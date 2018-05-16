Топ-11 лучших матчей РФПЛ 2017/18

«Соккер.ру» считает, что сейчас, пока еще свежи в памяти перипетии чемпионата России, самое время вспомнить самые яркие матчи завершившегося сезона.

11 место. 25 тур, «Зенит» - «Краснодар» - 1:2 Видео

Голы: Ерохин 33 – Шатов 22; Классон 88

Непосредственно перед этим матчем «Краснодар» отправил в отставку Игоря Шалимова и назначил главным тренером Мурада Мусаева. До выезда в Санкт-Петербург «быки» в сезоне не взяли ни одного очка в матчах со своими прямыми конкурентами из топ-5, но в дебютной игре молодого наставника обыграли «Зенит» в гостях. И самое запоминающееся в этой победе даже не поздний гол Виктора Классона, а мяч Шатова, аплодисменты Виража и слезы Олега после замены. Спасибо Роберто Манчини за это шоу.

10 место. 1 тур, «Динамо» - «Спартак» - 2:2 Видео

Голы: Панченко 53; Ташаев 90+3 – Промес 29; Луис Адриано 32

Действующий чемпион и свежеиспеченный обладатель Суперкубка России открывал новый чемпионат матчем против принципиальных противников, только что вернувшихся из ФНЛ. «Динамо» с самого начала игры обозначило боевой настрой, но в середине тайма сказалось мастерство атакующих игроков «Спартака» - Квинси и Луис выстрелили дуплетом. Казалось, победа «красно-белых» неминуема, но второй тайм остался за динамовцами, которые вырвали ничью в компенсированное время. Решающий мяч забил Ташаев, которого слухи активно отправляют в «Спартак» с зимы.

9 место. 6 тур, ЦСКА - «Спартак» - 2:1 Видео

Голы: Щенников 83; Витиньо 86 – Пашалич 48

Еще одно московское дерби, которое «Спартаку» не хочется вспоминать. Собственно, с соседями в этом сезоне команда Массимо Карреры лишь однажды сыграла удачно, когда в декабре разгромила тот же ЦСКА. Но это будет во втором круге, а в начале чемпионата «Спартак» 35 минут вел в счете в дерби, чтобы в концовке не просто упустить победу, но даже проиграть. Волевой переворот в исполнении армейцев отмечаем, он получился эффектным, учитывая, что два гола были забиты с коротким интервалом в концовке.



8 место. 8 тур, «Ахмат» - «Краснодар» - 2:3 Видео

Голы: Исмаэл 73; Швец 90 – Мартынович 53; Классон 76; Игнатьев 90+2

Спойлер: это не единственный матч «Ахмата» и «Краснодара» в этом чарте. Очень ярко эти команды играли друг с другом в сезоне, а началось все во втором тайме игры в Грозном – после перерыва на табло горели нули. Не то чтобы унылые, но все же. А потом понеслось! «Краснодар» выходит вперед – «Ахмат» отыгрывается, так было дважды, причем Антон Швец сделал счет 2:2 на 90-й минуте. Но у «быков» нашлось компенсированное время и юный форвард Иван Игнатьев, чтобы забить победный мяч и огорчить своего бывшего тренера Олега Кононова, который вскоре отправился в отставку.

7 место. 8 тур, «Зенит» - «Спартак» - 5:1 Видео

Голы: Кокорин 36; Ерохин 45; Кришито 57; Кузяев 63; Ребров 77 (автогол) – Промес 71 (пенальти)

Когда уже в четвертом туре действующего чемпиона громят со счетом 5:1 – это грандиозное событие, так что эта игра точно попадает на самые яркие страницы завершившегося чемпионата. Другое дело, что выводы, сделанные из нее, оказались в корне неверными. Кажется, уже после этого матча все поверили в неизбежность чемпионства «Зенита», но будущий обладатель «золота» не принимал участия в этой встрече.

6 место. 10 тур, «Тосно» - «Спартак» - 2:2 Видео

Голы: Марков 86; Заболотный 90 – Джикия 35; Пашалич 64

«Спартак» дарит соперникам праздники и устраивает шоу для всех. Очередной неудачный матч для «красно-белых» взбудоражил своим сценарием. Согласитесь, это случай 1 на 1000, когда явный фаворит ведет 2:0, играя в большинстве, а потом умудряется упустить победу в самой концовке. «Спартак» смог! Нужно отметить и волю «Тосно», ставшего злым гением москвичей не только в этой встрече, но и во всем сезоне.

5 место. 16 тур, «Локомотив» - ЦСКА - 2:2 Видео

Голы: Антон Миранчук 14; Фернандеш 87 – Витиньо 28; Натхо 43

Перенасыщенный событиями, столкновениями, моментами и эмоциями матч. Быстрый гол «Локомотива» не смутил ЦСКА, который смог отыграться и выйти вперед еще в первом тайме, однако после удаления Хосонова сразу после перерыва армейцы заботились о сохранении победного счета, в то время как «Локомотив» стремился не проиграть. Железнодорожники напирали, Акинфеев отразил пенальти в исполнении Фернандеша, но тот же Мануэл в концовке вырвал для своей команды важную ничью. Из таких эпизодов и выковано чемпионство «Локомотива».

4 место. 18 тур, «Спартак» - «Зенит» - 3:1 Видео

Голы: Самедов 19; Луис Адриано 30; Пашалич 90+8 – Кришито 35

Осенью праздники пришли и на спартаковские улицы. «Красно-белые» под конец первой части сезона развили завидную скорость и обыгрывали «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, а в итоге собрали серию из 18 матчей без поражений в РФПЛ. Игра с «сине-бело-голубыми» получилась красочной и напряженной, а голы – просто конфетки, особенно мяч Луиса Адриано. Интрига сохранялась до самого финального свистка, ведь Пашалич забил на восьмой компенсированной минуте второго тайма, до этого напряжение кружило над штрафной площадью «Спартака», оставшегося на концовку в меньшинстве после удаления Фернандо. Матч с оголенным нервом.

3 место. 19 тур, «Краснодар» - «Ахмат» - 3:2 Видео

Голы: Смолов 51; Мамаев 65; Жоаозиньо 90+1 – Швец 28; Исмаэл 35

Игра второго круга между «Краснодаром» и «Ахматом» не могла оставить равнодушных. Пять голов, нереализованный пенальти, попадание в перекладину, десять желтых карточек - горячо, горячо, горячо! И сюжет, конечно же. «Ахмат» вел со счетом 2:0 к перерыву. Что любопытно, забили те же футболисты, которые отличились в грозненском матче – Швец и Исмаэл. Но во втором тайме «Краснодар» сумел перевернуть ход встречи и снова вырвал победу в эндшпиле.

2 место. 27 тур, «Арсенал» - «Зенит» - 3:3 Видео

Голы: Горбатенко 4; Ткачев 45; Дзюба 88 – Паредес 35; Кузяев 81, 84

Умопомрачительный поединок по накалу страстей и событийности. «Арсенал» в очных встречах выступил лучше «Зенита» в завершившемся сезоне: победа 1:0 в Санкт-Петербурге и боевая ничья в Туле. Дважды «оружейники» вели в счете, но в первый раз получили «сухого листа» с углового от Леандро Паредеса, а в концовке игры, когда действовали в меньшинстве после удаления автора первого гола, Далер Кузяев в течение пары минут дважды забил и вывел «Зенит» вперед. Но не тут-то было! Свое слово по всем законам жанра еще должен был сказать оскорбленный недоверием Манчини Артем Дзюба. Форвард, отправившийся зимой в аренду из «Зенита» в «Арсенал», забил и лишил питерцев победы.

1 место. 7 тур, «Спартак» - «Локомотив» - 3:4 Видео

Голы: Глушаков 30; Луис Адриано 43; Промес 90+2 – Баринов 48; Алексей Миранчук 68; Коломейцев 83; Фернандеш 90+1

Много голов, драматургия – определяющее удаление бывшего игрока «Локомотива» Самедова, сюжет, ведь железнодорожники проигрывали 0:2 после первого тайма. В этой блестящей игре было все! А еще этот невероятный матч имеет огромное турнирное значение для всего чемпионата России. Если бы «Спартак» тогда так глупо не подставился и довел дело до победы, то сейчас был бы выше «Локо» в таблице. Замените результат одного матча – и увидите на вершине другую команду. То же самое можно сказать об игре «Локо» - ЦСКА: удержи армейцы тогда победу – и тоже оказались бы выше. Так что команда Юрия Семина взяла титул во многом благодаря превосходству над конкурентами в очных поединках, ведь на дистанции ошибались все.