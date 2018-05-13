13 мая 2012 года
аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро
забил на 95-й минуте матча супергол в ворота «Куинс Парк Рейнджерс»
после 44-летнего перерыва сделавший «горожан» чемпионами Англии
|Испания. Примера 2017/2018, 37 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Леванте
|5:4
|Барселона
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Рома
|0:0
|Ювентус
|2.95
|2.9
|2.65
|21:45
|Матч завершен
|Сампдория
|0:2
|Наполи
|5.5
|4.5
|1.53
|Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 21 тур
|1
|X
|2
|09:00
|сегодня
|Сахалин
|-:-
|Иртыш
|-
|-
|-
|11:00
|сегодня
|Смена К-А
|-:-
|Динамо Брл
|-
|-
|-
13 мая 2012 года
аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро
забил на 95-й минуте матча супергол в ворота «Куинс Парк Рейнджерс»
после 44-летнего перерыва сделавший «горожан» чемпионами Англии