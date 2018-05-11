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Германия. Бундеслига 2017/2018, 34 тур1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.158.713.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д2.24.153.05
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.217.311
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья2.553.62.55
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал3.53.652
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.73.12.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.368
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.148.316
Россия. ФНЛ 2017/2018, 38 тур1X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь1.673.74.7
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник2.13.253.35
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь2.33.32.95
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов2.153.33.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 3:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель5.0541.63
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен1.73.94.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн1.266.19.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион64.551.48

Азар

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