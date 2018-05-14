Антисборная 30-го тура. Знакомая прописка «Спартака» и другие хулиганы

«Красно-белые» весь сезон из сборной скачут в антисборную тура. «Соккер.ру» находит гладиаторам Карреры компанию из других неудачников воскресенья.

Вратарь

Артем Ребров («Спартак»)

У болельщиков «Спартака» предубеждения относительно качества игры бывшего капитана? Никак нет. Ребров – рассудительный человек, и он признает, если пересмотрит свои последние игры за «Спартак», что его нервная реакция во многих случаях мешала и без того странной обороне сыграть собранно. При назначенном пенальти ошибся Кутепов, но Ребров ведь заработал удаление еще до перерыва, если бы не решение Карасева...

Защитники

Дмитрий Гришко («СКА-Хабаровск»)

Поскольку сезон для последней команды РФПЛ закончился до визита на стадион «Санкт-Петербург», то ставить весь их состав в антисборную было бы странно. Но без представителя в обороне оставлять тоже нельзя. Ведь то, как легко Заболотному и Ерохину позволяли оказываться на ударных позициях – позор, даже если речь о команде ФНЛ. Нельзя так играть в футбол даже после вылета из элиты. Особенно после вылета, когда надо снова драться в низшем дивизионе.

Илья Кутепов («Спартак»)

Кутепов не Илья Муромец, у него нет в запасе лет на печке, но в двадцать четыре быть богатырем не готов. Обстоятельства вынудят Черчесова поставить Илью в основу сборной России, и если спартаковец будет принимать такие необъяснимые и опасные для команды решения, как в дерби с «Динамо» - из группы не выйдут. А «Спартак» после непонятного ляпа Кутепова не попадет в группу ЛЧ, если не пройдет квалификацию.

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Кверквелия – один из героев сезона, но не тура и не в Туле. Пить до дна – в грузинской культурной традиции? Вряд ли в этом причина, скорее эмоциональный защитник, который умеет в сложных матчах действовать расчетливо, не настроился после титула на игру против Дзюбы и компании. А потом хватанул глупую красную за игру рукой у чужих ворот. Оставил «Локомотив» в меньшинстве в самой концовке, что обернулось еще одним пропущенным мячом.

Андрей Буйволов («Тосно»)

Зачем Парфенов выпустил на поле человека, не готового к игре РФПЛ? Буйволов попросту не бежал, допустив несколько невероятных ошибок. Центральный защитник не просто проигрывал в скорости Слаю и остальным игрокам «Уфы» на длительной дистанции. Андрей уступал, даже когда опережал их на несколько шагов. Ужасное зрелище, Юрченко справедливо предъявлял претензии защитникам.

Александр Самедов («Спартак»)

Без Ещенко, конечно, бардак справа в защите. Андрей сам не относится к грамотным защитникам, но хотя бы цепляется и дерется. А Петкович и Самедов – как третий и четвертый близнец Комбаров, только в обороне оба еще слабее. Александра даже не придавили, а тот взял и выдал пас на пенальти в сторону Реброва. Карасев сделал вид, что не заметил фол. Но ошибка ужасная, да и в атаке Самедов был бесполезен. И это основной игрок сборной у Черчесова…

Полузащитники

Марко Полетанович («Тосно»)

А этот парень точно играл за «Црвену Звезду»? «Уфа» с центральными защитниками «Тосно» делала те же неприличные вещи, что с полузащитниками, среди которых выделялся бездействием Полетанович — как человек, которому габариты позволяли хотя бы правила нарушить, чтобы сорвать очередную контратаку. Удивительно и странно сыграли победители Кубка России в Уфе. Полетанович полетел в ФНЛ.

Дмитрий Кабутов («СКА-Хабаровск»)

«Зенит» не заметил скромного соперника. Жирков атаковал по центру и слева, Кришито позволяли делать обостряющие передачи, хавбеки гостей вжались в собственную штрафную, а защитники так испугались Ерохина, что позволили тому забить четыре мяча за день. Хавбек Кабутов менял позиции по ходу матча, но толку не было. Провал команды и отдельных игроков отражен на табло – 6:0.

Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

Семин характерно склонял голову и потирал брови каждый раз, когда Тарасов чудил в матче с «Арсеналом». И нет, дело не в том, что тренер бурно отпраздновал титул, просто Дмитрий сыграл, как часто умеет – удивительным образом проигрывал все, что только можно было и даже нельзя. Денисов не идеален как опорник, но без Игоря в центральной зоне «Локомотива» был проходной двор.

Нападающие

Зе Луиш («Спартак»)

Луис Адриано нанес в матче с «Динамо» два удара – оба точные, и забраковал только 6 % передач. Бразилец может обвинить напарников в том, что плохо ассистировали, но сам работал, как умеет. А что же Зе Луиш? Каррера доверился нападающему в решающем моменте всего сезона и чемпионата, а вместо голов получил два удара мимо ворот и 38 % бракованных передач. Вялый Зе стал символом апатичного поражения «Спартака» в дуэли с защитой «Динамо».

Квинси Промес («Спартак»)

Один из тех случаев, когда голландец прикрывается индивидуальным классом и цифрами. Но на самом деле провел плохой решающий матч, в котором был бесполезен для команды и лишь стягивал на себя передачи и завершал атаки слишком легкими ударами. Вероятно, увидели последний поединок Промеса за московский клуб, и его ждало разочарование. Парень хороший, но в дерби был активен и бесполезен. Четыре удара – без голов.

Главный тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Пустил игру на самотек, а потом метнулся перестраиваться – не справился. «Спартак» плохо был готов к «Динамо», что странно после того, как Хохлов поймал на похожую удочку ЦСКА – Ганчаренко тоже недооценил соседа в дерби и поплатился поражением. Но если для «армейцев» осечка не стала смертельной, то «Спартак» теперь, не исключено, пролетит мимо группового раунда ЛЧ – квалификация сложная, мест только два на толпу команд. Другими словами, неправильные приказы Карреры против «Динамо» вместе со слабой игрой его подопечных могут стоить участия в группе ЛЧ – болезненный удар по клубу и фанатам.

Свершилось! Гол Заболотного

Антон в первом круге, играя за «Тосно», порывался в лучшие снайперы сезона, но неудачно зашел в «Зенит», где его не поняли и не поддержали. Так было с Дзюбой в первом круге – Манчини наблюдал, как Артем мучается. Божович же сразу нашел для форварда применение и получил голы. Заболотному не подсказали, как надо играть, пришлось ждать слабейшего соперника и бессмысленной игры. Зато даже кульбиты крутил от радости. Антигерой весны вырывается на свободу, поздравляем!

Ошибка недели. Ляп Карасева в московском дерби

«Спартак» не забил дважды и не выиграл. Но ведь мог! А здесь арбитр, которому доверяют. Арбитр, которого продвигают даже на уровне УЕФА и ФИФА. Из-за чемпионата мира, чтобы сделать приятное Мутко, назначили Карасева на игру «Марселя» и «Зальцбурга». Его бригада допустила несколько ошибок и решающую в конце. Теперь вот стык Реброва и Ташаева. Как можно не ставить пенальти после таких фолов и не награждать провинившегося карточкой?

«Честность» тура. Роберто Манчини («Зенит»)

Месяц назад заявляет: «Я не делал абсолютно ничего, что могло бы дать почву для слухов об уходе». А после игры со «СКА-Хабаровском»: «Решение об уходе принял около трех месяцев назад». Причем причиной назвал «семейные обстоятельства», а не сборную Италии, которую возглавит. Честность на каждом шагу. Заодно вопрос Фурсенко: если Манчини принял решение так давно, почему не отстраняли наставника и не спасали сезон? Времени ведь хватало.

Беспомощность тура. «Тосно» и «Спартак»

Полуфиналистов Кубка России стоит отругать отдельно. «Тосно» должен был драться за очки в Уфе – проиграл разгромно и чисто. «Спартаку» хватало двух голов, чтобы опередить «Динамо» в дерби и ЦСКА в таблице – не сумели. Те и другие сыграли безвольно, и прав Каррера: «Амбиции должны быть в крови, их нельзя натренировать». Амбиций и настроя не хватило, поэтому «Спартак» и среди разочарований последнего тура.