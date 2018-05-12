Слишком хорош для «Манчестер Юнайтед»

Захочет – станет самым дорогим вратарем в истории футбола, откажется – останется водителем «автобуса» МЮ. «Соккер.ру» - о дилемме главного вратаря планеты.

Де Хеа на трофейной диете

Давиду не хватает значимых трофеев, ведь даже со сборной переживает лишь неудачи, великий период не застал. Чемпионом Испании не был. В АПЛ единственный раз выиграл в первом сезоне, когда в его игре хватало вопросов. Фергюсону часто напоминали об ошибках при поиске замены для Шмейхеля, но точно не называли Давида вторым Ван дер Саром. Даже через год после титула у Де Хеа был конкурент – датчанин Линдегаард.

Затем испанец доказал право на первый номер в МЮ, прошло уже шесть сезонов после чемпионского, а самым значимым трофеем у Де Хеа за это время стала победа в Лиге Европы над юным «Аяксом». Так себе достижение, ведь даже в родном клубе «Атлетико» у него был аналогичный успех в том же турнире. За семь сезонов – быстро пролетело время, Давид сотни раз спасал МЮ, пропускал чаще, чем по голу за игру только в одном чемпионате.

Вот только вылет от «Севильи» и чистое второе место в борьбе с «Сити» - на данный момент отставание составляет целых девятнадцать пунктов, а сократиться может лишь на три очка, напоминают Давиду, что подвиги в АПЛ не приносят ему предметной пользы. Год назад МЮ отставал от первого места и «Челси» на 24 очка и занимал шестую строчку. Два года назад были пятыми, но «Лестер» обогнал их на 15 пунктов. По чемпионской психике Де Хеа результаты «Юнайтед» бьют часто и сильно.

Герой не первой команды лиги

За пять последних лет Де Хеа собрал четыре приза имени сэра Мэтта Басби – лучшему игроку сезона в МЮ. При этом лишь в этом году ему досталась «Золотая перчатка АПЛ» - награда голкиперу, который провел самое большое количество «сухих» матчей. И сам приз немного бредовый, ведь количество «сухарей» не всегда говорит о том, что выбрали лучшего вратаря сезона.

В прошлом году выиграл Куртуа, первым четырежды был Харт. И где сейчас англичанин Джо? Великий ли он вратарь? Не удивительно, что за тринадцать лет вручения приза тот не всегда доставался лучшему голкипера сезона в АПЛ. Но в этот раз отправился по адресу. 18-й сухарь позволяет Давиду Де Хеа досрочно выиграть забег. Причем в этом случае речь о вратаре, который не прикрывался сильными защитниками. Но даже яркие подвиги не позволяют выделиться в АПЛ.

Пока Давид летает в рамке в интересах МЮ, приз «Игрок года» получали Салах, Канте, Марез, Азар и Суарес. Де Хеа ни разу не получил большую персональную награду, поскольку оставался локальным клубным героем. Ни больших клубных наград, ни сопутствующих заметных личных призов у него нет. Де Хеа ценят, но в фоновом режиме. «Золотую перчатку» назвали «командным достижением», хотя даже Чеха странная оборона «Арсенала» подставляла намного реже (на 26%), чем Давида защита МЮ.

В шаге от перехода в «Реал»

Уровень команды Моуриньо пока не соответствует уровню игры Де Хеа. Одна надежда на статус клуба. «Манчестер Юнайтед» не имеет права становиться вечным претендентом, также не имеет права в следующем сезоне уступать «Манчестер Сити» или «Ливерпулю» в борьбе за трофей. А вот если Давид подпишет новый контракт с нынешним клубом – в Манчестере должны устраивать праздник.

Спаситель не будет менять клуб, если Зидан снова убедит Переса, что ошибки Кейлора Наваса по ходу сезона не мешают голкиперу приносить пользу в решающих матчах Лиги чемпионов. Также Де Хеа останется в МЮ, если у «Реала» не хватит денег еще и на трансфер вратаря за сто миллионов евро. Что весьма вероятно после разговоров о Салахе и Неймаре.

Зидан комментирует возможную игру Роналду и Неймара вместе, фактически подтверждая факт переговоров. Но кто-то теряет, когда другие находят. Для «Манчестер Юнайтед» сохранение Давида Де Хеа должно стать одной из главных задач межсезонья. Ведь испанец провел сезон мощно, надежно и сделал все, что мог, чтобы МЮ финишировал не на четвертом или пятом, а на втором месте в АПЛ. 18 «сухих» матчей за тур до финиша – пусть мелкая, но заслуженная награда, которая нашла героя.

На пике своей формы

Золотые годы для вратаря, пять попаданий в сборную сезона за шесть лет, идеально пройденная подготовка к чемпионату мира в России, где испанцы легко могут встретиться с командой Черчесова, если хозяева займут второе место в группе, а «Красная Фурия» выиграет соседний квартет с португальцами в качестве главного соперника. Так что Де Хеа как Салах из следующего уровня приключений на чемпионате мира – до этого Босса нужно добраться, но встреча не исключена.

Сразу понимаем, что Смолову и компании не сильно повезло с календарем на случай плей-офф, ведь пробить Де Хеа сложно всем, даже большим мастерам – у голкипера МЮ сэйвов, как у вратарей аутсайдеров и середняков. Только один голкипер АПЛ может потягаться с Давидом по ключевым цифрам. Ник Поуп из «Бернли», исходя из качества и количества созданных соперниками моментов, должен был пропустить на девять мячей больше.

Вот только у Де Хеа собирается моментов на 43 пропущенных мяча, а он лишь 28 раз вытаскивал мяч из сетки – разница в 15 голов. Добавьте, что ни разу за сезон Давид не допускал персональных результативных ошибок - взял 5 ударов в упор. Голкиперы «Ливерпуля» или «Манчестер Сити» на самом деле пропускали больше, чем могли, судя по качеству моментов у их ворот. Кариус, Эдерсон, Поуп, Фабиански, Пикфорд, Льорис и Чех играют в одной лиге, у Давида – свой дивизион, на уровень выше.

Самый главный вратарь мира

Не стоит забывать, что Де Хеа – прощальный подарок Фергюсона, а не селекционная находка новых тренеров. И команда ниже своего голкипера, что заметно не только в дни поражений от «Севильи», ВБА или «Брайтона». Представьте, что вы талантливы и профессиональны на уровне Де Хеа. Каково вам проигрывать «Севилье», которую «Барселона» вынесла 5:0, а «Спартак» - 5:1?

Конечно, Давид может оказаться верным домоседом. Не исключено, что подмахнет контракт с МЮ, будет получать 400 тысяч евро в неделю. Но как быть с качеством игры МЮ? «Вест Хэму» гол не смогли запихнуть – самой дырявой защите АПЛ, которая пропускает на ровном месте. Если в сборной у Де Хеа не получится блеснуть в России, а также если Моуриньо не выйдет из «автобуса» через год, то голкипер может вспылить. Ведь стал первым вратарем мира по мастерству, не получив ничего более.

Знаем, что Облак – великолепный голкипер, Эдерсон и Алиссон – шикарные вратари, бразильцам повезло, Нойер – живая легенда. Но прямо сейчас главная вратарская звезда планеты собирает прыжки в воротах МЮ. Жаль лишь, что Кан, Буффон, Касильяс и другие великие голкиперы загребали различные большие трофеи на разных фронтах, а Давид в двадцать семь лет пока не играл в финалах Евро или ЧМ, не нюхал пороху в решающем матче ЛЧ.

Испанец, особенно в этом сезоне, выделяется в мире и в АПЛ. Вышел в свою собственную лигу по мастерству спасений, отражая по 80.4% точных ударов в чемпионате. Причем более сложных, чем у голкиперов «Барселоны», «Баварии» или «Атлетико». Но теперь команда Моуриньо должна подтянуться к уровню Давида, иначе Де Хеа устанет тянуть бегемота из болота. Заскучает без успехов в Лиге чемпионов и сменит клуб, от чего новый контракт или подсунутая Жозе капитанская повязка не спасут.