? Капитан «Баварии», капитан сборной, невероятный харизмат и уже наверняка - легенда немецкого футбола. И хотя последние два года омрачаются для Мануэля тяжелыми переломами левой ноги, из-за чего ворота «Баварии» защищает Свен Ульрайх – вряд ли Свену гарантировано место в основе после восстановления Нойера. А ведь многие уже даже позабыли, какую шумиху подняли болельщики «Шальке» в 2011 году, когда узнали, что их талантливый воспитанник пополнит стан мюнхенского клуба.

Левый защитник: Сеад Колашинац (резерв – Кристиан Фукс)

И вновь воспитанник клуба. Хотя автор долго сомневался, кого включать в основу, все-таки выбор сделал в пользу талантливого, а главное – молодого боснийца, у которого все шансы застолбить за собой левую бровку в «Арсенале» на долгие годы. И главное, что Колашинац – отличный пример того, как ограниченный бюджет (и не самый грамотный менеджмент) отправляет в нокаут любые попытки удержать талантливых игроков.

Центральные защитники: Хайко Вестерманн и Жоэль Матип

(резерв: Кирякос Пападопулос, Бенедикт Хеведес, Тило Керер?)

Вы в шоке? Придется объяснить. Хайко Вестерманн был железным игроком основы и бойцом в последнем сезоне, когда «Шальке» был физически близок к чемпионству – сезон-2009/2010. К слову, последний сезон, когда в профессионализме «железного Феликса» сомневаться не приходилось. Казалось, обойма центрбеков из Вестерманна и Хеведеса с Матипом и Пападопулосом – это лучшее, чем может располагать тренер в Германии (если он не тренирует «Баварию»). Однако летом Вестерманна продают за 7 миллионов в «Гамбург». Вы понимаете для чего? До сих пор никто не понимает. А все разговоры о финансовых трудностях – перестаньте. К слову, стоимость Вестерманна – это годовая зарплата Рауля, который тем летом переехал в Гельзенкирхен.

Что касается Матипа, то Жоэль совершил прогулку по печально известному маршруту для болельщиков немецкого клуба «Игра в основе - свободный агент - контракт с топ-клубом». И в «Ливерпуле» на него уповают, как на единственного надежного напарника для ван Дейка. Но почему такой резерв? И зачем включать сюда Тило Керера – человека, который еще находится в составе клуба?

Начнем с Пападопулоса - «Шальке» сам расстался с греком, которому помешали травмы. Хеведес - формально еще член команды, скорее всего летом вернется из Турина, в котором из-за травм себя не обрел, но не факт, что задержится в «Шальке». К слову, зачем Бенедикт уехал в «Ювентус» - хотел получить нужную игровую практику для ЧМ, поскольку решил, что игра в составе итальянцев точно гарантирует ему место в сборной. Теперь не факт, что вообще попадет на ЧМ.

И теперь к Тило Кереру – зачем? Невероятно талантливый центрбек, который может сыграть и справа (причем как крайнего защитника, так и фулбека, при желании – даже атакующего крайнего), уже наверняка находится на радарах финансовых воротил мирового футбола. Его контракт рассчитан до июня 2019 года, а учитывая его стремительно растущие репутацию и уровень игры – если «Шальке» не перезаключит с ним контракт, то сезон 19/20 Керер может начать в составе другого клуба. Плавали – знаем.

Правый защитник: Рафинья (резерв: Ацуто Утида)

На самом деле японец – довольно противоречивая фигура, но все огрехи в обороне всегда покрывал невероятной трудоспособностью, приличной скоростью и любовью поддерживать атаки. Однако его конкурент на этой позиции: во-первых, отыграл на порядок больше матчей за «кобальтовых», во-вторых, продолжает выступления в Европе, причем – вот ирония – с 2011 года за «Баварию». Хоть и транзитом через «Дженоа». Да и смотрится он не в порядок аккуратнее, хоть недавно и привез роковой гол в ворота «Баварии» против «Реала» в полуфинале ЛЧ. Плюсы Рафиньи перевешивают плюсы самурая, которого по итогу без сожалений отдали «Униону» за 1 миллион евро, откуда японец вернулся на родину.

Дуэт центральных полузащитников: Иван Ракитич и Леон Горецка (Запас: Макс Майер и Льюис Холтби)

Тут все очень просто. Ракитич дорос до «Барселоны», с которой уже выиграл 11 трофеев, и вошел в когорту игроков мирового уровня. Горецка же вырос в ювелирно мыслящего и ювелирно играющего центрхава, на которого уже с положительным для себя результатом покусилась «Бавария». В запас мы отрядили бывших классических десяток, которые обрели себя в центре полузащиты (Майер так вообще переквалифицировался в оттянутого плеймекера а-ля Пирло). Макс уходит летом свободным агентом из-за закулисных игрищ своего агента. Холтби уехал еще в 13-ом на историческую родину в «Тоттенхэм», где, увы, себя не обрел, после чего вернулся на фактическую родину в «Гамбург». Но это не делает его менее талантливым футболистом.

Левый атакующий: Лерой Сане (резерв: о нем ниже)

Скаутам «Шальке» рай обеспечен. Во всяком случае руководство клуба должно не реже трех раз в день молиться за их здоровье, поскольку год за годом селекционный отдел «кобальтовых» находит настоящие самородки, которые вырастают в таких игроков, как Сане. Здесь много слов не нужно – один из талантливейших игроков своего поколения, основной игрок «Ман Сити» принес в копилку своего клуба 55 миллионов евро.

Центральный атакующий: Юлиан Дракслер (он же резервист Сане).

(Резерв: могут выступать Майер, Холтби, Озил)

Еще один бриллиант, вышедший из академии «Шальке», чья продажа принесла и приносит «Шальке» прибыль. Невероятное видение поля и ювелирные передачи делают Дракслера одним из лучших треквартист в мировом футболе, хотя игрок чаще проводит время на позиции левого атакующего. Остается только удивляться тому, насколько «Шальке» порой не способен удерживать игроков, ведь из состава «кобальтовых» его выдернул... «Вольфсбург».

Правый атакующий полузащитник: Месут Озил (Резерв: Джефферсон Фарфан, Кристиан Клеменс)

Вопрос – почему не на позиции центрального атакующего? Ответ – потому что как иначе разместить на поле Сане, Дракслера и Озила? Вы в состоянии представить, на что способна была бы такая атакующая линия? Даже страшно представить. Впрочем, никто из них не является игроком «кобальтовых» уже очень давно, а первым из экспортированных талантов в европейский футбол был Озил (опять же – не напрямую, а через «Вердер»). В резерве крепкий Фарфан, который нынче обрел вторую молодость в «Локомотиве» и Кристиан Клеменс, которого «Шальке» выдернул из «Кельна», но внедрить в систему клуба не сумел.

Нападающий: Клас-Ян Хунтелар (Резерв: Сане, Фарфан, Эрик Чупо-Мотинг)

«Охотник» за 7 лет в «Шальке» сумел наколотить 126 голов, обрести статус кумира огромной армии болельщиков «кобальтовых» и хотя бы отчасти вернуть себе репутацию, подмоченную вояжами в «Реал» и «Милан». Посему сложно представить себе кого-то другого на этой позиции – эффективнее форвардов за последние 10 лет у «Шальке» попросту не было. Подменить голландца на позиции могли бы как и Сане с Фарфаном, так и камерунец Чупо-Мотинг, который стал чуть ли не единственной более-менее приличной альтернативой Хунтелару.

Итого: Нойер, Колашинац, Вестерманн, Матип, Рафинья, Ракитич, Горецка, Сане, Дракслер, Озил, Хунтелар.

Согласны ли вы с мнением автора? Оставляйте свои комментарии, предлагайте кандидатуры, которые по-вашему больше подходят для состава мечты «Шальке».