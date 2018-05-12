Слишком хорош для «Манчестер Юнайтед»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 21’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

Слишком хорош для «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:00
Слишком хорош для «Манчестер Юнайтед»

Захочет – станет самым дорогим вратарем в истории футбола, откажется – останется водителем «автобуса» МЮ. «Соккер.ру» - о дилемме главного вратаря планеты.  

Де Хеа на трофейной диете

Давиду не хватает значимых трофеев, ведь даже со сборной переживает лишь неудачи, великий период не застал. Чемпионом Испании не был. В АПЛ единственный раз выиграл в первом сезоне, когда в его игре хватало вопросов. Фергюсону часто напоминали об ошибках при поиске замены для Шмейхеля, но точно не называли Давида вторым Ван дер Саром. Даже через год после титула у Де Хеа был конкурент – датчанин Линдегаард. 

Затем испанец доказал право на первый номер в МЮ, прошло уже шесть сезонов после чемпионского, а самым значимым трофеем у Де Хеа за это время стала победа в Лиге Европы над юным «Аяксом». Так себе достижение, ведь даже в родном клубе «Атлетико» у него был аналогичный успех в том же турнире. За семь сезонов – быстро пролетело время, Давид сотни раз спасал МЮ, пропускал чаще, чем по голу за игру только в одном чемпионате.

Вот только вылет от «Севильи» и чистое второе место в борьбе с «Сити» - на данный момент отставание составляет целых девятнадцать пунктов, а сократиться может лишь на три очка, напоминают Давиду, что подвиги в АПЛ не приносят ему предметной пользы. Год назад МЮ отставал от первого места и «Челси» на 24 очка и занимал шестую строчку. Два года назад были пятыми, но «Лестер» обогнал их на 15 пунктов. По чемпионской психике Де Хеа результаты «Юнайтед» бьют часто и сильно. 

Герой не первой команды лиги

За пять последних лет Де Хеа собрал четыре приза имени сэра Мэтта Басби – лучшему игроку сезона в МЮ. При этом лишь в этом году ему досталась «Золотая перчатка АПЛ» - награда голкиперу, который провел самое большое количество «сухих» матчей. И сам приз немного бредовый, ведь количество «сухарей» не всегда говорит о том, что выбрали лучшего вратаря сезона. 

В прошлом году выиграл Куртуа, первым четырежды был Харт. И где сейчас англичанин Джо? Великий ли он вратарь? Не удивительно, что за тринадцать лет вручения приза тот не всегда доставался лучшему голкипера сезона в АПЛ. Но в этот раз отправился по адресу. 18-й сухарь позволяет Давиду Де Хеа досрочно выиграть забег. Причем в этом случае речь о вратаре, который не прикрывался сильными защитниками. Но даже яркие подвиги не позволяют выделиться в АПЛ. 

Пока Давид летает в рамке в интересах МЮ, приз «Игрок года» получали Салах, Канте, Марез, Азар и Суарес. Де Хеа ни разу не получил большую персональную награду, поскольку оставался локальным клубным героем. Ни больших клубных наград, ни сопутствующих заметных личных призов у него нет. Де Хеа ценят, но в фоновом режиме. «Золотую перчатку» назвали «командным достижением», хотя даже Чеха странная оборона «Арсенала» подставляла намного реже (на 26%), чем Давида защита МЮ. 

В шаге от перехода в «Реал»

Уровень команды Моуриньо пока не соответствует уровню игры Де Хеа. Одна надежда на статус клуба. «Манчестер Юнайтед» не имеет права становиться вечным претендентом, также не имеет права в следующем сезоне уступать «Манчестер Сити» или «Ливерпулю» в борьбе за трофей. А вот если Давид подпишет новый контракт с нынешним клубом – в Манчестере должны устраивать праздник. 

Спаситель не будет менять клуб, если Зидан снова убедит Переса, что ошибки Кейлора Наваса по ходу сезона не мешают голкиперу приносить пользу в решающих матчах Лиги чемпионов. Также Де Хеа останется в МЮ, если у «Реала» не хватит денег еще и на трансфер вратаря за сто миллионов евро. Что весьма вероятно после разговоров о Салахе и Неймаре.

Зидан комментирует возможную игру Роналду и Неймара вместе, фактически подтверждая факт переговоров. Но кто-то теряет, когда другие находят. Для «Манчестер Юнайтед» сохранение Давида Де Хеа должно стать одной из главных задач межсезонья. Ведь испанец провел сезон мощно, надежно и сделал все, что мог, чтобы МЮ финишировал не на четвертом или пятом, а на втором месте в АПЛ. 18 «сухих» матчей за тур до финиша – пусть мелкая, но заслуженная награда, которая нашла героя. 

На пике своей формы

Золотые годы для вратаря, пять попаданий в сборную сезона за шесть лет, идеально пройденная подготовка к чемпионату мира в России, где испанцы легко могут встретиться с командой Черчесова, если хозяева займут второе место в группе, а «Красная Фурия» выиграет соседний квартет с португальцами в качестве главного соперника. Так что Де Хеа как Салах из следующего уровня приключений на чемпионате мира – до этого Босса нужно добраться, но встреча не исключена. 

Сразу понимаем, что Смолову и компании не сильно повезло с календарем на случай плей-офф, ведь пробить Де Хеа сложно всем, даже большим мастерам – у голкипера МЮ сэйвов, как у вратарей аутсайдеров и середняков. Только один голкипер АПЛ может потягаться с Давидом по ключевым цифрам. Ник Поуп из «Бернли», исходя из качества и количества созданных соперниками моментов, должен был пропустить на девять мячей больше. 

Вот только у Де Хеа собирается моментов на 43 пропущенных мяча, а он лишь 28 раз вытаскивал мяч из сетки – разница в 15 голов. Добавьте, что ни разу за сезон Давид не допускал персональных результативных ошибок - взял 5 ударов в упор. Голкиперы «Ливерпуля» или «Манчестер Сити» на самом деле пропускали больше, чем могли, судя по качеству моментов у их ворот. Кариус, Эдерсон, Поуп, Фабиански, Пикфорд, Льорис и Чех играют в одной лиге, у Давида – свой дивизион, на уровень выше. 

Самый главный вратарь мира

Не стоит забывать, что Де Хеа – прощальный подарок Фергюсона, а не селекционная находка новых тренеров. И команда ниже своего голкипера, что заметно не только в дни поражений от «Севильи», ВБА или «Брайтона». Представьте, что вы талантливы и профессиональны на уровне Де Хеа. Каково вам проигрывать «Севилье», которую «Барселона» вынесла 5:0, а «Спартак» - 5:1? 

Конечно, Давид может оказаться верным домоседом. Не исключено, что подмахнет контракт с МЮ, будет получать 400 тысяч евро в неделю. Но как быть с качеством игры МЮ? «Вест Хэму» гол не смогли запихнуть – самой дырявой защите АПЛ, которая пропускает на ровном месте. Если в сборной у Де Хеа не получится блеснуть в России, а также если Моуриньо не выйдет из «автобуса» через год, то голкипер может вспылить. Ведь стал первым вратарем мира по мастерству, не получив ничего более. 

Знаем, что Облак – великолепный голкипер, Эдерсон и Алиссон – шикарные вратари, бразильцам повезло, Нойер – живая легенда. Но прямо сейчас главная вратарская звезда планеты собирает прыжки в воротах МЮ. Жаль лишь, что Кан, Буффон, Касильяс и другие великие голкиперы загребали различные большие трофеи на разных фронтах, а Давид в двадцать семь лет пока не играл в финалах Евро или ЧМ, не нюхал пороху в решающем матче ЛЧ. 

Испанец, особенно в этом сезоне, выделяется в мире и в АПЛ. Вышел в свою собственную лигу по мастерству спасений, отражая по 80.4% точных ударов в чемпионате. Причем более сложных, чем у голкиперов «Барселоны», «Баварии» или «Атлетико». Но теперь команда Моуриньо должна подтянуться к уровню Давида, иначе Де Хеа устанет тянуть бегемота из болота. Заскучает без успехов в Лиге чемпионов и сменит клуб, от чего новый контракт или подсунутая Жозе капитанская повязка не спасут. 

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Зеленыйслоник
сегодня в 14:23
Зеленыйслоник:
ДДХ перерос уровень МЮ, это факт.Второй факт, как Севилью не нахваливай,как ей достижения не притягивай,автобус на выезде, автобус дома до 80 минуты, и вылет от клуба, который по ресурсам заметно отстает от МЮ-это нехорошо.
ДДХ выше уровня современного состава, но не перерос уровень МЮ ;) А уровень современный клуба может в ближайшее время вырости и без проблем конкурировать с МС.
edgarius7
edgarius7
сегодня в 13:56
В АПЛ Давид стал чемпионом во втором сезоне, в первом МЮ уступил первую строчку МС по разнице мячей.
hoper
hoper
сегодня в 13:50
Хочет быть чемпионом и с трофеями -надо уходить.И никто из болел МЮ не кинет камень в сторону ДДХ.Он и так для команды сделал очень много.Пусть поиграет для себя.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 02:02
ДДХ перерос уровень МЮ, это факт.Второй факт, как Севилью не нахваливай,как ей достижения не притягивай,автобус на выезде, автобус дома до 80 минуты, и вылет от клуба, который по ресурсам заметно отстает от МЮ-это нехорошо.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 16:46
    Deville
    Deville
    вчера в 16:39
    уже года 3-4 Де Хею выпроваживают из МЮ в Реал, а Давид остается здесь, лучше бы авторы задались вопросом, почему он все еще тут? именно со стороны игрока, а не свои полудогадки, что ему надо перейти.

    Де Хея и в след сезоне будет в МЮ, ждем усилений летом.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Artuom
    вчера в 16:16
    Artuom:
    Автор указал матч кубковый Барса - Севилья(5-0), хотя более правильным было бы указать матч этих команд в чемпе(2-2). Потому что качество игры Севильи менялось по ходу сезона, а матч в чемпионате против Барсы был через 18 дней после игры с МЮ, тоесть примерно та же самая форма. Барселона еле вырвала ничью в конце матча. А следующий матч Севильи(после Барсы) был против Баварии - минимальное поражение. Всё указывает на то что в тот период Севилья была в хорошей форме и доставляла проблемы топам! Так что ничего удивительного в минимальном поражении МЮ нет.
    Севилья и сейчас в неплохой форме(один матч с Реалом чего стоит)
    Artuom
    Artuom
    вчера в 15:38
    Автор указал матч кубковый Барса - Севилья(5-0), хотя более правильным было бы указать матч этих команд в чемпе(2-2). Потому что качество игры Севильи менялось по ходу сезона, а матч в чемпионате против Барсы был через 18 дней после игры с МЮ, тоесть примерно та же самая форма.

    Барселона еле вырвала ничью в конце матча. А следующий матч Севильи(после Барсы) был против Баварии - минимальное поражение.

    Всё указывает на то что в тот период Севилья была в хорошей форме и доставляла проблемы топам! Так что ничего удивительного в минимальном поражении МЮ нет.
    myst5
    myst5
    вчера в 14:48
    Ну реал тоже не первый . И отставание тоже не малое . А все таки чемпионат Англии поинтереснее . Так что это чисто обмен шило на мыло . Лигу чемпионов не приписывайте на 66 этот судейско проплаченный трофей
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    вчера в 14:33
    Представьте, что вы талантливы и профессиональны на уровне Де Хеа. Каково вам проигрывать «Севилье», которую «Барселона» вынесла 5:0, а «спартак» - 5:1?
    ☆☆☆☆☆☆☆
    Даже в статью о Давиде де Хеа авторы пропихнули свой любимый спартак. Который, если уж на то пошло, не вышел из группы как раз с Севильей.
    Artuom
    Artuom
    вчера в 14:27
    Подождём лета, увидим трансферы МЮ, увидим первые матчи(посмотрим какая тактика) и уж потом можно будет рассуждать о перспективах МЮ и Де Хеа в частности.

    МС в этом сезоне были хороши, но это ведь не значит что и в следующем обязательно будут лучше всех. При усилении защиты сможет МЮ потягаться за лигу и в ЛЧ дальше пройти.
    Artuom
    Artuom ответил Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 14:20
    Владимиpъ Григорянъ:
    То есть для тебя Порту с Манише, Деку, Бозингвой и пр. - днарями были в те времена? Интер с Милито, Снейдером, Это'о, Дзанетти, Майконом, Балотелли, Жулио Сезаром и пр. - днарями были в те времена?
    Он не назвал их днарями. Это были команды довольно сильные, но от которых не ждали победы в ЛЧ, ибо были более сильные команды.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 13:24
    Очередная позорная статья, которая ни к чему. ДДХ - топ-вратарь, который находится в топ-клубе МЮ, в котором его Всё устраивает, ему нравится как его ценят в Англии, нежели в Испании, он говорил что счастлив в МЮ и никуда не уходит, и МЮ с Моуриньо ясно дали понять тем захочет купить его пусть ищут другого игрока. Какая к черту трофейная диета? МЮ в прошлом сезоне взял 3 трофея, в этом возможно Кубок Англии, 2 года назад при ЛВГ был Кубок Англии. При том что Ливерпуль, Тоттенхэм ничего не выигрывают, Челси, МС и Арсенал также имеют в своем активе бестрофейные сезоны. Есть в составе МЮ игроки, не соответствующие уровню и статусу МЮ, приглашенные ЛВГ, и из-за которых МЮ не смог составить конкуренцию за чемпионство МС и в борьбе за ЛЧ. Но Моуриньо собирает хороший состав и проводит отличные трансферные компании, избавляясь от ненужных игроков(промахи ЛВГ) и приглашает топовых игроков соответствующих уровню МЮ(Лукаку, Алексис, Погба, Матич). Не надоело толкать эту Севилью? МС от Монако вылетал, Барселона от Ромы и таких примеров полно в ЛЧ. Вест Хэм тут не в тему прикрепил, да без мотивации команда играет в чемпионате, когда второе место в кармане, остается давать практику тем кто нечасто играл и готовится к финалу против Челси. Про возраст, ну что ему 27, вся карьера впереди и тот же Буффон к примеру не взял ЛЧ, это же не делает его не топовым вратарем, это не значит что ему надо было идти в Реал или куда ещё. И данный автор тот ещё хейтер МЮ, у которого эта как минимум еще 3 статьи в таком стиле про МЮ, и большой фанат Ливерпуля, который не упускает возможности восхвалить клуб, который лет 10 ничего не выигрывал и проиграл той же Севилье финал ЛЕ. Так будь ты объективным и пиши по делу , а тут вброс перед летним ТО, при том что из МЮ ДДХ не уйдет, а Реал вероятно купит Алиссона или Куртуа, который хочет в Мадрид к своей семье. А на данный момент этот автор недостаточно хорош, чтобы писать статьи.
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ ответил ОУКБ OUKB
    вчера в 13:20
    ОУКБ OUKB:
    Ну да только у этого как ты говоришь Физручиньо две победы в ЛЧ с не супер командами
    То есть для тебя Порту с Манише, Деку, Бозингвой и пр. - днарями были в те времена?
    Интер с Милито, Снейдером, Это'о, Дзанетти, Майконом, Балотелли, Жулио Сезаром и пр. - днарями были в те времена?
    ОУКБ OUKB
    ОУКБ OUKB ответил Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 13:08
    Ну да только у этого как ты говоришь Физручиньо две победы в ЛЧ с не супер командами
    vinyardrip
    vinyardrip ответил Слейд Уилсон
    вчера в 12:42
    Слейд Уилсон:
    Вам бы со Смоловым сначала из группы выйти, а потом и поговорить о соперниках. А то болелы Реала тоже, после матча с Юве гадали о возможных соперниках, чуть не до гадались
    А ты не путаешь с болелами барсы часом??
    Слейд Уилсон
    Слейд Уилсон
    вчера в 12:06
    Вам бы со Смоловым сначала из группы выйти, а потом и поговорить о соперниках. А то болелы Реала тоже, после матча с Юве гадали о возможных соперниках, чуть не до гадались
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 11:34
    Автор прав, Давид перерос середняк, пора переходить в топ-клуб типа Реала. В бесперспективной команде под руководством Физручиньо вряд ли он чего-либо добьется помимо золотой перчатки. Такой великолепный вратарь не заслуживает такой бесславной участи.
    амурец
    амурец
    вчера в 11:24
    трофей он может завоевать только в Реале, но менять его на Наваса не вижу смысла
    bexxx
    bexxx
    вчера в 11:19
    Слишком хорош для мю?😂😂 да мю это великий клуб как тот же реал. Или мю или в реал это вершина
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    вчера в 10:51
    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
    И БУДУТ ТРОФЕИ
    OMG
    OMG
    вчера в 10:43
    Только не в Реал плиз. Навас в два раза лучше этого бревна.
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