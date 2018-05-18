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Выбор «трёхцветных»

вчера, 10:44
Выбор «трёхцветных»

Дидье Дешам назвал 23 счастливчиков, которые представят страну на ЧМ-2018. Блогер «Соккер.ру» Max Vargas пытается разобраться в выборе главного тренера французов.

Вратари: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Стив Манданда («Марсель»), Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Резервный список: Бенуа Костиль («Бордо»)

Вратарский выбор Дешама не очень удивил. С первым номером уже давно все понятно. Льорис и капитан, и лидер команды, хотя иногда привозит нелепые мячи в свои ворота. В случае чего, восстановившийся, но пока ещё не набравший оптимальной формы финалист Лиги Европы Манданда может подменить Уго. 

С третьим номером особых проблем тоже не было. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции и Кубка Французской Лиги Альфонс Ареоля своей игрой заслужил место в сборной. 

Защитники: Люка Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Адиль Рами («Марсель»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самуэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»)

Резервный список: Матье Дебюши («Сент-Этьен»), Люка Динь («Барселона»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Курт Зума («Челси») 

Начинаем сразу же резать по живому. Первый вопрос к мсье Дешаму: «Где реактивный и всегда полезный не только в защите, но и в атаке Буна Сарр из марсельского „Олимпика“? Почему в составе лечившийся целый сезон Менди? И почему Матье Дебюши только в резервном списке?» Но давайте обо всем по порядку. 

Травма Лорана Косьельни заставила тренера французов вспомнить о, наверное, самом безбашенном центральном защитнике мира Адиле Рами. Рами не только заслужил вызов в сборную, но и может реально претендовать на место в основном составе «трёхцветных». Хотя кто-то пытался даже помечтать и включить в список молодого, но талантливого Дайо Упамекано. Как оказалось, это был плод чьей-то фантазии.

Каким-то чудом вне заявки оказался один из любимчиков Дешама, а по совместительству резервист из «Барселоны» Люка Динь. Ладно, Динь, худо-бедно играющий в составе каталонцев, еще ничего. Но что потерял в окончательной заявке Бенжамен Менди? 

Почему футболист, пропустивший весь сезон и успевший сыграть крохотное количество минут в конце сезона за «Манчестер Сити», в заявке? Дешам не стал уходить от ответа: «Менди физически очень вынослив. Он сделал все, чтобы быть в окончательном списке. Очевидно, существует риск, что он пока не в лучших кондициях, но мы уверены в нём». 

Но, наверное, самым странным решением Дешама стал невызов в сборную Буна Сарра, который отказался играть за сборную Сенегала и ждал вызова в состав французской сборной. Ведь такие слухи ходили не только зимой, но и весной, когда Сарр просто выдавал концерты на поле. 

Самым приятным оказалось воскрешение Джибриля Сидибе. Домыслы журналистов о его якобы страшной травме не оправдались, и крайний защитник «Монако» оказался в числе 23 счастливчиков, как и Преснел Кимпембе, заслуживший своей зрелой игрой место в заявке. Не удивило присутствие в составе и защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара. Защитник «швабов» явно метит не только на место в основном составе сборной, но и на переход в топ-клуб после ЧМ. 

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Корентен Толиссо («Бавария»)

Резервный список : Адриен Рабьо (ПСЖ), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм») 

Без каких-либо сюрпризов обошёлся Дешам с полузащитниками. Хотя кто-то удивится отсутствию в основном списке Муссы Сиссоко и Адриена Рабьо. Если Сиссоко потерял место в составе «шпор» и не имел постоянной игровой практики в последнее время, то про Рабьо Дешаму пришлось высказаться: 

«Адриен столкнулся с очень высокой конкуренцией Толиссо, Погбы и Матюиди, которые играют на той же позиции, что и он. При выборе состава я решил включить Н'Зонзи, который ближе по стилю игры к Канте, нежели к Рабьо». 

Вероятность того, что Дешам будет использовать классическую схему 4-4-2, большая. Но нельзя исключать и другие сочетания в центре полузащиты. Матюиди при схеме в три центральных полузащитника, как и Толиссо, может играть чуть выше Канте или того же Погба. 

Не исключён вариант, при котором в опорной зоне могут сыграть и Н'Зонзи с Канте, а чуть выше будет располагаться Погба. Но это всё домыслы и догадки, как и все фантазии автора по поводу выбора состава и схемы, а то, что все сильнейшие в окончательном списке, это только радует.

Нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флориан Товен («Марель») 

Резервный список: Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Кингсли Коман («Бавария»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»)

Отсутствие в списке Димитри Пайета, конечно же, не может не печалить фанатов сборной Франции. Сам Дешам дал комментарий по поводу отсутствия лидера «Марселя»:

«Если бы не травма Димитри, он был бы реальным кандидатом на поездку в Россию. Он сыграл первые полчаса финала Лиги Европы, после чего, получив ушиб, усугубил тем самым свою травму. Существует вероятность, что он за 3 недели восстановится и будет готов вновь играть. Но поскольку это травма мышц, то существует значительный риск повторения подобной травмы. Поэтому мы решили не включать его в окончательный список». 

По остальным нападающим есть вопросы к Дешаму. Присутствие в списке талантливого, но совсем провалившего сезон Лемара должно насторожить. Так и не перейдя из «Монако» в «Арсенал» или куда-то ещё, Тома скис и провёл очень блеклый сезон, без того бешеного запала, который был у него в прошлом сезоне. 

Усман Дембеле может стоить, конечно, и 500 миллионов, но стать основным игроком стартового состава «Барселоны» он так и не смог, проведя больше времени в лазарете. Блеклый сезон Дембеле не насторожил Дешама, и он решил дать шанс Усману сыграть на мундиале. 

Вопросов по Флориану Товену и Набилю Фекиру не может быть. И тот, и другой провел феноменальный сезон на клубном уровне и по праву заслужил лицезреть свою фамилию в списке. 

Не стал Дешам включать в основной список Кингсли Комана. Хотя, как говорили, Коман ходил в любимчиках у тренера французов, но приходится довольствоваться только резервным списком.

Оливье Жиру, как и одна из самых ярких молодых звёзд французского футбола Килиан Мбаппе, ожидаемо приедет в Россию.

Не увидели своих фамилий в окончательном списке могильщик «Манчестера Юнайтед» Виссам Бен-Йеддер и Александр Ляказетт.

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Все комментарии
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM ответил Felipe Rivera CVBP
вчера в 23:53
Felipe Rivera CVBP:
Тот случай, когда тренер может подбирать команду под свое видение как конструктор. благо выбор ого-го. Лично для меня Франция вместе с Бразилией - главные фавориты ЧМ. Ну и Германия, конечно.
Не нравится мне выбор, по блату взял дембеле, чувствую что лягушатники облажаются
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 19:34
Согласен с автором насчёт Буна Сарра. Очень интересный игрок, почему его Дешам не включил в список?
Билли Бонс 1
Билли Бонс 1
вчера в 18:45
Чудачества Дешама, вызывают тревогу!
Max Vargas
Max Vargas ответил AmIIIeR89
вчера в 16:40
AmIIIeR89:
Дембеле включили только потому что он черный. Иначе как можно объяснить включение в заявку очень мало сыгравшего, причем сыгравшего отвратительно (видел не так много матчей Барсы, но в тех что видел - регулярные обрезки, потери, неуместные попытки дриблинга, какая-то общая вялость) нигера и гораздо лучше сыгравшего на его фоне Марсьяля (тоже смуглый, но не настолько нигерски). К тому же у Гризмана и Дембеле одинаковые позиции и есть вероятность что Дембеле вообще не сыграет
Ну возможен варант при котором Дембеле может сыграть на фланге полузащиты при схеме 4-4-2.
Max Vargas
Max Vargas ответил Владимир Ушаков
вчера в 16:39
Владимир Ушаков:
Обидно за Марсьяля по-человечески, пусть он возможно и уйдет из МЮ, и это не включение его в состав только подстегнёт его уход, пусть он не показал стабильно хорошей игры, но то включили вместо него Дембеле, проведший весь сезон в лазарете уму не постижимо.
Марси надо клуб менять.
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Владимир Ушаков
вчера в 16:28
Нашли каго сравниват дембеле с травмой 2головы выше етого марсяля
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 15:30
Дембеле включили только потому что он черный. Иначе как можно объяснить включение в заявку очень мало сыгравшего, причем сыгравшего отвратительно (видел не так много матчей Барсы, но в тех что видел - регулярные обрезки, потери, неуместные попытки дриблинга, какая-то общая вялость) нигера и гораздо лучше сыгравшего на его фоне Марсьяля (тоже смуглый, но не настолько нигерски). К тому же у Гризмана и Дембеле одинаковые позиции и есть вероятность что Дембеле вообще не сыграет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 14:45
Обидно за Марсьяля по-человечески, пусть он возможно и уйдет из МЮ, и это не включение его в состав только подстегнёт его уход, пусть он не показал стабильно хорошей игры, но то включили вместо него Дембеле, проведший весь сезон в лазарете уму не постижимо.
Красный навсегда
Красный навсегда
вчера в 13:37
Жал толка комана
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
вчера в 11:52
Тот случай, когда тренер может подбирать команду под свое видение как конструктор. благо выбор ого-го. Лично для меня Франция вместе с Бразилией - главные фавориты ЧМ. Ну и Германия, конечно.
Max Vargas
Max Vargas ответил DXTK
вчера в 11:17
DXTK:
А как же Бензема?
У него репутация подмочена.
DXTK
DXTK
вчера в 11:12
А как же Бензема?
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