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Антисборная 30-го тура. Знакомая прописка «Спартака» и другие хулиганы

вчера, 16:39

«Красно-белые» весь сезон из сборной скачут в антисборную тура. «Соккер.ру» находит гладиаторам Карреры компанию из других неудачников воскресенья.

Вратарь

Артем Ребров («Спартак»)

Антисборная 30-го тура. Знакомая прописка «Спартака» и другие хулиганыУ болельщиков «Спартака» предубеждения относительно качества игры бывшего капитана? Никак нет. Ребров – рассудительный человек, и он признает, если пересмотрит свои последние игры за «Спартак», что его нервная реакция во многих случаях мешала и без того странной обороне сыграть собранно. При назначенном пенальти ошибся Кутепов, но Ребров ведь заработал удаление еще до перерыва, если бы не решение Карасева...

Защитники

Дмитрий Гришко («СКА-Хабаровск»)

Поскольку сезон для последней команды РФПЛ закончился до визита на стадион «Санкт-Петербург», то ставить весь их состав в антисборную было бы странно. Но без представителя в обороне оставлять тоже нельзя. Ведь то, как легко Заболотному и Ерохину позволяли оказываться на ударных позициях – позор, даже если речь о команде ФНЛ. Нельзя так играть в футбол даже после вылета из элиты. Особенно после вылета, когда надо снова драться в низшем дивизионе.

Илья Кутепов («Спартак»)

Кутепов не Илья Муромец, у него нет в запасе лет на печке, но в двадцать четыре быть богатырем не готов. Обстоятельства вынудят Черчесова поставить Илью в основу сборной России, и если спартаковец будет принимать такие необъяснимые и опасные для команды решения, как в дерби с «Динамо» - из группы не выйдут. А «Спартак» после непонятного ляпа Кутепова не попадет в группу ЛЧ, если не пройдет квалификацию.

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Кверквелия – один из героев сезона, но не тура и не в Туле. Пить до дна – в грузинской культурной традиции? Вряд ли в этом причина, скорее эмоциональный защитник, который умеет в сложных матчах действовать расчетливо, не настроился после титула на игру против Дзюбы и компании. А потом хватанул глупую красную за игру рукой у чужих ворот. Оставил «Локомотив» в меньшинстве в самой концовке, что обернулось еще одним пропущенным мячом.

Андрей Буйволов («Тосно»)

Зачем Парфенов выпустил на поле человека, не готового к игре РФПЛ? Буйволов попросту не бежал, допустив несколько невероятных ошибок. Центральный защитник не просто проигрывал в скорости Слаю и остальным игрокам «Уфы» на длительной дистанции. Андрей уступал, даже когда опережал их на несколько шагов. Ужасное зрелище, Юрченко справедливо предъявлял претензии защитникам.

Александр Самедов («Спартак»)

Антисборная 30-го тура. Знакомая прописка «Спартака» и другие хулиганыБез Ещенко, конечно, бардак справа в защите. Андрей сам не относится к грамотным защитникам, но хотя бы цепляется и дерется. А Петкович и Самедов – как третий и четвертый близнец Комбаров, только в обороне оба еще слабее. Александра даже не придавили, а тот взял и выдал пас на пенальти в сторону Реброва. Карасев сделал вид, что не заметил фол. Но ошибка ужасная, да и в атаке Самедов был бесполезен. И это основной игрок сборной у Черчесова…

Полузащитники

Марко Полетанович («Тосно»)

А этот парень точно играл за «Црвену Звезду»? «Уфа» с центральными защитниками «Тосно» делала те же неприличные вещи, что с полузащитниками, среди которых выделялся бездействием Полетанович — как человек, которому габариты позволяли хотя бы правила нарушить, чтобы сорвать очередную контратаку. Удивительно и странно сыграли победители Кубка России в Уфе. Полетанович полетел в ФНЛ.

Дмитрий Кабутов («СКА-Хабаровск»)

«Зенит» не заметил скромного соперника. Жирков атаковал по центру и слева, Кришито позволяли делать обостряющие передачи, хавбеки гостей вжались в собственную штрафную, а защитники так испугались Ерохина, что позволили тому забить четыре мяча за день. Хавбек Кабутов менял позиции по ходу матча, но толку не было. Провал команды и отдельных игроков отражен на табло – 6:0.

Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

Антисборная 30-го тура. Знакомая прописка «Спартака» и другие хулиганыСемин характерно склонял голову и потирал брови каждый раз, когда Тарасов чудил в матче с «Арсеналом». И нет, дело не в том, что тренер бурно отпраздновал титул, просто Дмитрий сыграл, как часто умеет – удивительным образом проигрывал все, что только можно было и даже нельзя. Денисов не идеален как опорник, но без Игоря в центральной зоне «Локомотива» был проходной двор.

Нападающие

Зе Луиш («Спартак»)

Луис Адриано нанес в матче с «Динамо» два удара – оба точные, и забраковал только 6 % передач. Бразилец может обвинить напарников в том, что плохо ассистировали, но сам работал, как умеет. А что же Зе Луиш? Каррера доверился нападающему в решающем моменте всего сезона и чемпионата, а вместо голов получил два удара мимо ворот и 38 % бракованных передач. Вялый Зе стал символом апатичного поражения «Спартака» в дуэли с защитой «Динамо».

Квинси Промес («Спартак»)

Антисборная 30-го тура. Знакомая прописка «Спартака» и другие хулиганыОдин из тех случаев, когда голландец прикрывается индивидуальным классом и цифрами. Но на самом деле провел плохой решающий матч, в котором был бесполезен для команды и лишь стягивал на себя передачи и завершал атаки слишком легкими ударами. Вероятно, увидели последний поединок Промеса за московский клуб, и его ждало разочарование. Парень хороший, но в дерби был активен и бесполезен. Четыре удара – без голов.

Главный тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Пустил игру на самотек, а потом метнулся перестраиваться – не справился. «Спартак» плохо был готов к «Динамо», что странно после того, как Хохлов поймал на похожую удочку ЦСКА – Ганчаренко тоже недооценил соседа в дерби и поплатился поражением. Но если для «армейцев» осечка не стала смертельной, то «Спартак» теперь, не исключено, пролетит мимо группового раунда ЛЧ – квалификация сложная, мест только два на толпу команд. Другими словами, неправильные приказы Карреры против «Динамо» вместе со слабой игрой его подопечных могут стоить участия в группе ЛЧ – болезненный удар по клубу и фанатам.

Свершилось! Гол Заболотного

Антон в первом круге, играя за «Тосно», порывался в лучшие снайперы сезона, но неудачно зашел в «Зенит», где его не поняли и не поддержали. Так было с Дзюбой в первом круге – Манчини наблюдал, как Артем мучается. Божович же сразу нашел для форварда применение и получил голы. Заболотному не подсказали, как надо играть, пришлось ждать слабейшего  соперника и бессмысленной игры. Зато даже кульбиты крутил от радости. Антигерой весны вырывается на свободу, поздравляем!

Ошибка недели. Ляп Карасева в московском дерби

«Спартак» не забил дважды и не выиграл. Но ведь мог! А здесь арбитр, которому доверяют. Арбитр, которого продвигают даже на уровне УЕФА и ФИФА. Из-за чемпионата мира, чтобы сделать приятное Мутко, назначили Карасева на игру «Марселя» и «Зальцбурга». Его бригада допустила несколько ошибок и решающую в конце. Теперь вот стык Реброва и Ташаева. Как можно не ставить пенальти после таких фолов и не награждать провинившегося карточкой

«Честность» тура. Роберто Манчини («Зенит»)

Месяц назад заявляет: «Я не делал абсолютно ничего, что могло бы дать почву для слухов об уходе». А после игры со «СКА-Хабаровском»: «Решение об уходе принял около трех месяцев назад». Причем причиной назвал «семейные обстоятельства», а не сборную Италии, которую возглавит. Честность на каждом шагу. Заодно вопрос Фурсенко: если Манчини принял решение так давно, почему не отстраняли наставника и не спасали сезон? Времени ведь хватало.

Беспомощность тура. «Тосно» и «Спартак»

Полуфиналистов Кубка России стоит отругать отдельно. «Тосно» должен был драться за очки в Уфе – проиграл разгромно и чисто. «Спартаку» хватало двух голов, чтобы опередить «Динамо» в дерби и ЦСКА в таблице – не сумели. Те и другие сыграли безвольно, и прав Каррера: «Амбиции должны быть в крови, их нельзя натренировать». Амбиций и настроя не хватило, поэтому «Спартак» и среди разочарований последнего тура.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил Байкал-38
сегодня в 10:44
Байкал-38:
Ладно утомлённый Спартаком, наслаждайся бронзой и вспоминай перед сном как вас Динамо обыграло и ЦСКА обошло, лишив вас путёвки в ЛЧ!!! Ребров, Глушаков, Комбаров и другие пуст тебе приснятся!!!! https://www.youtube.com/watch?v=bqxQcdhzCB4
Помнится рылы за четыре тура до конца чемпионата кричали спартак выше ЦСКА
А ведь им говорили не "говори гоп пока не перепрыгнешь!
Теперь пускай заскринят таблицу!)))))))))))))))

1 Локомотив М 30 18 6 6 41:21 60

2 ЦСКА 30 17 7 6 49:23 58

3 спартак М 30 16 8 6 51:32 56
шацк
шацк
сегодня в 10:06
Карасев один из самых слабых отечественных судей, не устану это говорить, а факты сами собой постоянно подтверждают это. Не понимаю зачем и для чего у нас в стране практически везде "на верху" глупые и слабые специалисты в футболе это Мутко, Черчесов и Карасев например. А взять тоже правительство и Диму Медведева, а вчерашнее назначение Кудрина!?! Над нами всеми издеваются...
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 09:01
Мало спартака в антисборной, мало :)
sashasokol
sashasokol
сегодня в 06:16
Не понятно, зачем сюда включили Квирквелию и Тарасова. Играл Локо после золота и 2-м составом. Лучше на эти места подобрали кого нибудь из Спартака, которые игрой против Динамо показали свой "чемпионский уровень". Жаль, что быки не зацепили 3-е место, так как Спартак обьективно не на своем месте и квалификацию ЛЧ им не пройти.
1asss
1asss
сегодня в 03:09
Одни хрюшки
амурец
амурец
сегодня в 01:02
вообщем все верно
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:03
Ладно утомлённый Спартаком, наслаждайся бронзой и вспоминай перед сном как вас Динамо обыграло и ЦСКА обошло, лишив вас путёвки в ЛЧ!!! Ребров, Глушаков, Комбаров и другие пуст тебе приснятся!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил MAUS
вчера в 23:59
MAUS:
еще раз тебе напишу: ПРОБЛЕМЫ Спартака - это проблемы самого Спартака и его болельщиков, а не твои! Или ты себя считаешь великим экспертом, которому всё позволено? Если нет- то помолчи над темой Спартак! Если да - то ты такой же эксперт как и Червь!
    MAUS
    MAUS ответил Байкал-38
    вчера в 23:58
    Байкал-38:
    Я тебя прошу отрекись прямо сейчас от Спартака и начни болеть за Зенит или ЦСКА (тут тебе на выбор)! Я жду!!!!
      MAUS
      MAUS ответил Байкал-38
      вчера в 23:52
      Байкал-38:
      Это твои проблемы!!!!! Мне лично, до твоих переживаний по хрен!!!! Ты сам не писал бы про всех может я согласился бы с тобой, а так тебя трогает только твои проблемы, а сам над другими глумишься!!! Вот за это вас и не любят!!!!!
      еще раз тебе напишу:
      ПРОБЛЕМЫ Спартака - это проблемы самого Спартака и его болельщиков, а не твои!
      Или ты себя считаешь великим экспертом, которому всё позволено?
      Если нет- то помолчи над темой Спартак!
      Если да - то ты такой же эксперт как и Червь!
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил MAUS
      вчера в 23:49
      MAUS:
      я тебя попросил пиши про свою любимую команду, а не команду Спартак, как ты сам когда то написал ,к которому у тебя есть ненависть (или что то подобное). тогда ты будешь меньше собирать негатива хотя бы от болельщиков Спартака!
      Я тебя прошу отрекись прямо сейчас от Спартака и начни болеть за Зенит или ЦСКА (тут тебе на выбор)! Я жду!!!!
      MAUS
      MAUS ответил Байкал-38
      вчера в 23:46
      Байкал-38:
      Ты о чём? Разве я не человек? И кто и когда меня просил? Если ты считаешь, что в данном комментарии меня просил быть человеком, то я и не знаю, что о тебе думать?!!!!! MAUS ответ пользователю Байкал-38 один вывод , ты напоминаешь мне шпанёнка Ваську, который проходя мимо дома бабы Зины нет да нет, но швырнёт камень в окно! Ваське же нравится разбивать чужие окна и ему наплевать всех и чужие мнения! Не нравится не пиши мне, а ещё лучше не советуй мне не чего, или ты настолько наивен, что думаешь если будешь писать мне пакости, а я в ответ начну тебя слушать , да ещё наверное за Спартак топить. Да пафос и всё остальное у вас согласно команде и капитану!!!!! Ладно не парся, наслаждайся бронзой и как вас армия обошла!!!!
      я тебя попросил пиши про свою любимую команду, а не команду Спартак, как ты сам когда то написал ,к которому у тебя есть ненависть (или что то подобное).
      тогда ты будешь меньше собирать негатива хотя бы от болельщиков Спартака!
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил MAUS
      вчера в 23:42
      MAUS:
      мне не нравится , и меня задевает то, что ТЫ и тебе подобные постоянно плюют в сторону Спартака, команду, которая мне небезразлична и за которую я болею более 30 лет. У самих рот полон забот, а они всё про Спартак, вы на себя для начала посмотрите, а потом тыкайте по сторонам!
      Это твои проблемы!!!!! Мне лично, до твоих переживаний по хрен!!!! Ты сам не писал бы про всех может я согласился бы с тобой, а так тебя трогает только твои проблемы, а сам над другими глумишься!!! Вот за это вас и не любят!!!!!
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил MAUS
      вчера в 23:38
      MAUS:
      Своей репликой -ты подтвердил свой статус! О котором мне ранее сообщили. Когда тебя просят быть человеком- ты в ответ пишешь «Ну и самое главное, что ни тебе ни кому то ещё не стоит мне указывать как мне поступать и что мне делать!!!» Одним словом -понятно что ты за тип!
      Ты о чём? Разве я не человек? И кто и когда меня просил?
      Если ты считаешь, что в данном комментарии меня просил быть человеком, то я и не знаю, что о тебе думать?!!!!!

      MAUS
      ответ пользователю Байкал-38
      один вывод , ты напоминаешь мне шпанёнка Ваську, который проходя мимо дома бабы Зины нет да нет, но швырнёт камень в окно! Ваське же нравится разбивать чужие окна и ему наплевать всех и чужие мнения!


      Не нравится не пиши мне, а ещё лучше не советуй мне не чего, или ты настолько наивен, что думаешь если будешь писать мне пакости, а я в ответ начну тебя слушать , да ещё наверное за Спартак топить.
      Да пафос и всё остальное у вас согласно команде и капитану!!!!!
      Ладно не парся, наслаждайся бронзой и как вас армия обошла!!!!
      MAUS
      MAUS ответил Байкал-38
      вчера в 23:37
      Байкал-38:
      Так ты сам же пишешь, "не нравиться пройди мимо"!!! Сам себе же противоречишь! Ещё раз повторю не стоит указывать, что и как мне делать, я вас даже слушать не буду!!! Ну если хочешь ещё, одно и тоже написать!!!
      мне не нравится , и меня задевает то, что ТЫ и тебе подобные постоянно плюют в сторону Спартака, команду, которая мне небезразлична и за которую я болею более 30 лет.
      У самих рот полон забот, а они всё про Спартак, вы на себя для начала посмотрите, а потом тыкайте по сторонам!
      MAUS
      MAUS ответил Байкал-38
      вчера в 23:31
      Байкал-38:
      А твои друзья под стать тебе!!! Скажи своему другу Ваське не хорошо бить стёкла!
      Своей репликой -ты подтвердил свой статус!
      О котором мне ранее сообщили.
      Когда тебя просят быть человеком- ты в ответ пишешь «Ну и самое главное, что ни тебе ни кому то ещё не стоит мне указывать как мне поступать и что мне делать!!!»
      Одним словом -понятно что ты за тип!
      pomor45
      pomor45
      вчера в 22:49
      Антисборная просто насквозь пропитана спартаковским духом. Самое примечательное, что штанги совершенно перестали отвечать взаимностью на ласки Реброва. Он их целует даже после проигрышей, но они совсем к нему охладели. Они явно не желают видеть его в Спартаке.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
      вчера в 22:01
      Марко Полетанович («Тосно»)

      А этот парень точно играл за «Црвену Звезду»?

      *********
      А что, белградский мусор црвена звезда - серьёзный клуб? Тамбов и Авангард выше их уровнем.
      Kolymchanin
      Kolymchanin
      вчера в 21:56
      Ну не серьезно в антисборную ставить игроков Тошно и СКА, при всём уважении к последним.
      Abverin
      Abverin
      вчера в 20:37
      Не понятно с какой целью сюда припаяли Манчини и Кверкелию.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил MAUS
      вчера в 20:34
      MAUS:
      один вывод , ты напоминаешь мне шпанёнка Ваську, который проходя мимо дома бабы Зины нет да нет, но швырнёт камень в окно! Ваське же нравится разбивать чужие окна и ему наплевать всех и чужие мнения!
      А твои друзья под стать тебе!!! Скажи своему другу Ваське не хорошо бить стёкла!
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Фата лист
      вчера в 20:31
      Фата лист:
      В третьем квалификационном раунде Спартаку главное не нарваться на Бенфику и французов, остальные соперники вполне проходимые, кто будет в плей-офф еще не известно, но скорее всего клубы мощные...
      Мощные клубы? Ты о чём? Посмотри изменения ЛЧ со следующего розыгрыша. Французы Спартаку точно не попадутся 100%, как и Динамо (Киев). Чемпионы своих стран тоже исключаются, а вторых команд чемпионатов Чехии, Бельгии, Греции, которые и попадутся Спартаку если бояться, то и Спартак стоит причислять ко второсортным командам!!!! Ну хотя после АЕКов, и Санкт-Галлентов всё возможно! Не попасть в ЛЧ будет труднее чем не выиграть КР в этом сезоне, но невозможное может стать возможным!!!!
      А так вместе с Зенитом будут в ЛЕ выступать, вот смеха то будет!!!
      МКС
      МКС
      вчера в 20:23
      Байкал совсем впал в детство. Что это? Старческий маразм? Прискорбно прискорбно.
      MAUS
      MAUS ответил Jum13
      вчера в 20:22
      Jum13:
      Так ты тогда присмотрись, увеличь. Или у тебя выборочная слепота?
      к ссылке что ты дал?))))
      сам ее рассмаривай под микроскопом!
      MAUS
      MAUS ответил Байкал-38
      вчера в 20:19
      Байкал-38:
      Так ты сам же пишешь, "не нравиться пройди мимо"!!! Сам себе же противоречишь! Ещё раз повторю не стоит указывать, что и как мне делать, я вас даже слушать не буду!!! Ну если хочешь ещё, одно и тоже написать!!!
      один вывод , ты напоминаешь мне шпанёнка Ваську, который проходя мимо дома бабы Зины нет да нет, но швырнёт камень в окно! Ваське же нравится разбивать чужие окна и ему наплевать всех и чужие мнения!
      Jum13
      Jum13 ответил MAUS
      вчера в 20:14
      MAUS:
      о! у тебя всё таки детство вспомнилось)))) хоть в этом тут проблески твоей памяти! на счет самого матча , я его смотрел на Тв более “40 в FHD со спутника, и запись у меня хранится в таком же формате, а не ужимок с youtube. а ты вообще выложил сылку запись с трибуны , на которой даже плешь карасёва не увидишь)))
      Так ты тогда присмотрись, увеличь. Или у тебя выборочная слепота?
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил MAUS
      вчера в 20:14
      MAUS:
      ты для начала кричишь про Спартак! Ты про себя, про локо говори, про свои заслуги, про заслуги своей любимой команды! ну не нравится тебе Спартак! Пройди мимо! Тебе что больше всех на этом свете нужно? Засорил своими карикатурами весь сайт, противно уже смотреть! Будь человеком!
      Так ты сам же пишешь, "не нравиться пройди мимо"!!! Сам себе же противоречишь!
      Ещё раз повторю не стоит указывать, что и как мне делать, я вас даже слушать не буду!!!
      Ну если хочешь ещё, одно и тоже написать!!!
      MAUS
      MAUS ответил Байкал-38
      вчера в 19:57
      Байкал-38:
      А я разве кричу, что Локо будет всех громить? Ну во первых такие высказывание глупы, во вторых надо реально смотреть на вещи. Локо в этой ЛЕ выступил можно сказать успешно, но мы не кричали, что Локо должен всех громить, в отличии от ваших. Достаточно залезть на соккере до группового этапа и почитать ваши высказывания, где много кто кричал, что первое место за Спартаком и т.д. итог мы все знаем!!! Ну и самое главное, что ни тебе ни кому то ещё не стоит мне указывать как мне поступать и что мне делать!!! Если вам что то не нравится пишите в ООН!!!! А мы посмеёмся!!!
      ты для начала кричишь про Спартак!
      Ты про себя, про локо говори, про свои заслуги, про заслуги своей любимой команды!
      ну не нравится тебе Спартак! Пройди мимо!
      Тебе что больше всех на этом свете нужно?
      Засорил своими карикатурами весь сайт, противно уже смотреть!
      Будь человеком!
      MAUS
      MAUS ответил Jum13
      вчера в 19:49
      Jum13:
      "Пендаль" - это на вашем подворотном жаргоне, он же пинок (как ты правильно заметил). Пенальти никогда "пендалем" не называлось. Пеналь - ну да, было в детстве. P.S. И посмотри момент наконец не на телефоне
      о! у тебя всё таки детство вспомнилось)))) хоть в этом тут проблески твоей памяти!
      на счет самого матча , я его смотрел на Тв более “40 в FHD со спутника, и запись у меня хранится в таком же формате, а не ужимок с youtube.
      а ты вообще выложил сылку запись с трибуны , на которой даже плешь карасёва не увидишь)))
      Фата лист
      Фата лист
      вчера в 19:43
      В третьем квалификационном раунде Спартаку главное не нарваться на Бенфику и французов, остальные соперники вполне проходимые, кто будет в плей-офф еще не известно, но скорее всего клубы мощные...
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