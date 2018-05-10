«Достойная» зарплата тренера

Черчесов входит в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. «Соккер.ру» спрашивает, а входит ли он в пятерку самых компетентных?

Конечно, считать чужие деньги не очень красиво и не очень-то принято, но практика показывает, что это весьма увлекательное занятие. К тому же когда речь идет о человеке, который все же несет ответственность публичную, скажем так, уместно понимать, во сколько его работа обходится и насколько он отвечает осуществляемым в него вложениям. Поэтому не пройдем мимо рейтинга зарплат тренеров сборных, которые попали на чемпионат мира-2018:

1. Йоахим Лёв (Германия. 3,8 млн евро в год).

2-3. Тите (Бразилия. 3,4).

2-3. Дидье Дешам (Франция. 3,4).

4. Хулен Лопетеги (Испания. 2,9).

5. Станислав Черчесов (Россия. 2,5).

6. Фернанду Сантуш (Португалия. 2,18).

7-8. Карлуш Кейруш (Иран. 1,9).

7-8. Гарет Саутгейт (Англия. 1,9).

9. Хорхе Сампаоли (Аргентина. 1,77).

10. Оскар Табарес (Уругвай. 1,7).

Согласитесь, что если бы вас попросили составить рейтинг претендентов на победу на чемпионате мира, то большая часть представленных здесь сборных была бы в нем, особенно это касается, например, первой четверки. А вот дальше идет ощутимый перекос. Сборной Ирана касаться не станем, хотя там тоже довольно забавная история отношений с Карлушем Кейрушем.

А вот зарплата Станислава Черчесова в сборной России привлекает внимание. Для чего приглашался российский специалист? Чтобы, среди прочего, обеспечить РФС некоторую экономию средств. Потому что только ленивый, причем и из числа самих футбольных функционеров не кричал о том, как нерадиво РФС тратит деньги на иностранных тренеров.

Всем памятна горькая история с приглашением Фабио Капелло, который срубил неимоверные деньги с российской сборной, ради чего РФС пришлось идти на поклон к бизнесу и брать средства на погашение контрактных обязательств перед итальянцем. Довольно постыдная история, после которой РФС захотелось, во-первых, свалить всю вину с больной головы на здоровую.

А во-вторых, логичным следствием было обращение к российским тренерам. Но конкретно этот рейтинг показывает, что экономии особой это не дало. Конечно, это не баснословные суммы контракта с Капелло, но оклад в 2,5 миллиона евро в год для тренера сборной России смотрится диковато в ряду зарплат тренеров сборных Франции, Германии, Португалии и так далее.

То есть команд, которые реально претендуют на успех на чемпионате мира, которые возглавляют специалисты с именем. И становится понятно, почему Виталий Мутко не стал раскрывать детали соглашения с Черчесовым, а просто назвал зарплату специалиста «достойной». Куда уж достойнее.

Понятно, что в таких вопросах сложно говорить о том, насколько та или иная зарплата адекватна рынку. Все-таки это специфическая сфера деятельности, где, по сути, все зависит от способности нанимающей стороны и тренера договориться, найти компромисс. Судя по всему, у Черчесова прекрасные переговорщики.

Поскольку для тренера, который больше запоминается хамоватым поведением и нелепыми принципами, чем интересными находками и идеями, Станислав Саламович зарабатывает не просто достойно, а неприлично много. Причем было бы понятнее, если бы вопрос зарплаты и контракта как-то соотносился с реализацией и достижением целей и задач.

Но ведь в отборочном цикле сборная России не участвовала, проводя только товарищеские матчи. Учитывая подход Черчесова, их проводить мог бы и коллектив физруков из соседней школы. При всем уважении к тренеру и работникам физической культуры.

Собирать случайным образом всех игроков с российским паспортом, запихивать их в не менее случайным образом приходящие в голову схемы и расстановки, обосновывая это необходимостью перепробовать все и посмотреть всех, чтобы перед самым чемпионатом мира оказаться в ситуации, когда толком-то и брать некого, и выбор донельзя ограниченный, и схема настолько костная, что неэффективна почти в каждой встрече, это, конечно, признак очень большого мастера тренерской мысли.

При этом человек никоим образом не хочет хотя бы обсуждать открыто свои решения, свою позицию. Эта инфантильная упертость не присуща даже наиболее характерным тренерам в мире наподобие Жозе Моуриньо. Черчесов пытается включать режим Моуриньо при общении с прессой, при ответе на неудобные вопросы, но выглядит это как неловкая попытка закрыться и хамством прикрыть незнание, непонимание и нежелание хотя бы усомниться в своих действиях.

А эпидемия травм игроков сборной России только льет воду на мельницу этого поведения Черчесова, который любую неудачу будет сваливать на этот фактор. Но и до травм сборная России под его руководством не показывала ровным счетом ничего, представляя собой набор людей с паспортами.

Появление информации о зарплате в некоторой степени, кстати, объясняет поведение тренера. Так ощущает себя менеджер, который попал на денежную должность, но прекрасно понимает, что не соответствует таким деньгам по уровню компетенции. Чтобы избежать возможной поимки на этом несоответствии, он сразу становится в позу, отвечая на вопросы, принимает режим осажденной крепости и отмахивается даже в безобидных случаях, делая умный вид профессионала и глубокомысленно отвечая: «Так надо».

Что самое досадное, после провала сборной России на чемпионате мира никто никакой ответственности за это нести не будет. Черчесов получит свою «достойную» зарплату, сделает обиженный вид на болельщиков и журналистов, и не стоит удивляться, если контракт с ним еще продлят.