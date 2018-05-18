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«Атлеты» и Кришито. Символическая сборная Лиги Европы

вчера, 13:10
«Атлеты» и Кришито. Символическая сборная Лиги Европы

«Соккер.ру» не удовлетворен символической командой Лиги Европы от УЕФА и предлагает свою версию. Подводим черту под завершившимся турниром, называя героев.

Вратарь

Ян Облак («Атлетико»)

Основной голкипер «Атлетико» принял участие в шести матчах плей-офф, помним, что у Яна была травма весной, и его подменяли в воротах Мигель Анхель Мойя и Аксель Вернер. Тем не менее, именно словенец сыграл главную роль в успешном походе «Атлетико» за Кубком УЕФА. В шести поединках Облак пропустил всего-навсего один мяч – в выездной игре против «Арсенала», где «матрасники» с десятой минуты играли в меньшинстве. Итак, 1 пропущенный гол и 22 сэйва – коэффициент надежности 95.6%. Только и остается сказать: «Ого!»

Защитники

Штефан Лайнер («Ред Булл Зальцбург»)

Штефан остановился в шаге от финала, куда «Зальцбург» не пустили «Марсель» и российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Лайнер заработал себе отличную репутацию в рамках розыгрыша Лиги Европы и наверняка летом получит несколько предложений из ведущих чемпионатов. Резкий и неутомимый правый бек сбалансированно сочетает в себе оборонительные и атакующие качества, хотя действия у чужих ворот всегда бросаются в глаза, а Штефан забил гол и выполнил пять результативных передач – австриец в тройке лучших ассистентов турнира.

Диего Годин («Атлетико»)

Многолетний лидер обороны «Атлетико» по-прежнему «годен». Крутость Година в том, что он сочетает в себе высокий футбольный интеллект, то есть командует всеми общими маневрами, прекрасно знает «теорию обороны» и применяет ее на практике, но при этом в Диего, когда нужно, вселяется демон самоотверженности. Бывают такие матчи, когда все мячи, летящие в штрафную площадь «Атлетико», словно магнитом притягивает к уругвайцу. Случалось такое и в Лиге Европы, которую Годин выиграл с «матрасниками» во второй раз.

Луис Густаво («Марсель»)

Универсальный бразилец играл за «Марсель» в ходе завершившегося розыгрыша на нескольких позициях. Начинал в опорной зоне, а к решающим матчам переквалифицировался в центрального защитника. Впрочем, в случае Луиса Густаво необходимо отметить его общую, объемную роль в достижении «Марселем» финала Лиги Европы. У команды Руди Гарсия есть перекос в сторону атаки, а бразилец за счет своего класса, универсализма и лидерских качеств помогал «Олимпику» поддерживать игровой баланс.

Доменико Кришито («Зенит»)

В символической сборной Лиги Европы, которую опубликовали на сайте УЕФА, нет ни одного левого защитника. Бонуччи, Годин, Густаво – центральные, Лайнер и Сарр – правые. Кришито не сумел пройти далеко с «Зенитом», но среди левых беков смотрится предпочтительнее прочих. Доменико легко можно представить даже на левом фланге «Атлетико» - победителя ЛЕ, но даже без увлечения такими фентезийными экспериментами нужно отметить высокое мастерство итальянца в отборе и его три очка по системе «гол плюс пас».

Полузащитники

Аарон Рэмзи («Арсенал»)

Лидером «Арсенала» в этой Лиге Европы был Аарон Рэмзи, во многом игра «канониров» зависела от состояния и настроения валлийца, который свои полномочия вожака делил разве что с Месутом Озилом. Мастерство обоих этих футболистов на высочайшем уровне, но что касается стабильности, то все не так просто. У Аарона тоже случались перепады, но как представитель «Арсенала» он заслуживает места в этой команде.

Сауль Ньигес («Атлетико»)

Ярчайший пример идеального многофункционального полузащитника. Сауль может работать в центре или ближе к флангу, у него великолепная техника и поставленный дальний удар, при этом испанец рвет жилы в черновой работе, если того требует установка на матч или конкретная игровая ситуация. Игрок такого типа может заиграть в любой команде мира, Ньигес – это своего рода балансир и источник неиссякаемого объема рутинной, но такой важной работы.

Бруну Фернандеш («Спортинг»)

Вместе со «Спортингом» начинал евросезон в Лиге чемпионов, но весной успел трижды забить и сделать четыре «ассиста» в плей-офф Лиги Европы. Самый яркий игрок в составе «Спортинга» сегодня, и если проявит себя еще и на чемпионате мира, то летом может оказаться в серьезном клубе. Все предпосылки вырасти в большого игрока у этого 23-летнего парня налицо. О его таланте известно давно, но сейчас наметился глобальный прорыв в карьере.

Коке («Атлетико»)

Коке – мозг сегодняшнего «Атлетико». Через него идет комбинационная игра, если «Атлетико» решает действовать первым номером, через Коке осуществляется выход в атаку, он руководит темпом и выбирает оптимальные решения. В финальном матче с «Марселем» на счету этого наследника Хави и Иньесты две результативные передачи.

Нападающие

Димитри Пайет («Марсель»)

Лучший ассистент Лиги Европы и лучший по системе «гол плюс пас». Пайет трижды забил и отдал семь результативных передач, именно капитан тащил «Марсель» в финал, где сам толком не смог сыграть из-за травмы. Причем разошелся Димитри именно в плей-офф, где на его счету 9 результативных действий, а пострадал от ног Пайета каждый противник «Марселя».

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Здесь без вариантов. У символической сборной Лиги Европы французское нападение. У Антуана в плей-офф «6+2» голов и передач, а в решающих матчах именно действия Гризманна помогали «Атлетико» побеждать. Начиная с четвертьфиналов, Антуан непосредственно поучаствовал в пяти из семи голов «матрасников», а дубль в финале – как вишенка на торте.

Тренер

Марко Розе («Зальцбург»)

Диего Симеоне – тренер-победитель, но он выиграл турнир, в котором должен был побеждать. Если говорить о команде, прыгнувшей выше головы, причем не только по результату, но и по игре, то это австрийский «Зальцбург». Марко Розе соорудил шикарную банду, которая оставила за бортом Лиги Европы «Реал Сосьедад», дортмундскую «Боруссию», «Лацио» и едва не выбралась в финал. Наверняка мы еще услышим об этом молодом тренере, который уже этим летом может оказаться в немецкой Бундеслиге.

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Все комментарии
DAD81
DAD81 ответил cadmiy
вчера в 16:54
Ответ, откровенно - так себе. Точнее никакой. При чем здесь РФС и Симонян лично? Вопрос в том, что выдающегося сделал Кришито в ЛЕ, что оказался в этой несимоняновской сборной?
Antonchik
Antonchik ответил LOpp
вчера в 16:42
LOpp:
Кришито в этот список включили из жалости к Зениту Зенит - Бней Игуда 0:1 трансферная стоимость всех игроков израильской команды - 4,6 млн евро. Зенит только Паредаса купил за 23 млн
Пупсиков из-за жалости включают в рейтинг УЕФА, на самом деле в Европе после 7-0 их даже за команду никто не считает.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 14:33
игроков Атлетико стремно было бы включать. Вылетели из Лиги Чемпионов. А эти ребята и групповой этап прошли, и квалификации.
LOpp
LOpp
вчера в 14:12
Кришито в этот список включили из жалости к Зениту

Зенит - Бней Игуда 0:1

трансферная стоимость всех игроков израильской команды - 4,6 млн евро.
Зенит только Паредаса купил за 23 млн
Аксинья
Аксинья ответил Leningrad 84
вчера в 14:10
Leningrad 84:
Я бы еще Ивановича добавил для компании!
И еще кого-нибудь из аргентинцев...а лучше двоих...нет троих...ну уж тогда всех пятерых...
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:05
Молодец Фурс, подсуетился, а то без игрока самого лучшего клуба восточной Европы сборная выглядит ну уж как-то очень не солидно...
DanjaG
DanjaG
вчера в 13:57
А в антисборной один спартак.
Abverin
Abverin ответил Leningrad 84
вчера в 13:55
Leningrad 84:
Я бы еще Ивановича добавил для компании!
Не помешал бы.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 13:54
Я бы еще Ивановича добавил для компании!
Antonchik
Antonchik
вчера в 13:50
У нас в стране всегда лучший левый защитник из спартака.
Пупсятко
Пупсятко
вчера в 13:43
В Европе знают кто в футболе сильнейший.
cadmiy
cadmiy ответил DAD81
вчера в 13:40
DAD81:
Что-то я не понял, почему здесь Кришито, а не кто-либо другой. Автор очевидно персофан Кришито.
Потому, что сборную не РФС составлял, где симонян рулит.
DAD81
DAD81
вчера в 13:38
Что-то я не понял, почему здесь Кришито, а не кто-либо другой. Автор очевидно персофан Кришито.
bojarind
bojarind
вчера в 13:35
Браво, Кришито!
Свинодел
Свинодел
вчера в 13:32
Спартак так сильно выступил и ни одного игрока в сборной, даже глушакова.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 13:18
А вообще, конечно, лучшими игроками ЛЧ и ЛЕ 2017-18 являются промес, адриано и зе луиш. Как же их хайповали в конце прошлого сезона, мол, игроки едва ли не уровня европейских топ-клубов, всех порвут в ЛЧ. Великий бомбардир луис адриано, мегаплеймейкер квинси промес и этакий Криштиану Роналду из тарасовки - де луиш!!)))))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 13:16
Никого из ЦСКА, дошедшего до 1/4; могли бы и Мануэля Фернандеша отметить - два хет-трика являются нерядовым событием.
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