11 мая 2014 года мексиканский полузащитник Карлос Пенья забил за «Леон» супергол в ворота «Толуки»
|Германия. Бундеслига 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Бавария
|-:-
|Штутгарт
|1.15
|8.7
|13.5
|16:30
|сегодня
|Хоффенхайм
|-:-
|Боруссия Д
|2.2
|4.15
|3.05
|16:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Айнтрахт Ф
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Байер
|-:-
|Ганновер-96
|1.21
|7.3
|11
|Испания. Примера 2017/2018, 37 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Севилья
|2.55
|3.6
|2.55
|19:30
|сегодня
|Депортиво
|-:-
|Вильярреал
|3.5
|3.65
|2
|19:30
|сегодня
|Хетафе
|-:-
|Атлетико М
|2.7
|3.1
|2.7
|21:45
|сегодня
|Реал
|-:-
|Сельта
|1.3
|6
|8
|Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур
|1
|X
|2
|21:45
|сегодня
|Интер
|-:-
|Сассуоло
|1.14
|8.3
|16
|Россия. ФНЛ 2017/2018, 38 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Спартак-2
|-:-
|Сибирь
|1.67
|3.7
|4.7
|14:00
|сегодня
|Зенит-2
|-:-
|Шинник
|2.1
|3.25
|3.35
|14:00
|сегодня
|Кубань
|-:-
|Томь
|2.3
|3.3
|2.95
|14:00
|сегодня
|Луч-Энергия
|-:-
|Крылья Советов
|2.15
|3.3
|3.2
|Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Генгам
|3:3
|Марсель
|5.05
|4
|1.63
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Сент-Этьен
|1.7
|3.9
|4.6
|22:00
|сегодня
|ПСЖ
|-:-
|Ренн
|1.26
|6.1
|9.5
|22:00
|сегодня
|Страсбур
|-:-
|Лион
|6
|4.55
|1.48
11 мая 2014 года мексиканский полузащитник Карлос Пенья забил за «Леон» супергол в ворота «Толуки»