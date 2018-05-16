16 мая 2007 года
турецкий нападающий «Мидлсбро»
ТУНДЖАЙ Шанлы
забил супергол в ворота «Астон Виллы»
|Германия. Переходные матчи 2017/2018
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Вольфсбург
|-:-
|Хольштайн
|1.95
|3.4
|4.1
|Лига Европы 2017/2018, Финал
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Марсель
|0:3
|Атлетико М
|4.37
|3.43
|2
|Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 22 тур
|1
|X
|2
|09:00
|Матч завершен
|Сахалин
|5:1
|Динамо Брл
|-
|-
|-
|11:00
|Матч завершен
|Смена К-А
|3:1
|Иртыш
|-
|-
|-
|13:00
|Матч завершен
|Зенит Ир
|0:0
|Чита
|-
|-
|-
|Россия. Стыковые матчи 2017/2018
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Енисей
|3:0
|Анжи
|2.3
|3.1
|3.4
|17:30
|сегодня
|Амкар
|-:-
|Тамбов
|1.6
|3.75
|6.4
16 мая 2007 года
турецкий нападающий «Мидлсбро»
ТУНДЖАЙ Шанлы
забил супергол в ворота «Астон Виллы»