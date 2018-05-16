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Германия. Переходные матчи 2017/20181X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн1.953.44.1
Лига Европы 2017/2018, Финал1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:3 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М4.373.432
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 22 тур1X2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сахалин (Южно-Сахалинск)Сахалин 5:1 Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Смена К-А (Комсомольск-на-Амуре)Смена К-А 3:1 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 0:0 Логотип футбольный клуб ЧитаЧита---
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи2.33.13.4
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов1.63.756.4

Тунджай

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