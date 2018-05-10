10 мая 2017 года Алексис Санчес забил за «Арсенал» супергол в ворота «Саутгемптона»
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|Бавария
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|Аугсбург
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|Франция. Лига 1 2018/2019, 7 тур
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|Монако
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|Динамо Брл
|0:1
|Оренбург
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10 мая 2017 года Алексис Санчес забил за «Арсенал» супергол в ворота «Саутгемптона»