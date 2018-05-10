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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.73.91.8
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 23 тур1X2
16:00 12’ Логотип футбольный клуб Носта (Новотроицк)Носта 0:0 Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинск---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 56’ Логотип футбольный клуб Арарат М (Москва)Арарат М 4:1 Логотип футбольный клуб Строгино (Москва)Строгино1.44.56.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бр (Брянск)Динамо Бр -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 31 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону)СКА1.1816
Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель4.853.91.67

Алексис Санчес

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