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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.73.91.8
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 23 тур1X2
16:00 12’ Логотип футбольный клуб Носта (Новотроицк)Носта 0:0 Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинск---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 56’ Логотип футбольный клуб Арарат М (Москва)Арарат М 4:1 Логотип футбольный клуб Строгино (Москва)Строгино1.44.56.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бр (Брянск)Динамо Бр -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 31 тур1X2
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«Достойная» зарплата тренера

вчера, 22:28
«Достойная» зарплата тренера

Черчесов входит в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. «Соккер.ру» спрашивает, а входит ли он в пятерку самых компетентных?

Конечно, считать чужие деньги не очень красиво и не очень-то принято, но практика показывает, что это весьма увлекательное занятие. К тому же когда речь идет о человеке, который все же несет ответственность публичную, скажем так, уместно понимать, во сколько его работа обходится и насколько он отвечает осуществляемым в него вложениям. Поэтому не пройдем мимо рейтинга зарплат тренеров сборных, которые попали на чемпионат мира-2018:

1. Йоахим Лёв (Германия. 3,8 млн евро в год).

2-3. Тите (Бразилия. 3,4).

2-3. Дидье Дешам (Франция. 3,4).

4. Хулен Лопетеги (Испания. 2,9).

5. Станислав Черчесов (Россия. 2,5).

6. Фернанду Сантуш (Португалия. 2,18).

7-8. Карлуш Кейруш (Иран. 1,9).

7-8. Гарет Саутгейт (Англия. 1,9).

9. Хорхе Сампаоли (Аргентина. 1,77).

10. Оскар Табарес (Уругвай. 1,7).

Согласитесь, что если бы вас попросили составить рейтинг претендентов на победу на чемпионате мира, то большая часть представленных здесь сборных была бы в нем, особенно это касается, например, первой четверки. А вот дальше идет ощутимый перекос. Сборной Ирана касаться не станем, хотя там тоже довольно забавная история отношений с Карлушем Кейрушем.

А вот зарплата Станислава Черчесова в сборной России привлекает внимание. Для чего приглашался российский специалист? Чтобы, среди прочего, обеспечить РФС некоторую экономию средств. Потому что только ленивый, причем и из числа самих футбольных функционеров не кричал о том, как нерадиво РФС тратит деньги на иностранных тренеров.

Всем памятна горькая история с приглашением Фабио Капелло, который срубил неимоверные деньги с российской сборной, ради чего РФС пришлось идти на поклон к бизнесу и брать средства на погашение контрактных обязательств перед итальянцем. Довольно постыдная история, после которой РФС захотелось, во-первых, свалить всю вину с больной головы на здоровую.

А во-вторых, логичным следствием было обращение к российским тренерам. Но конкретно этот рейтинг показывает, что экономии особой это не дало. Конечно, это не баснословные суммы контракта с Капелло, но оклад в 2,5 миллиона евро в год для тренера сборной России смотрится диковато в ряду зарплат тренеров сборных Франции, Германии, Португалии и так далее.

То есть команд, которые реально претендуют на успех на чемпионате мира, которые возглавляют специалисты с именем. И становится понятно, почему Виталий Мутко не стал раскрывать детали соглашения с Черчесовым, а просто назвал зарплату специалиста «достойной». Куда уж достойнее.

Понятно, что в таких вопросах сложно говорить о том, насколько та или иная зарплата адекватна рынку. Все-таки это специфическая сфера деятельности, где, по сути, все зависит от способности нанимающей стороны и тренера договориться, найти компромисс. Судя по всему, у Черчесова прекрасные переговорщики.

Поскольку для тренера, который больше запоминается хамоватым поведением и нелепыми принципами, чем интересными находками и идеями, Станислав Саламович зарабатывает не просто достойно, а неприлично много. Причем было бы понятнее, если бы вопрос зарплаты и контракта как-то соотносился с реализацией и достижением целей и задач.

Но ведь в отборочном цикле сборная России не участвовала, проводя только товарищеские матчи. Учитывая подход Черчесова, их проводить мог бы и коллектив физруков из соседней школы. При всем уважении к тренеру и работникам физической культуры.

Собирать случайным образом всех игроков с российским паспортом, запихивать их в не менее случайным образом приходящие в голову схемы и расстановки, обосновывая это необходимостью перепробовать все и посмотреть всех, чтобы перед самым чемпионатом мира оказаться в ситуации, когда толком-то и брать некого, и выбор донельзя ограниченный, и схема настолько костная, что неэффективна почти в каждой встрече, это, конечно, признак очень большого мастера тренерской мысли.

При этом человек никоим образом не хочет хотя бы обсуждать открыто свои решения, свою позицию. Эта инфантильная упертость не присуща даже наиболее характерным тренерам в мире наподобие Жозе Моуриньо. Черчесов пытается включать режим Моуриньо при общении с прессой, при ответе на неудобные вопросы, но выглядит это как неловкая попытка закрыться и хамством прикрыть незнание, непонимание и нежелание хотя бы усомниться в своих действиях.

А эпидемия травм игроков сборной России только льет воду на мельницу этого поведения Черчесова, который любую неудачу будет сваливать на этот фактор. Но и до травм сборная России под его руководством не показывала ровным счетом ничего, представляя собой набор людей с паспортами.

Появление информации о зарплате в некоторой степени, кстати, объясняет поведение тренера. Так ощущает себя менеджер, который попал на денежную должность, но прекрасно понимает, что не соответствует таким деньгам по уровню компетенции. Чтобы избежать возможной поимки на этом несоответствии, он сразу становится в позу, отвечая на вопросы, принимает режим осажденной крепости и отмахивается даже в безобидных случаях, делая умный вид профессионала и глубокомысленно отвечая: «Так надо».

Что самое досадное, после провала сборной России на чемпионате мира никто никакой ответственности за это нести не будет. Черчесов получит свою «достойную» зарплату, сделает обиженный вид на болельщиков и журналистов, и не стоит удивляться, если контракт с ним еще продлят.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил ESPANOL
сегодня в 15:33
ESPANOL:
Это все очередные фокусы Мутко. Он всем тренерам, которых лично приводил, кладет баснословные зарплаты и напрашивается вопрос, с какого перепуга он, невзирая на постоянные кидалова, повторяет этот номер? И напрашивается ответ, а не участвует ли и он сам в распиле или откате этих гонораров? Ведь он обязан экономить средства, всячески стараясь сбить цену контракта, а Мутко делает все с точностью наоборот, подписывает заоблачные договора. Тем более подозрительно, что бездарности, не проявившем себя абсолютно ни с одной сборной России, он сразу кладет такую зарплату. Пора уже и прокуратуре заинтересоваться Виталиком с Саламычем.
Ты посмотри как высоко залез этот Мутко. Его давно должны были как минимум опозорить и выгнать со всех руководящих должностей (а по хорошему и посадить), но вместо этого правительство его ценит как эффективного менеджера и управленца. Для меня это наглядный показатель уровня "компетентности" нашей власти.
saha100
saha100
сегодня в 12:45
Главное чтобы в сборной не было акинфеева глушакова и бомжей
saha100
saha100 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 12:43
Я же ро это ихочу сказать. Это был отвлекающий маневр. Чтобы все подумали что наша сборная слабая. Сейчас не та сборная что у капэлло. Думаю наши хотябы выйдут из группы. У нас же в группе не франция бразилия и германия.
m40
m40
сегодня в 11:35
Я вот вспомнил, как переманивали Адвокаата из сборной Бельгии. Там у него было 500 тысяч (евро или долларов, не помню уже). А у нас сразу 5 миллионов насыпали. Тут тоже молодцы. Выиграл чемпионата Польши? Молодец, вот тебе 2,5 лимона сразу. Пока деньги государственные, так и будет. За такие деньги и результат должен быть соответствующий.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил saha100
сегодня в 11:25
Согласен с тобой, что товарищеские матчи ни чего не значат. Далеко ходит не надо. В предсезонке Зенит всех вынес, а на деле... О. Но, беда в том что Сборную мы не увидели. САЛАМЫЧ пропустил ВСЮ РФПЛ через ворота сборной. И мы так ни чего не увидели. Может домашняя заготовка для соперников).
шацк
шацк
сегодня в 11:24
Мутко получает откат от зп Черчесова - 100%! Виталик с каждого стадиона имеет в свой карман - еще тот жулик... Опять в министры попал - а вы за кого голосовали?))
saha100
saha100 ответил Александр Бодун
сегодня в 10:59
Еще не было чм а ты про результат говоришь. Товарищеские матчи ничего не значат. На чемпионате наши может и хорошо сыграют да и салах один это ни ливерпуль.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 10:37
Интересно какая зарплата была у Черчесова в Легии...
rawer
rawer
сегодня в 10:37
типичный распил бюджетных денег, ничего удивительного к сожалению нет
Александр Бодун
Александр Бодун
сегодня в 10:26
результата ноль,а денежки тю.тю
drimmer
drimmer ответил ESPANOL
сегодня в 09:31
ESPANOL:
Это все очередные фокусы Мутко. Он всем тренерам, которых лично приводил, кладет баснословные зарплаты и напрашивается вопрос, с какого перепуга он, невзирая на постоянные кидалова, повторяет этот номер? И напрашивается ответ, а не участвует ли и он сам в распиле или откате этих гонораров? Ведь он обязан экономить средства, всячески стараясь сбить цену контракта, а Мутко делает все с точностью наоборот, подписывает заоблачные договора. Тем более подозрительно, что бездарности, не проявившем себя абсолютно ни с одной сборной России, он сразу кладет такую зарплату. Пора уже и прокуратуре заинтересоваться Виталиком с Саламычем.
То очевидно все. Несложно связать следствие с причиной
Valeriy-48
Valeriy-48
сегодня в 09:02
Как то все с осуждением пишут про зарплату Черчесова, а я вот думаю, ну хоть, что то достойное у нас в сборной должно быть, ну нет достойной игры, нет достойного тренера... так мы вот этим компенсируем.
kastites
kastites
сегодня в 08:47
Только в России физрук так зарабатывают
А 70% населения страны за чертой бедности и выживания
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответил ESPANOL
сегодня в 08:09
ESPANOL:
Это все очередные фокусы Мутко. Он всем тренерам, которых лично приводил, кладет баснословные зарплаты и напрашивается вопрос, с какого перепуга он, невзирая на постоянные кидалова, повторяет этот номер? И напрашивается ответ, а не участвует ли и он сам в распиле или откате этих гонораров? Ведь он обязан экономить средства, всячески стараясь сбить цену контракта, а Мутко делает все с точностью наоборот, подписывает заоблачные договора. Тем более подозрительно, что бездарности, не проявившем себя абсолютно ни с одной сборной России, он сразу кладет такую зарплату. Пора уже и прокуратуре заинтересоваться Виталиком с Саламычем.
В прокуратуру это к гражданину Чайке чтоли? Ухаха
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 07:56
Что скажешь тут... Парадокс!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:08
"достойная" Кормушка для наших функционеров далёких от футбола))
112910415
112910415
сегодня в 06:37
внятного объяснения не просматривается
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 06:05
И самое главное....если наша сборка обделается на чм(а так оно и будет)....то это мало кого удивит а денежки уже в кармане!!!...надо платить по факту...сколько наиграли столько получили!!!
Munutd
Munutd
сегодня в 06:01
Все правильно, 1 млн ЗП остальное за вредность... Если бы Черчесову дали Роналду или Стерлинга, Али, Кейна и т. д. думаю тоже согласился бы работь за меньшую сумму... А тут у него, Заболотный, травмированный Кокорин, бунтарь Дзюба, Глушак, Комбаров, Акинфеев и т. д. Хоть какая то компенсация должна быть...
амурец
амурец
сегодня в 05:29
зарплата достойная, а вот тренера нет
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил ESPANOL
сегодня в 05:17
Как же прокуратура мудком заинтересуется,он же друг Путина.
Robinson
Robinson
сегодня в 03:47
50% от зарплаты Саламыч отдает Мутко.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 01:44
Это все очередные фокусы Мутко. Он всем тренерам, которых лично приводил, кладет баснословные зарплаты и напрашивается вопрос, с какого перепуга он, невзирая на постоянные кидалова, повторяет этот номер? И напрашивается ответ, а не участвует ли и он сам в распиле или откате этих гонораров? Ведь он обязан экономить средства, всячески стараясь сбить цену контракта, а Мутко делает все с точностью наоборот, подписывает заоблачные договора. Тем более подозрительно, что бездарности, не проявившем себя абсолютно ни с одной сборной России, он сразу кладет такую зарплату. Пора уже и прокуратуре заинтересоваться Виталиком с Саламычем.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 01:11
Достойная зарплата за отвратительную работу.
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 01:08
Просто мерзотная новость...за ЧТО такие деньги?¿...даже вами любимый Слуцкий работал бесплатно
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:14
Салямыч не бедствует! Всё сделано, чтобы Салямыч не думал о презренных деньгах, а весь, без остатка посвятил себя сборной! " ...треугольник будет выпит, будь он хоть парралипипед, будь он круг, едрёна вошь!"
Немец.
Немец.
сегодня в 00:13
400 000 евро в год заслуживает он, как зарабатывает Беларус в ЦСКА, а тот в свою очередь достоин оклада Черсевова, всё не справедливо.
Gahi
Gahi
вчера в 23:59
Очень достойная зарплата в пятерке если сборная займет пятое место то это достойно. Но получится как всегда хороший пример с Фабио Капелло получал 7 миллионов евро в год не выйграл не одной игры в группе на Ч/М 2014 года. Вот и вся любовь.
Rustеm
Rustеm
вчера в 23:13
Нашёл ошибку)
Достойная зарплата тренера.
Достойная в кавычках, а вот тренера забыли кавычки поставить)
valt134
valt134
вчера в 23:09
Пригрели змеюку на груди Российского футбола.
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