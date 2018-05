Дневник памяти чемпионского «Локомотива»

Болельщики «Локо» ждали чемпионства немногим меньше поклонников «Спартака». Блогер «Соккер.ру» Семенычч заглядывает в далекий 2004 год, когда железнодорожники взяли предыдущий титул.

Каким был мир, когда «Локо» становился чемпионом в предыдущий раз?

- на канале ТНТ появилось скандальное и популярное у массового зрителя шоу «Дом-2», которое до сих пор не сходит с экранов. В том же 2004 году в «Доме-2» появилась Ольга Бузова – в будущем многолетняя спутница одного из свежеиспеченных чемпионов России в составе «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

- братьям Антону и Алексею Миранчукам в октябре 2004-го исполнилось по девять лет, они занимаются футболом в родном Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае.

- ушел из жизни знаменитый Марлон Брандо, о котором говорили: «Существовал кинематограф „до Брандо“ и „после Брандо“». По роли дона Корлеоне из «Крестного отца» его знают даже нынешние школьники.

- Олимпийские игры в Афинах впервые в истории открывает известнейший музыкант и диджей Tiesto – эксперимент получился удачным, а еще это были первые Игры, показанные в формате «высокой четкости». На самой Олимпиаде Россия заняла третье место в общекомандном зачете, уступив США и Китаю.

- выходит первая часть трилогии Стига Ларссона, которая станет бестселлером – «Девушка с татуировкой дракона».

- НТВ показал последний выпуск культовой программы «Намедни», после чего Леонид Парфенов был уволен с телеканала и больше не возвращался на телевидение.

- самым кассовым фильмом года становится анимационная лента «Шрек-2», а «Оскар» достается финальной части трилогии Питера Джексона по бессмертному произведению Джона Рональда Толкина – «Властелин колец: Возвращение короля».

- музыкант года и песня года – это Ашер Реймонд (или просто Ашер) и его «Yeah».

- 2004-й был богат на компьютерные игры. На ваших приставках и консолях можно было заметить следующие игры: GTA: San Andreas, Unreal Tournament 2004, Half-Life 2, Counter-Strike: Condition Zero, Far Cry, Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Hitman: Contracts, Doom 3, Silent Hill 4: The Room, Call of Duty: United Offensive, The Sims 2, Rome: Total War, Medal of Honor: Pacific Assault.

- «Грэмми» за лучший рок-альбом получила группа «Green Day» во главе с «астронавтом» Билли Джо Армстронгом. Альбом «American Idiot» имеет полноценный сюжет, который рассказывает о приключениях и злоключениях некоего Иисуса из пригорода во времена правления Джоджа Буша и его военного вторжения в Ирак.

- в 2004 году многие из нас носили в карманах «раскладушки» и «слайдеры» - мобильные телефоны выглядели совсем не так, как сейчас. Sony Ericsson K700, Samsung E800, Nokia 6230, Siemens C65, Motorola E398 – помните такие модели?

2004 год в футболе

- «Локомотив» стал чемпионом в ноябре, а Кубок России в конце мая завоевал «Терек», ставший первой (и остающийся единственной) командой не из РФПЛ, сумевшей выиграть этот трофей.

- футбольный турнир Олимпиады выигрывает сборная Аргентины. В составе «альбиселесте» есть представитель российского клуба – Клементе Родригес из «Спартака», и будущие звезды – Тевес и Маскерано, на тот момент еще выступавшие на родине.

- в Лиге чемпионов сенсационную победу одерживает «Порту» под руководством Жозе Моуриньо, а один из голов в финале забивает Дмитрий Аленичев, который по-настоящему запустил свою взрослую карьеру именно в «Локомотиве», а в «Спартаке» уже состоялся в качестве большого игрока.

Финал Лиги чемпионов «Порту» - «Монако»

- на Евро-2004 сборная России начинает с поражений от Испании и Португалии, лишается шансов на выход из группы к последнему туру, где обыгрывает греков, будущих сенсационных чемпионов Европы, которые в финале переиграют хозяев португальцев со счетом 1:0.

- «Золотой мяч» по итогам 2004 года выигрывает форвард «Милана» Андрей Шевченко, который за прошедшие 14 лет прошел путь до главного тренера сборной Украины.

- 25 января прямо на поле скончался 24-летний форвард «Бенфики» Миклош Фехер. Одна из самых известных и шокирующих смертей на футбольном поле.

- Юрий Семин выиграл второй чемпионский титул для себя и «Локомотива», а следующего совместного чемпионства им придется ждать 14 лет.

Личные вклады в чемпионство «Локомотива»

- 16 октября 2004 года в составе «Барселоны» дебютировал некто Лионель Месси.

Что произошло между чемпионствами «Локомотива»?

- ЦСКА и «Зенит» завоевали по Кубку УЕФА и доминировали в РФПЛ. Только Курбан Бердыев сумел на два года отодвинуть их от трона, да «Спартак», выигравший титул в прошлом году.

- состоялся самый успешный международный турнир в истории сборной России – Евро-2008. Не обошлось без представителей «Локомотива»: Янбаев, Торбинский, Билялетдинов и Сычев приглянулись Гусу Хиддинку.

- Роналду и Месси выиграли по пять «Золотых мячей».

- сборная Испании впервые выиграла чемпионат мира, а также побеждала на двух кряду первенствах Европы.

- Буффон так и не выиграл Лигу чемпионов, хотя дважды добирался с «Ювентусом» до финала. Собственно, «Юве» успел побывать в Серии B из-за разгоревшегося в Италии скандала.

- сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы, а решающий мяч в финале забил будущий игрок «Локомотива» Эдер, который забьет золотой гол в чемпионском сезоне железнодорожников.

- впервые найдется клуб, который смог защитить титул в Лиге чемпионов: «Реал» стал сильнейшим в Старом Свете в 2016 и 2017 году.

Историческая победа смелой команды