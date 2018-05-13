  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Дания. Суперлига
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 5:4 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.952.92.65
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:2 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи5.54.51.53
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 21 тур1X2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сахалин (Южно-Сахалинск)Сахалин -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Смена К-А (Комсомольск-на-Амуре)Смена К-А -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---

Агуэро

вчера, 19:50

13 мая 2012 года 

аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро 

забил на 95-й минуте матча супергол в ворота «Куинс Парк Рейнджерс» 

после 44-летнего перерыва сделавший «горожан» чемпионами Англии 

 

 

 

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100