  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.73.91.8
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 23 тур1X2
16:00 12’ Логотип футбольный клуб Носта (Новотроицк)Носта 0:0 Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинск---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 56’ Логотип футбольный клуб Арарат М (Москва)Арарат М 4:1 Логотип футбольный клуб Строгино (Москва)Строгино1.44.56.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бр (Брянск)Динамо Бр -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 31 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону)СКА1.1816
Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель4.853.91.67

Дневник памяти чемпионского «Локомотива»

вчера, 18:30
Дневник памяти чемпионского «Локомотива»

Болельщики «Локо» ждали чемпионства немногим меньше поклонников «Спартака». Блогер «Соккер.ру»  Семенычч заглядывает в далекий 2004 год, когда железнодорожники взяли предыдущий титул.

Каким был мир, когда «Локо» становился чемпионом в предыдущий раз?

- на канале ТНТ появилось скандальное и популярное у массового зрителя шоу «Дом-2», которое до сих пор не сходит с экранов. В том же 2004 году в «Доме-2» появилась Ольга Бузова – в будущем многолетняя спутница одного из свежеиспеченных чемпионов России в составе «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

- братьям Антону и Алексею Миранчукам в октябре 2004-го исполнилось по девять лет, они занимаются футболом в родном Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае.

- ушел из жизни знаменитый Марлон Брандо, о котором говорили: «Существовал кинематограф „до Брандо“ и „после Брандо“». По роли дона Корлеоне из «Крестного отца» его знают даже нынешние школьники.

- Олимпийские игры в Афинах впервые в истории открывает известнейший музыкант и диджей Tiesto – эксперимент получился удачным, а еще это были первые Игры, показанные в формате «высокой четкости». На самой Олимпиаде Россия заняла третье место в общекомандном зачете, уступив США и Китаю.

- выходит первая часть трилогии Стига Ларссона, которая станет бестселлером – «Девушка с татуировкой дракона».

- НТВ показал последний выпуск культовой программы «Намедни», после чего Леонид Парфенов был уволен с телеканала и больше не возвращался на телевидение.

- самым кассовым фильмом года становится анимационная лента «Шрек-2», а «Оскар» достается финальной части трилогии Питера Джексона по бессмертному произведению Джона Рональда Толкина – «Властелин колец: Возвращение короля».

- музыкант года и песня года – это Ашер Реймонд (или просто Ашер) и его «Yeah».

- 2004-й был богат на компьютерные игры. На ваших приставках и консолях можно было заметить следующие игры: GTA: San Andreas, Unreal Tournament 2004, Half-Life 2, Counter-Strike: Condition Zero, Far Cry, Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Hitman: Contracts, Doom 3, Silent Hill 4: The Room, Call of Duty: United Offensive, The Sims 2, Rome: Total War, Medal of Honor: Pacific Assault.

- «Грэмми» за лучший рок-альбом получила группа «Green Day» во главе с «астронавтом» Билли Джо Армстронгом. Альбом «American Idiot» имеет полноценный сюжет, который рассказывает о приключениях и злоключениях некоего Иисуса из пригорода во времена правления Джоджа Буша и его военного вторжения в Ирак.

- в 2004 году многие из нас носили в карманах «раскладушки» и «слайдеры» - мобильные телефоны выглядели совсем не так, как сейчас. Sony Ericsson K700, Samsung E800, Nokia 6230, Siemens C65, Motorola E398 – помните такие модели?

2004 год в футболе

- «Локомотив» стал чемпионом в ноябре, а Кубок России в конце мая завоевал «Терек», ставший первой (и остающийся единственной) командой не из РФПЛ, сумевшей выиграть этот трофей.

- футбольный турнир Олимпиады выигрывает сборная Аргентины. В составе «альбиселесте» есть представитель российского клуба – Клементе Родригес из «Спартака», и будущие звезды – Тевес и Маскерано, на тот момент еще выступавшие на родине.

- в Лиге чемпионов сенсационную победу одерживает «Порту» под руководством Жозе Моуриньо, а один из голов в финале забивает Дмитрий Аленичев, который по-настоящему запустил свою взрослую карьеру именно в «Локомотиве», а в «Спартаке» уже состоялся в качестве большого игрока.

Финал Лиги чемпионов «Порту» - «Монако»

- на Евро-2004 сборная России начинает с поражений от Испании и Португалии, лишается шансов на выход из группы к последнему туру, где обыгрывает греков, будущих сенсационных чемпионов Европы, которые в финале переиграют хозяев португальцев со счетом 1:0.  

- «Золотой мяч» по итогам 2004 года выигрывает форвард «Милана» Андрей Шевченко, который за прошедшие 14 лет прошел путь до главного тренера сборной Украины.

- 25 января прямо на поле скончался 24-летний форвард «Бенфики» Миклош Фехер. Одна из самых известных и шокирующих смертей на футбольном поле.

- Юрий Семин выиграл второй чемпионский титул для себя и «Локомотива», а следующего совместного чемпионства им придется ждать 14 лет.

Личные вклады в чемпионство «Локомотива»

- 16 октября 2004 года в составе «Барселоны» дебютировал некто Лионель Месси.

Что произошло между чемпионствами «Локомотива»?

-  ЦСКА и «Зенит» завоевали по Кубку УЕФА и доминировали в РФПЛ. Только Курбан Бердыев сумел на два года отодвинуть их от трона, да «Спартак», выигравший титул в прошлом году.

- состоялся самый успешный международный турнир в истории сборной России – Евро-2008. Не обошлось без представителей «Локомотива»: Янбаев, Торбинский, Билялетдинов и Сычев приглянулись Гусу Хиддинку.

- Роналду и Месси выиграли по пять «Золотых мячей».

- сборная Испании впервые выиграла чемпионат мира, а также побеждала на двух кряду первенствах Европы.

- Буффон так и не выиграл Лигу чемпионов, хотя дважды добирался с «Ювентусом» до финала. Собственно, «Юве» успел побывать в Серии B из-за разгоревшегося в Италии скандала.

- сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы, а решающий мяч в финале забил будущий игрок «Локомотива» Эдер, который забьет золотой гол в чемпионском сезоне железнодорожников.

- впервые найдется клуб, который смог защитить титул в Лиге чемпионов: «Реал» стал сильнейшим в Старом Свете в 2016 и 2017 году.

Историческая победа смелой команды

Поделиться
Другие материалы по теме
10 героев финальных матчей Кубка России
09 маяСеменычч в блоге "Соккер" Топ9
Провожая на трон. «Зенит» и другие коронователи чемпионов
07 маяАлександр Чистяков в блоге "Соккер" Хронограф21
«Кина» не будет
05 маяРостислав в блоге Хьюстон, у нас проблемы.1
О двух чемпионских матчах «Локо». Третий сегодня?
30 апреляАртем Славнов в блоге Футбольная ностальгия6
Топ-7 причин, почему матчи МЮ и «Арсенала» стали классикой
29 апреляNeomorph в блоге "Соккер" Топ13
Проявите уважение, «канониры»! Все трофеи Венгера в «Арсенале»
20 апреляDuran Duran в блоге "Соккер" Хронограф31
Обсудить
Все комментарии
FreshTime
FreshTime ответил смещной
сегодня в 13:14
смещной:
- НТВ показал последний выпуск культовой программы „Намедни“, после чего Дмитрий Парфенов был уволен с телеканала и больше не возвращался на телевидение. = = = С чего вдруг Дмитрий?) Всю жизнь Леонидом был)
ахахах))точно,я даже и не заметил)
FreshTime
FreshTime
сегодня в 13:14
хоть я и за спартак,локо поздравляю,молодцы)
IK87
IK87 ответил MALOVAR
сегодня в 12:17
MALOVAR:
я и говорю,про то что уровень у Локо отсутствует ,а нам тупо не везло .
кому вам?
sashasokol
sashasokol
сегодня в 10:50
Аха-ха, интересные Вы люди, болельщики СМ, когда Вам указываешь конкретные цифры, то сразу начинаете юлить и писать про другие темы. А как называю таких людей в простанароде? Писать не буду, думаю, что сам сообразишь. Мало того, что СМ влетал три раза с разгомом, так еще 4 пропустил от Зенита. Кроме того, 2 команды забили больше и целых 5 пропустили меньше, 1 столько же. В каком еще году такие "ЧЕМПИОНЫ" были? Не затрудняй себя, я отвечу, что таких не было и не будет, ибо чемпион он во всем чемпион.
MALOVAR
MALOVAR ответил sashasokol
сегодня в 10:31
последнее смешно читать)) это твое личное мнение,а Спартак играл в открытый футбол и победил всех сильнейших ,даже Зенит был сильным ,и посмотри какой отрыв мы создали на финише,сколько пенок пробили ,сколько в большинстве забили ,и сколько вообще забили .Думаю тебе пора сливаться)) шах и мат
sashasokol
sashasokol ответил MALOVAR
сегодня в 10:28
Ответил я именно тебе. Читай внимательно, я написал, что этим командам не везло, а не то что они были не на ходу. Это не везение и позволило оформить липовое чемпионство СМ. В какие еще годы чемпион влет 2 раза по 0:3 и 1 раз 0:4? Правильно, такого не было. Ибо настоящие чемпионы так не проигрывают.
MALOVAR
MALOVAR ответил sashasokol
сегодня в 10:14
а теперь подумай кому ты ответил,смешно с твоих аргументов)) Зенит и Армия в том году на ходу были ,и Краснодар и Терек и Ростов ,посмотри статистику.
Smyth
Smyth
сегодня в 09:54
Кто на 1-м месте - тот и сильнейший. А если команды даже в тройку не попадают, то называть кого-то сильнейшим смешно просто. По мне вот, например, Краснодар должен быть выше, но если они на 4 месте, значит вот их уровень на данный момент.
sashasokol
sashasokol ответил MALOVAR
сегодня в 09:44
Не везло в прошлом году Зениту и ЦСКА, что и позволило СМ оформить липовое чемпионство)))
MALOVAR
MALOVAR ответил IK87
сегодня в 09:05
я и говорю,про то что уровень у Локо отсутствует ,а нам тупо не везло .
IK87
IK87 ответил MALOVAR
сегодня в 07:26
MALOVAR:
Такой чемпион нам не нужен ,это следствие проблем других команд . 40 мячей забивают последние команды испании в лалиге
За всех не обобщайте, нужен или не нужен. Нашел, что сравнить, испания где все летят с шашками на голо и нашу лигу, где 90% команд играют от защиты, либо уровень исполнителей оставляет желать лучшего.Иногда лучше промолчать.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 00:12
Да, сейчас страшно представить, что когда-то тащился от Ашера.
Smyth
Smyth
вчера в 22:54
Знаете что приметил? Вот именно это чемпионство именно этой команды - оно какое-то объединяющее всех.
Gahi
Gahi
вчера в 21:34
Локомотив с Чемпионством поздравляю кто как играл это проблема клубов а победитель он и есть Чемпион.
saha100
saha100
вчера в 20:38
Посмотрим на чемпиона осенью
Фата лист
Фата лист ответил Паровозов
вчера в 20:28
Паровозов:
Лучше бы посчитали сколько Локомотив выиграл кубков России за это время.
А что там считать 3 раза всего.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 20:18
Удачи Рыбусу, Фарфану, Фернандешу, Эдеру на ЧМ!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:26
Прикольная статейка!!!
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов
вчера в 19:09
заглядываете в 2004-й , а фотография 2018-го-неуд,Семенычч
Nickless
Nickless ответил смещной
вчера в 18:50
смещной:
- НТВ показал последний выпуск культовой программы „Намедни“, после чего Дмитрий Парфенов был уволен с телеканала и больше не возвращался на телевидение. = = = С чего вдруг Дмитрий?) Всю жизнь Леонидом был)
Леонид. Поправили, спасибо.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 18:50
Такой чемпион нам не нужен ,это следствие проблем других команд . 40 мячей забивают последние команды испании в лалиге
смещной
смещной
вчера в 18:43
- НТВ показал последний выпуск культовой программы „Намедни“, после чего Дмитрий Парфенов был уволен с телеканала и больше не возвращался на телевидение.
= = =
С чего вдруг Дмитрий?) Всю жизнь Леонидом был)
Паровозов
Паровозов
вчера в 18:40
Лучше бы посчитали сколько Локомотив выиграл кубков России за это время.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100