12 мая 2013 года тунисский нападающий Сабер Хелифа забил за «Эвиан» супергол в ворота «Ниццы» в Лиге-1
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|1
|X
|2
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|-:-
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|4.6
|1.55
|17:00
|сегодня
|Ливерпуль
|-:-
|Брайтон энд Хоув
|1.18
|7.2
|14
|17:00
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|Ман Юнайтед
|-:-
|Уотфорд
|1.42
|4.75
|7.3
|17:00
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|Челси
|6
|4
|1.57
|17:00
|сегодня
|Саутгемптон
|-:-
|Манчестер Сити
|6.4
|4.8
|1.45
|17:00
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
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|1.37
|5.5
|7
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|1
|X
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|21:45
|Матч завершен
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|6:0
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|1.25
|6.3
|10
|21:45
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|Леванте
|-:-
|Барселона
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур
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|2
|21:45
|Матч завершен
|Интер
|1:2
|Сассуоло
|1.16
|8
|15
|16:00
|26’
|Кротоне
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|4.25
|3.5
|1.85
|19:00
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|-:-
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|2.02
|3.25
|3.85
|21:45
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|Ювентус
|2.75
|2.95
|2.8
|21:45
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|Сампдория
|-:-
|Наполи
|4.85
|4.5
|1.58
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Ростов
|1:0
|Урал
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Амкар
|0:0
|Ахмат
|1.92
|3.55
|3.9
|14:00
|Матч завершен
|Спартак М
|0:1
|Динамо М
|1.45
|4.6
|7.1
|14:00
|Матч завершен
|ЦСКА
|2:1
|Анжи
|1.17
|7
|17
|14:00
|Матч завершен
|Арсенал Т
|2:0
|Локомотив М
|2.02
|3.55
|3.55
|14:00
|Матч завершен
|Зенит
|6:0
|СКА-Хабаровск
|1.12
|9
|20
|14:00
|Матч завершен
|Краснодар
|1:1
|Рубин
|1.6
|3.8
|6
12 мая 2013 года тунисский нападающий Сабер Хелифа забил за «Эвиан» супергол в ворота «Ниццы» в Лиге-1