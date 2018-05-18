Финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2004/05, 34-го сезона в истории Кубка УЕФА, состоялся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В матче встретились португальский «Спортинг» из Лиссабона и российский ЦСКА из Москвы. Финал завершился победой российской команды со счётом 3:1, и благодаря этой победе впервые в истории российский (не советский) футбольный клуб выиграл еврокубок.

На 29-й минуте полузащитник «Спортинга» Рожерио открыл счёт. ЦСКА отыгрался на 56-й минуте усилиями Алексея Березуцкого, а далее Юрий Жирков на 65-й минуте и Вагнер Лав на 75-й минуте забили голы и установили окончательный счёт 3:1. Лучшим игроком матча был признан бразилец Даниэл Карвальо, отдавший три голевые передачи.