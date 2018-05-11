К кому поедет Руни

Многие ездят туда заканчивать карьеру, а кто-то там только по полной раскрывается. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы называет команды MLS и их основных звезд.

Европейские чемпионаты подходят к концу, а матчи сборных на чемпионате мира начнутся не очень скоро. Да и не все их любят, надо признать. Наступает футбольное голодание? Дефицит игр? На самом деле нет. Есть лига, которая выручит в таком случае. Это MLS. За океаном чемпионат в самом разгаре, а его участники обладают достаточно известными и в Европе именами. Вот скоро должен добавиться Уэйн Руни, которого ангажирует «Ди Си Юнайтед». Давайте посмотрим, кого еще мы можем встретить в MLS, на самом деле пестрящей известными игроками.

«Атланта»

Команда с самым дорогим составом. В основном за счет атакующего полузащитника из Парагвая Мигеля Альмирона, который входит в число лучших бомбардиров лиги, как и Хосеф Мартинес, также представляющий «Атланту». Из однозначно знакомых можете найти там вратаря Брэда Гузана.

«Торонто»

За канадскую команду, которая показывает очень интересный футбол, хоть и оказалась сейчас в кризисе, играет, например, знакомый нам защитник Крис Мавинга, который и в России повыступал. Также туда перебрался Грегори ван дер Вил, один из немногих американцев, ставших известным, играя в MLS, Майкл Брэдли, его соотечественник Жози Алтидор, а также самый высокооплачиваемый и один из самых ярких игроков лиги Себастьян Джовинко. Он забивает какие-то сумасшедшие мячи за океаном и не жалеет, что в свое время покинул Европу.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Эта франшиза всегда нацеливалась на то, чтобы в составе как минимум пара общеизвестных звезд играла. Безусловно, главной звездой стал Златан Ибрагимович, который уже успел невероятные голы забить и показать свою крутость. А капитанит в «Гэлакси» небезызвестный Эшли Коул, там же можно встретить Хонатана дос Сантоса вместе с его братом Джовани. Плюс неплохо поигравшие во Франции Ромен Алессандрини и Микаэль Сиани.

«Портленд»

Здесь, возможно, не так много звезд, известных европейцам, но собраны весьма приличные ребята из латиноамериканских сборных. Асприлья, Кристиан Паредес, Валери, Хара, Гусман и другие. Кстати, тут можно найти и литовского легионера Витаутаса Андрюшкявичуса, а по европейским играм знаком швед Самуэль Арментерос.

«Лос-Анджелес»

С недавнего времени в MLS есть дерби Лос-Анджелеса. И если думаете, что «Гэлакси» безраздельно правит балом, то ошибаетесь. Тут тоже есть на кого обратить внимание. Например, Карлос Вела после европейских забав переключился на американские. Тут же поигравший в России Маркос Уренья, который, кстати, получил травму и пропустит ЧМ-2018, где должен был сыграть с Коста-Рикой.

«Нью-Йорк Сити»

Тоже относительно новая франшиза. Здесь даже главный тренер интересен – Патрик Виейра, который набирается опыта, чтобы однажды возглавить «Арсенал». Главной же звездой клуба является Давид Вилья, который капитанит там. Можно вспомнить еще аргентинца Макси Моралеса, финна Александра Ринга.

«Нью-Йорк Рэд Буллз»

А вот соседи «Сити» по городу не обзавелись звездными ребятами. Они больше известны по прошлым своим игрокам наподобие Тьерри Анри. Сейчас пока позволить себе подобную роскошь не могут, но следует обратить внимание на игру молодого аргентинца Гамарры, а также опытного Брэда Райт-Филлипса.

«Орландо»

До недавних пор в «Орландо» играл, пожалуй, самый известный футболист MLS последних лет – Кака. Но бразилец ушел. Без него звездность снизилась, но тут можно найти хорошо поигравшего в Европе защитника Ламина Сане и результативного форварда Дома Дуайера. Можно вспомнить перуанца Йотуна, американца Спектора. А состав весьма многонационален. Есть ребята даже с ливийским и иракским гражданством.

«Чикаго»

Главной звездой «Файр», конечно, стал Бастиан Швайнштайгер. Немец уже ловко освоился в MLS и получает удовольствие от игры и жизни в США. В целом же в составе довольно много американцев. Есть интересный серб Александр Катай и венгр Неманья Николич.

«Сиэтл»

Тут играют сразу несколько очень известных и ярких персонажей. Например, Клинт Демпси, который для многих является наиболее раскрученным и зрелищным американским футболистом последних многих лет. Большим талантом всегда был и уругваец Николас Лодейро, но раскрыться в Европе толком он не смог, хотя показывает до сих пор качественный футбол.

«Филадельфия»

Капитаном в «Филадельфии» является американский опытный хавбек Алехандро Бедойя. Также там можно встретить чеха Борека Дочкала, англичанина Джея Симпсона и ганца Давида Аккама с боснийцем Харисом Медунянином, которые и представляют собой главных звезд команды.

«Канзас-Сити»

Настоящие ковбои полагаются в основном на американских игроков, однако главной звездой, пожалуй, является чилиец Фелипе Гутьеррес. Можно обратить внимание и на шотландца Джонни Расселла и француза Йоана Круазе.

«Колорадо»

Капитаном и главной звездой «Рэпидс» стал вратарь – Тим Ховард. Его из «Эвертона» на родину провожали с помпой, со слезами. Один из американцев, который стал легендарным игроком в Европе, что дорогого стоит. Многим будет знаком ивуариец Янник Боли, отвечающий там за атаку вместе с ирландцем Джо Мэйсоном и немцем Штефаном Айгнером.

«Даллас»

Здесь многие узнают швейцарского защитника Рето Циглера, который был на виду в Европе. А в полузащите стоит обратить внимание на молодых Акосту и Груэсо. В нападении кое-кому известны Роланд Ламах и Макси Уррути.

«Монреаль»

В канадском клубе играют многие, кто так или иначе светился в Европе, пусть и не на первых ролях. Например, Род Фанни из «Марселя», алжирец Сафир Тайдер, итальянец Марко Донадель, финн Райтала. Небезызвестен уругваец Алехандро Сильва и аргентинец Игнасио Пьятти.

«Ванкувер»

Тут главной звездой стал англичанин Джордон Матч, который мог бы неплохо поиграть еще на родине, но решил, что жизнь в Канаде для него будет комфортнее. И тут он может быть одной из главных скрипок. Конкретно в «Ванкувере» таких статусных ребят больше и нет, хотя команда в целом сколочена ровная.

«Коламбус»

Защитник сборной Ганы Джонатан Менса тут выступает в роли главной непроходимой стены. Интересен бразилец Артур, перешедший из «Сан-Паулу». А кто-то еще может вспомнить опытного американца Греллу или перспективного опорника Траппа.

«Сан-Хосе»

В этом клубе выступает грузинский легионер Валерий Казаишвили, что уже интересно. Тут же очень неплох шведский форвард Магнус Эрикссон, сильный албанец Яхмир Хика и опытный немец Флориан Юнгвирт. Только команда пока явный аутсайдер.

«Ди Си Юнайтед»

У этого клуба тоже не все ладится, поэтому, собственно, и хотят пригласить Руни, чтобы хотя бы имидж поправить. А пока Уэйна нет, роль главной звезды исполняет местный Стив Бирнбаум, а также молодой интересный аргентинец ливанского происхождения Ямиль Асад. Туда же перебрался и венгр Жолтан Штибер.

«Реал Солт-Лейк»

До недавнего времени тут пылил Юра Мовсисян, но с нынешним тренерским штабом он не поладил. Здесь самыми ценными являются два выходца из восточной Европы: хорват Дамир Крейлах и словак Альберт Руснак. Эквадорец Хоао Плата разбавляет эту компанию.

«Миннесота»

Колумбиец Кинтеро, конечно, первая скрипка в этой довольно скромной команде. Отличную игру показывает коста-риканский капитан «Миннесоты» Франсиско Кальво, которого мы наверняка увидим на ЧМ-2018. Из экзотики для местных стоит отметить финна Расмуса Шюллера. Хотя примечательно, что финнов в лиге в целом не так и мало.

«Динамо Хьюстон»

В команде с таким «русским» названием тяжело отыскать знакомые лица. Хотя можно отметить шведского защитника Адама Лундквиста с хоккейной фамилией. А еще там приличная компания из Гондураса, представляющая сборную этой страны: Элис, Киото и Бонек Гарсия.

«Нью-Инглэнд»

Самая скромная по бюджету и составу команда лиги. Поэтому ясно, что на звезд тут рассчитывать не приходится. Хотя даже сюда забрались более-менее известные личности. Например, венгр Кристиан Немет. Есть еще американский форвард Агудело, а капитанит поигравший в Европе француз Клод Дьельна.

И это только при поверхностном взгляде. Если покопаться, каждый из любителей европейского футбола найдет знакомых для себя персонажей, игроков, которые вроде как выпали из поля зрения, а на самом деле пылят по американским полям. Так что если заскучаете без футбола, обращайтесь к MLS, где есть и звезды, и драматичные матчи, и эффектные шоу.